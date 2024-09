Información sobre el arresto del destacado jugador de los Miami Dolphins, Tyreek Hill, por parte de las autoridades policiales.

Hill fue apprehendido apenas horas antes de enfrentarse a los Jacksonville Jaguars, según la descripción de su agente por una infracción de tránsito. La noche del lunes, el departamento de policía publicó imágenes del incidente.

El receptor estrella del partido, quien luego marcó un impresionante touchdown de 80 yardas en la emocionante victoria por 20-17 contra los Jaguars, expresó confusión sobre su altercado previo al partido con las fuerzas del orden.

Después de su touchdown contra los Jaguars, Hill imitó estar esposado colocando sus brazos detrás de su espalda con las muñecas juntas.

Aquí están los detalles de la detención de Hill antes del partido el domingo:

Las cámaras corporales muestran a Hill siendo retirado de su auto

El Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) publicó inesperadamente imágenes del incidente el lunes por la noche, que fueron grabadas por cámaras corporales de la policía.

La directora del departamento, Detective Stephanie V. Daniels, declaró en un comunicado de prensa: "Si bien el protocolo estándar es publicar imágenes de cámaras corporales después de que se complete el proceso de revisión interna, estamos publicando las imágenes disponibles -un total de 105 minutos y 33 segundos- al día siguiente del incidente para reafirmar nuestro compromiso con la información pública".

Las imágenes muestran a un oficial de policía acercándose al auto de Hill y tocando la ventana después de que Hill le indicara que se detuviera. Hill baja la ventana cuando el oficial toca, y en respuesta, dice: "Oye, no toques mi ventana así". El oficial pregunta por qué Hill no lleva el cinturón de seguridad. Hill no responde y repite: "No toques mi ventana así".

El oficial pregunta por qué Hill tenía la ventana subida y explica que tuvo que tocar para informar a Hill de su presencia.

"Dame mi multa, hermano, para que pueda irme. Me voy a retrasar. Haz lo que tengas que hacer", dijo Hill antes de subir la ventana.

El oficial le instruye para que mantenga la ventana baja y toca de nuevo, pero Hill no parece responder. Otro oficial toca de nuevo e instruye a Hill para que mantenga la ventana baja. Hill baja la ventana ligeramente y responde: "No me digas qué hacer".

El oficial amenaza con hacer que Hill salga del vehículo si no cumple y ordena que salga de inmediato. Otro oficial abre la puerta del auto de Hill y comienza a sacarlo, diciendo: "¡Sal!" mientras Hill responde: "Me estoy yendo".

Se ven a dos oficiales empujando a Hill al suelo mientras otro oficial se coloca encima. Hill dice varias veces: "Me están arrestando", y el oficial que lo retiene dice: "Cuando te decimos que hagas algo, lo haces. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No lo que tú quieres, sino lo que nosotros decimos. Estás siendo desobediente".

Hill dice: "Me estoy yendo, me estoy yendo", y el mismo oficial dice: "Too late".

"Vale, hermano, llévame a la cárcel, haz lo que tengas que hacer", dice Hill. "Lo haremos", responde el oficial.

El tiempo entre cuando el oficial toca por primera vez la ventana de Hill y cuando está completamente esposado en el suelo es de aproximadamente 1.5 minutos. Los oficiales luego ayudan a Hill a ponerse de pie y lo hacen sentar en la acera. Mientras un oficial lo guía lentamente para que se siente en el suelo, Hill dice: "Espera, hermano. Acabo de operarme de la rodilla". Mientras habla, otro oficial se coloca detrás de él y coloca un brazo alrededor de su pecho. Comienza a jalar a Hill hacia el suelo mientras Hill repite: "Acabo de operarme de la rodilla".

El oficial que retiene a Hill dice: "De verdad, qué coincidencia. ¿Te operaste las orejas cuando te dijimos que bajaras la ventana?"

"¡Chilla, hermano!", grita Hill.

Hill habla con CNN, notando que aún está en shock

Hill habló con CNN's Kaitlan Collins el lunes, relatando que todo sucedió muy rápido.

"Estaba siguiendo las reglas. No me estaba moviendo rápido porque, ya sabes, tengo lesiones, tengo cosas con las que lidiar. Jugué un deporte físico, he estado haciendo esto por un tiempo ahora, así que estoy lidiando con algunas cosas. Supongo que los oficiales sintieron que no estaba haciendo lo que ellos querían en su momento. Lo estaba haciendo, pero todavía estoy un poco aturdido por eso", dijo Hill. "Estoy avergonzado".

Hill también habló sobre el momento en que la situación se intensificó, diciendo que comenzó cuando los oficiales le pidieron que bajara la ventana de su auto.

"Cuando el oficial se acercó y tocó mi ventana, bajé la ventana, cooperé, les di mi identificación. Luego, inmediatamente subí la ventana, y luego después de eso, la bajé de nuevo, y luego volvió a la ventana y dijo: 'Baja la ventana ahora, baja la ventana' y luego la bajé", dijo Hill.

"No estaba tratando de causar una escena porque... si bajo la ventana, la gente que pasa caminando o conduciendo se dará cuenta de que soy yo y comenzarán a tomar fotos. No quería crear una escena en absoluto, solo quería obtener la multa y luego seguir con mi camino y tener un gran domingo".

El jugador de 30 años fue preguntado sobre una cita anterior en la que dijo que la situación podría haber sido diferente si no fuera Tyreek Hill.

"La realidad es que es la verdad. Si no fuera Tyreek Hill, en el peor de los casos, habríamos tenido un artículo diferente. Tyreek Hill recibió un disparo frente al estadio Hard Rock, ese es el peor de los casos", dijo Hill. "Es loco que mi familia y yo tuviéramos que pasar por esto".

En cuanto al incidente con Tyreek Hill, he iniciado una investigación interna para analizar a fondo la situación. Uno de los oficiales involucrados ha sido asignado temporalmente a tareas que no implican servicio activo hasta que se complete la investigación, según declaró Daniels en un comunicado.

"Valoro la transparencia y la responsabilidad dentro de nuestra comunidad y estoy comprometido a mantener estos principios cuando se trata de mis oficiales."

El representante de Hill, Drew Rosenhaus, describió la situación como "triste, preocupante e injustificada". Rosenhaus expresó su sorpresa ante los acontecimientos, stating: "Tyreek simplemente intentaba hacer su trabajo, prepararse para el partido. Las acciones de la policía hacia él fueron inexcusables - lo detuvieron, lo obligaron a tumbarse y usaron fuerza innecesaria contra él. Es devastador."

En una conversación separada con ESPN, Rosenhaus afirmó que Hill no había sufrido lesiones físicas, pero estaba emocionalmente alterado después del incidente. Además, dijo: "Tyreek regularmente expresa su respeto por la policía. Inclusive, ha expresado su deseo de convertirse en oficial de policía algún día. Sin embargo, este incidente lo dejó atónito."

Otro jugador de los Dolphins detenido

Otro jugador de los Dolphins, Calais Campbell, también fue esposado después de intervenir para resolver la situación con los oficiales.

Hablando con ESPN, Campbell, un veterano de la NFL con 17 años de experiencia, compartió su experiencia de llegar al lugar, intentar desescalar la situación y, finalmente, ser detenido por la policía.

El tackle defensivo salió de su auto con las manos en alto, se acercó a los oficiales y explicó su amistad con Hill. Luego expresó su creencia de que la situación podría haberse evitado. Sin embargo, el oficial le ordenó que se fuera, amenazando con remolcar su auto si no cumplía.

"Le informé al oficial que me movería a donde él quisiera, pero no me iba a ir de la escena. Este era mi amigo del que estábamos hablando y pretendía estar con él en este momento difícil", relató Campbell.

Cuando Campbell se negó a irse, el oficial afirmó que estaba bajo arresto y lo esposó.

Campbell mencionó que el tight end Jonnu Smith también estaba en el lugar, ya que Hill suplicó a ambos compañeros que no lo abandonaran.

El seis veces seleccionado al Pro Bowl expresó su gratitud a sus compañeros por su apoyo durante el incidente. "Estas situaciones pueden escalar rápidamente. Hemos visto cómo tales escaladas han resultado en trágicos desenlaces en Estados Unidos. Nuestra presencia en el lugar podría haber evitado un posible desastre", comentó Campbell.

El sindicato de policía defiende a los oficiales

El sindicato de policía que representa a los oficiales involucrados defendió sus acciones.

"Al encontrar a Hill, él no cooperó con los oficiales, lo que, de acuerdo con la política, requirió ponerle esposas para garantizar su seguridad", afirmó Steadman Stahl, presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía de South Florida, en un comunicado a CNN.

"Hill continuó siendo no cooperativo, negándose a sentarse, lo que lo llevó a ser dirigido al suelo. Una vez que la situación se resolvió en unos pocos minutos, Hill recibió citaciones de tráfico y fue liberado.

"Esperaremos los resultados de la investigación, pero en este momento apoyamos las acciones de nuestros oficiales, enfatizando la necesidad de una comunicación abierta y colaboración en el futuro", concluyó Stahl.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, elogió los pasos rápidos dados por el departamento de policía para investigar la situación después del incidente.

"En los últimos años, nuestra nación ha lidiado con importantes debates sobre la conducta policial, y el proceso de revisión interna proporcionará claridad sobre por qué se tomaron las acciones de los oficiales, tal como se vio en las grabaciones de video", comentó Levine Cava en su Instagram.

"Mantendremos una comunicación abierta sobre este proceso y publicaremos los resultados para mantener la confianza del público en el Departamento de Policía de Miami-Dade. Espero ansiosamente aprender más sobre la revisión interna y proporcionaré actualizaciones a medida que se complete el proceso".

Los Dolphins volverán a la acción en su estadio, el Hard Rock Stadium, el jueves, cuando se enfrenten a sus rivales de la AFC East, los Buffalo Bills.

A pesar de la infracción de tránsito que lo llevó a su detención prepartido, Hill logró tener un destacado desempeño en el campo de fútbol, anotando un impresionante touchdown de 80 yardas contra los Jacksonville Jaguars.

Después de su detención, Hill expresó su confusión sobre la situación, diciendo que estaba siguiendo las reglas y cooperando con la ley, pero sintió que no apreciaron sus esfuerzos para evitar crear un escándalo.

