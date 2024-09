Información relativa al proceso electoral en Brandeburgo

Elecciones inminentes en Brandeburgo, Alemania: El 22 de septiembre, alrededor de 2.1 millones de electores en Brandeburgo decidirán el panorama político de la capital del estado, Potsdam. ¿Persistirá el auge de BSW y AfD?

Después de las elecciones en Sajonia y Turingia, Brandeburgo es testigo ahora de su tercera elección estatal en el otoño de 2024. Esta elección no es solo sobre rellenar el cuerpo legislativo en Potsdam o determinar las futuras mayorías en el segundo estado más poblado del este de Alemania, sino que también servirá como una prueba política, apenas un año antes de las elecciones federales.

Las últimas encuestas en Brandeburgo indican notables ganancias para la recién formada alianza, la Alianza por el Progreso y la Justicia Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht. El Alternativa para Alemania (AfD) podría emerger como el partido más poderoso en el estado, como lo ha hecho en Turingia.

Recuerda: Las infografías de las elecciones están basadas en los datos de la última encuesta disponible y se actualizarán continuamente hasta el día de la elección.

Actualmente, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que ocupa el cargo de Ministro-Presidente en Brandeburgo con Dietmar Woidke, se proyecta para recibir alrededor del 26% de los votos en las últimas encuestas, colocándose en segundo lugar detrás de la AfD. La Unión Cristiana Demócrata de Alemania (CDU) espera recibir entre el 15 y el 18% de los votos.

Según los sondeos, los Verdes y el Partido de la Izquierda sufrirán pérdidas en Brandeburgo. Los Verdes lograron alrededor del 5% durante el verano y podrían tener dificultades para asegurar su entrada en el parlamento estatal o incluso un mandato directo. Después de separarse de la BSW, el Partido de la Izquierda se proyecta para sufrir pérdidas significativas, cayendo por debajo del umbral del 5% en algunas encuestas. El Movimiento de Ciudadanos Unidos de Brandeburgo (BVB) y los Ciudadanos Libres (FW) también son poco probables para asegurar asientos en el parlamento estatal. El Partido Democrático Liberal (FDP) juega un papel menor en Brandeburgo.

Los resultados actuales de las encuestas solo proporcionan una instantánea. Mucho puede cambiar en la opinión pública y entre los votantes para el día de la elección. El Ministro-Presidente de Brandeburgo, Woidke, y el Canciller Federal, Olaf Scholz, han expresado su confianza en que el SPD ganará las elecciones estatales el 22 de septiembre.

Woidke señaló que, en 2019, la AfD también lideraba las encuestas, pero el SPD aún emergió como el partido más fuerte. El líder del SPD, Scholz, está apoyando a su colega partidario en la campaña electoral estatal a distancia, sin apariciones conjuntas. Sin embargo, Scholz expresó su confianza en Woidke y las posibilidades del SPD: "Estoy seguro de que los habitantes de Brandeburgo le otorgarán un nuevo mandato y votarán al SPD como el partido más fuerte". El distrito electoral federal de Scholz también se encuentra en Brandeburgo.

Las proporciones mayoritarias en el parlamento estatal de Potsdam se determinarán finalmente en el día de la elección, con la participación de los votantes esperada para tener un impacto significativo. En las últimas elecciones estatales hace cinco años, el 61,3% de los electores ejerció su derecho al voto.

Esto fue significativamente más alto que el punto más bajo anterior del 47,9% en 2014 y, en general, la tercera tasa de participación más alta en todas las elecciones estatales anteriores en Brandeburgo desde 1990. La disposición a votar el 22 de septiembre podría influir significativamente en el resultado de las elecciones: una participación del 61,3% se traduciría en que los no votantes - si fueran un partido separado - se convertirían en la fracción más fuerte en el parlamento estatal con el 38,7%.

Hasta ahora, Woidke - solo el tercer Ministro-Presidente en Brandeburgo desde la reunificación - ha liderado un gobierno de coalición rojo-negro-verde con la CDU y los Verdes desde 2019. Según los últimos resultados de las encuestas, esta coalición sería suficiente para una continuación.

Una nueva alianza de dos partidos probablemente lucharía: el SPD no lograría una mayoría con una coalición rojo-negra o rojo-verde, según las encuestas. Incluso una coalición hipotética con el nuevo BSW no garantizaría una base estable en Brandeburgo. Para una formación de gobierno exitosa, el SPD tendría que entrar en al menos una coalición de tres partidos.

La AfD, a pesar de tener prometedoras posibilidades de convertirse en la fracción más fuerte en el parlamento estatal, probablemente seguiría sin posibles socios: el partido, considerado firmemente de extrema derecha en Brandeburgo, podría proporcionar los diputados más numerosos, pero aún estaría muy lejos de cualquier esperanza de poder gubernamental.

En caso de una victoria de la AfD, Woidke ya ha anunciado su renuncia anticipada y la ha confirmado reiteradamente. "Si la AfD queda en primer lugar, no puedo continuar como Ministro-Presidente", dijo Woidke, por ejemplo, en una entrevista con el "Tagesspiegel". "Por supuesto, entoncesdraw the consequences". Su claro objetivo electoral es defeated the AfD in the election on September 22.

Lo que sucedería sin Woidke aún está por determinar. Woidke también descarta negociaciones de coalición con la BSW - siempre y cuando la líder del partido BSW, Sahra Wagenknecht, esté directamente involucrada. "La BSW es una caja negra", dijo Woidke. "Tendremos que esperar y ver si incluso está dispuesta a hablar, si una cooperación sería posible o no".

También en Brandeburgo depende mucho del desempeño de los Verdes, la Izquierda y los Ciudadanos Libres en las urnas. Para él, es "inimaginable", dijo Woidke, que "las cosas en Brandeburgo vayan por el camino que actualmente se está discutiendo en Sajonia y Turingia, con la señora Wagenknecht wanting to manage the state's affairs as a one-woman show from Saarland".

La fuerza de las facciones en la legislatura estatal depende de las proporciones de segundos votos válidos. "La representación individual comienza con los representantes electos directamente a través de los mandatos de circunscripción y continúa con la colocación de representantes de cada lista de partido en el estado", aclara el comisionado electoral del estado. Debido a los ajustes y los mandatos en exceso, el número de legisladores podría aumentar potencialmente hasta un máximo de 110.

El número typical de escaños en la legislatura estatal de Potsdam es de 88. Cuarenta y cuatro de estos escaños se obtienen a través de mandatos directos de elecciones mayoritarias personales en las 44 circunscripciones. Los 44 escaños restantes se llenan de las listas de los partidos en el estado, basados en los resultados de la elección proporcional.

En la papeleta, junto con los nombres de los candidatos de la circunscripción, se muestran un total de 14 listas de estado de los partidos políticos, asociaciones y asociaciones de listas permitidos. Durante las elecciones estatales, cada votante tiene la oportunidad de emitir un total de dos cruces. La práctica de emitir dos votos se conoce como: con dos cruces, se logra un primer voto para la elección de un candidato en la circunscripción (mandato directo) y un segundo voto para la elección de la lista de un partido o asociación política (mandato de lista).

Los residentes del estado con ciudadanía alemana y residencia permanente en Brandeburgo mayores de 16 años son elegibles para votar. El número de votantes por primera vez en las elecciones estatales se aproxima a los 100,000.

En la legislatura estatal anterior, el SPD lideraba con 25 miembros, seguido por la AfD con 23, y la CDU tenía 15. Alianza 90/Los Verdes y La Izquierda tenían cada uno 10 representantes. La coalición "BVB / Votos Libres" proporcionó 5 titulares de mandato. Hasta la fecha, la legislatura estatal ha consistido en seis partidos políticos.

Después de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, las elecciones al Landtag de Brandeburgo tendrán lugar en otoño de 2024, sirviendo como precursor de las elecciones federales del año siguiente. Las encuestas actuales indican un posible aumento para la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, y un fuerte desempeño por la Alternativa para Alemania (AfD), lo que podría hacerlos el partido más poderoso en Brandeburgo, similar a su posición en Turingia.

