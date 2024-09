Información obtenida sobre la empresa taiwanesa implicada en el incidente de explosión del pager en el Líbano.

En las oficinas sin distintivos de Gold Apollo, situadas en las afueras de Taipei, un miércoles, Hsu Ching-kuang, fundador de la empresa, expresó su oposición a ser involucrado en el ataque masivo. Mantuvo que los buscadores utilizados fueron fabricados por una firma europea que legalmente usaba su nombre de marca.

"Realmente me siento como un objetivo", compartió Hsu con los reporteros justo antes de que llegara la policía a investigar. "Durante décadas, he estado enfocado en mi propio negocio. ¿Por qué de repente estoy involucrado en esto?"

Fotografías del día anterior de los ataques, que muestran buscadores dañados con el logotipo de Gold Apollo, han aumentado la atención hacia la empresa. Esto se intensificó aún más después de que The New York Times revelara, citando fuentes anónimas, que Israel supuestamente ocultó explosivos dentro de los dispositivos y agregó un interruptor de detonación en cada uno.

La producción de buscadores está rigurosamente regulada en Taiwán debido a sus capacidades de transmisión, con autoridades que realizan inspecciones con frecuencia, informó un alto funcionario de seguridad taiwanés a CNN el miércoles.

Los buscadores de Gold Apollo cumplían con todas las regulaciones, afirmó el funcionario, agregando que no se encontraron hallazgos inusuales durante la inspección. Las autoridades también están investigando la afirmación de la empresa de externalizar la producción a Europa, agregó el funcionario.

Fundada en 1995, Gold Apollo ha estado produciendo una variedad de dispositivos, desde buscadores -dispositivos inalámbricos capaces de enviar mensajes sin conexión a Internet, comúnmente utilizados por servicios de emergencia y hospitales- hasta timbre para restaurantes, según el sitio web de la empresa.

La firma distribuye sus productos a nivel global, según informó en un informe anterior, promocionándose como uno de los principales proveedores de walkie-talkies y buscadores en EE. UU. y Europa, con agencias de inteligencia y servicios de emergencia entre sus clientes.

Hsu afirmó que los buscadores asociados con los informes de los medios de Lebanon fueron fabricados y vendidos por un socio europeo, que estableció una relación con su empresa tres años antes.

En un comunicado posterior, Gold Apollo identificó al distribuidor como BAC Consulting, con sede en Budapest, stating that it had granted them the license to sell its products in designated regions.

"BAC es responsable exclusivamente del diseño y la fabricación de los productos", se leía en el comunicado.

CNN tuvo dificultades para ponerse en contacto con BAC a través del sitio web proporcionado por Gold Apollo.

Pagers explosivos

Fotografías que circulan en las redes sociales de Lebanon parecen mostrar al menos un buscador de la escena marcado como el modelo Gold Apollo AR924, descrito como un dispositivo compacto y a prueba de agua que utiliza una batería de litio recargable, según la información del producto en el sitio web de la empresa.

Gold Apollo declaró en su comunicado que el modelo AR924 fue fabricado y vendido por BAC, cubierto por un acuerdo de licencia. La empresa se negó a compartir el contrato con CNN.

Hsu confirmó que al principio de su relación, el socio europeo importaba exclusivamente los buscadores y productos de comunicación de Gold Apollo. Eventualmente, el socio solicitó permiso para producir sus propios buscadores y usar la marca de Gold Apollo, agregó Hsu.

Hsu mencionó que encontraron una anomalía en sus tratos con la empresa europea, refiriéndose a un transferencia bancaria retrasada.

"Quizás no seamos un jugador importante, pero nos enorgullecemos de nuestra responsabilidad", dijo. "Esto es extremadamente humillante".

Según el Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán, Gold Apollo exportó aproximadamente 260,000 buscadores desde Taiwán, principalmente a EE. UU. y Australia, entre enero de 2022 y agosto de 2024.

Taipei no tiene registro de exportar buscadores de Gold Apollo a Lebanon, según un comunicado del ministerio, comprometido a continuar su investigación.

Dispositivos de baja tecnología

El modelo AR924 no está disponible en Taiwán, según el alto funcionario de seguridad taiwanés. Las compañías de telecomunicaciones de Taiwán cesaron los servicios de buscadores en 2011, debido a una significativa disminución en el uso a medida que los teléfonos móviles ganaban popularidad.

El AR924 tampoco está disponible en EE. UU., informó un representante del distribuidor de la empresa a CNN.

La naturaleza de baja tecnología de los buscadores pareció atraer a Hezbollah, un grupo militante respaldado por Irán con sede en Lebanon.

Albegin del año, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, instó a los miembros y sus familias en la parte sur del país, donde se han intensificado los enfrentamientos con las fuerzas israelíes, a desechar sus teléfonos celulares, temiendo que Israel pudiera rastrear sus movimientos a través de estos dispositivos.

Hsu lanzó Gold Apollo con TWD 100 millones (USD 3.1 millones) de capital en 1995, según el registro corporativo de Taiwán.

En ese momento, los buscadores, conocidos localmente como "BB call", eran la tendencia en Taiwán. Sin embargo, la discontinuación de los servicios de buscadores por parte de las empresas telefónicas llevó a Gold Apollo a centrar su atención en mercados extranjeros, contó Hsu a la revista Commonwealth Magazine en una entrevista en 2011.

Gold Apollo dominó rápidamente los mercados de buscadores en países occidentales, según la revista. La mayoría de la demanda de sus buscadores provenía de agencias de inteligencia, servicios de bomberos y departamentos de defensa en EE. UU. y Europa, incluyendo el FBI, según el informe.

A pesar de las afirmaciones de la empresa de externalizar la producción a Europa, las autoridades aún están investigando la participación de Gold Apollo en los incidentes de buscadores explosivos. Hsu destacó que su negocio, que ha estado produciendo diversos dispositivos durante décadas, siempre ha cumplido con las regulaciones y tiene una clientela diversa, incluyendo agencias de inteligencia y servicios de emergencia.

