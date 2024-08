Información diaria revisada: Actualizaciones sobre las previsiones tropicales, información sobre los procesos de envejecimiento y anuncios personales basados en el metro

1️⃣ Predicción tropical: La temporada de huracanes ha sido muy activa con cinco tormentas nombradas, incluyendo una de categoría 5. Los meteorólogos han revisado su pronóstico para las actividades tropicales próximas en el Atlántico.

2️⃣ Bonificación del presupuesto: La mayoría de los estadounidenses no están informados sobre la Ley de Reducción de la Inflación, pero tiene ahorros significativos para millones en actualizaciones del hogar como paneles solares, nuevos electrodomésticos y aislante. Los residentes de California, Texas y Florida están experimentando los beneficios más significativos.

3️⃣ Ensayo de medicación: Las personas que luchan contra la obesidad y los primeros signos de diabetes pueden alegrarse, ya que un estudio de la empresa farmacéutica Eli Lilly encontró que la tirzepatide, un medicamento para perder peso que se usa con frecuencia, disminuye el riesgo de progresión de la diabetes.

4️⃣ Revivir la empatía: A pesar de las numerosas divisiones sociales y políticas, nuevas investigaciones indican que la empatía está aumentando entre las generaciones jóvenes. Aquí hay formas de impulsarla aún más.

5️⃣ Anuncios del metro: Las personas en China están colocando anuncios personalizados en las estaciones del metro para diversos propósitos, como perfiles de citas, avisos de trabajo y mensajes de cumpleaños. Esta iniciativa genera ingresos adicionales para los propietarios del sistema de metro.

⚡Interrupción de la naturaleza: Una charla nocturna en el patio trasero fue interrumpida por un rayo que encendió un palmeral cercano. El padre de Lisette De La Cruz utilizó una manguera para apagar el fuego.

• Los Obama hablarán en la Convención Nacional Demócrata (día 2) • Trump retracta afirmaciones anteriores sobre el control de las tasas de interés* • 'Se perdieron varias oportunidades' para prevenir el tiroteo masivo de Maine, según una revisión

117 años

❗La persona más anciana del mundo, Maria Branyas Morera, que vivió en España, falleció a los 117 años. Su larga vida se atribuyó a múltiples factores, incluyendo "mucho positivismo y evitación de personas tóxicas".

💅 Locura de la manicura: La popularidad de las uñas artísticas está aumentando, con artistas de uñas que llegan a extremos —incluyendo el uso de gemas gruesas y delicadas flores— para hacer felices a sus clientes.

🎧 Gran movimiento: Alex Cooper, la presentadora del popular podcast de sexo y relaciones "Call Her Daddy", se muda de Spotify a SiriusXM por $125 millones.

⭐ Amor eterno: Marlo Thomas honró a su difunto esposo, Phil Donahue, compartiendo recuerdos y fotos de su matrimonio de 44 años. El famoso presentador de talk shows falleció a los 88 años.

🌁 Sobresaliendo por encima del paisaje francés, el viaducto de Millau es el puente más alto del mundo. ¿Cuán alto es? A. 720 pies B. 898 pies C. 1,104 pies D. 1,400 pies⬇️ Desliza hacia abajo para revelar la respuesta.

🎾 Sin consecuencias: El tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, ha evitado una suspensión, a pesar de haber dado positivo dos veces por una sustancia prohibida en marzo, según los oficiales. El jugador italiano Recently won the Cincinnati Open.

🚌 Terminando en una nota alta: Un grupo de estudiantes llamado The Real Young Prodigys de Kentucky produjo una canción y video llamado "Where My Bus At?" en respuesta a la escasez de autobuses escolares. Testifica su mensaje creativo.

