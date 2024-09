Reciba 5 Cosas en su Buzón de Correo Electrónico

Información diaria para el 24 de septiembre: Actualizaciones del Medio Oriente, Desarrollo de la temporada de huracanes, Asuntos de inmigración, Disputa laboral de Boeing, Preocupaciones por la seguridad escolar

1. Oriente Medio

Israel lanzó una ronda pesada de ataques aéreos en todo el Líbano el lunes, lo que resultó en la muerte de aproximadamente 500 personas y lesiones a 1.600. La cifra de muertos en un solo día marcó el día más mortífero en el Líbano desde 2006. El conflicto en curso entre Israel y Hezbolá se remonta a décadas. Sin embargo, los ataques transfronterizos entre los dos han aumentado desde que comenzó la guerra de Gaza. Los intensificados ataques de Israel a Hezbolá han vuelto a encender las preocupaciones de un conflicto más amplio en Oriente Medio. Hezbolá juró continuar atacando sitios israelíes mientras la guerra de Gaza continúe, y Israel no ha descartado una posible invasión terrestre. Irán también ha emitido una advertencia de graves consecuencias después de la última oleada de ataques.

2. Temporada de huracanes

Se avecina una amenaza tropical significativa para la costa del Golfo con solo unos pocos díasleft antes de que la inundación de agua y los vientos huracanados impacten en partes del sureste de EE. UU. El sistema se prevé que se desarrolle rápidamente en el huracán Helene para el viernes, antes de tocar tierra en Florida, según el Centro Nacional de Huracanes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado el estado de emergencia en al menos 41 de los 67 condados del estado. Helene sería el cuarto huracán en tocar tierra en EE. UU. este año y el quinto huracán en golpear Florida desde 2022. Mientras tanto, la Tormenta Tropical John azotó la costa sur de México el lunes, trayendo "lluvias catastróficas". Miles han evacuado el estado de Oaxaca y muchas empresas en áreas turísticas han cerrado temporalmente.

3. Inmigración

El equipo de campaña de Kamala Harris está considerando una visita a la frontera entre EE. UU. y México durante su viaje a Arizona el viernes. El objetivo es acortar la brecha con el ex presidente Donald Trump en el tema de la inmigración. La visita propuesta llega en un momento en que los cruces fronterizos están en un nivel histórico bajo desde 2020. La visita también sigue a nuevas encuestas que muestran a Trump en cabeza en el estado clave. Los oficiales de EE. UU. han celebrado los cruces fronterizos bajos, atribuyéndolo a recientes acciones ejecutivas que limitan el acceso al asilo en la frontera sur de EE. UU., mientras que Trump ha criticado la gestión de la seguridad fronteriza del gobierno de Biden.

4. Huelga de Boeing

Boeing ha mejorado su oferta a la Unión Internacional de Mecánicos en un intento de terminar la huelga de 33,000 miembros de la unión que ahora está en su segunda semana. La nueva propuesta incluye un aumento del 30% en un contrato de cuatro años, incluyendo un aumento inmediato del 12%, en comparación con el aumento del 25% en el salario y un aumento inmediato del 11% que los miembros de la unión votaron en contra el 12 de septiembre. La unión está revisando la nueva oferta mientras que algunos empleados en huelga son reacios a aceptarla hasta que sus demandas sean satisfechas.

5. Seguridad Escolar

La reapertura gradual del Instituto Apalachee, el lugar del tiroteo escolar más mortífero de este año, está programada para comenzar hoy. Certain areas of the campus in Winder, Georgia, will remain closed for the rest of the school year after two students and two teachers were killed in the September 4 attack. New security measures have been put in place, but concerned parents, students, and community members have launched a petition demanding additional safety measures, such as clear bag policies and metal detectors, before students and teachers return. In certain other states, legislators have approved or encouraged the installation of silent panic alarm systems in schools, enabling staff to report emergencies using a few clicks on their smartphones.

Edificios que podrían haber redefinido los cielos pero nunca se construyeron

Un libro titulado "The Atlas of Never-Built Architecture" explora algunos de los diseños arquitectónicos más espectaculares que fueron archivados o olvidados.

Fotos ganadoras del concurso Fotógrafo de Aves del Año 2024

Con sus habilidades fotográficas sin igual, estos fotógrafos han sido galardonados con los principales premios por sus comportamientos de aves raros y divertidos.

Un juego de Friends está en camino

Un nuevo juego buscando al Ultimate “Friends” Fan está llegando a Max en honor al 30º aniversario de la querida sitcom de NBC. (Max, como CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery.)

Miley Cyrus y Dolly Parton resultan ser parientes lejanas

Dolly Parton ha descubierto que su relación cercana con su ahijada Miley Cyrus es incluso más profunda de lo que ella originalmente pensó.

EE. UU. devuelve antigüedades a India

EE. UU. está devolviendo 297 reliquias robadas o contrabandeadas de India, muchas de las cuales son centenarias.

— Un representante legal de Reggie Bush, declarando el lunes que el exestrella de la Universidad del Sur de California y ganador del Trofeo Heisman de 2005 está iniciando demandas contra la escuela, la Conferencia Pac-12 y la NCAA debido al uso no autorizado de su nombre, imagen y personalidad sin compensación monetaria.

Aterrizaje seguro de astronauta de NASA y dos exploradores espaciales rusosUna nave espacial Soyuz que transportaba a un astronauta de la NASA y dos astronautas rusos aterrizó en la Tierra el lunes después de su separación de la Estación Espacial Internacional. Mire el video del aterrizaje aquí.

