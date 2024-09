- Infiltrándose en el reino de la moda: el triunfo de la IA en la esfera Sartorial

El modelo virtual lleva su atuendo de manera impecable, su mirada es aguda y su cabello parece abundante. Es demasiado hermosa para ser real - y no lo es. La mujer perfecta en la imagen digital es una creación, fabricada mediante Inteligencia Artificial (IA). Cuando la casa de moda española Mango presentó su campaña de verano para jóvenes en julio, incluso Marco Sinervo, CEO de una de las principales agencias de modelos de Alemania, se sorprendió. "No reconocí que no era un modelo real", confiesa en una entrevista con dpa.

Según una encuesta de la institución de investigación de mercado Appinio, Sinervo no fue el único en caer en esta ilusión. El 72 por ciento de los 1.000 encuestados encontró que la representación del modelo y la ropa en la campaña de IA era realista. "Utilizamos la IA diariamente para clientes sin que sea evidente", dice Michael Berger, CEO de Beyond Studio, un colectivo de diseño que confía heavily en la IA en producciones fotográficas. Para las empresas, la IA ofrece numerosas ventajas: en lugar de viajar por el mundo para sesiones de fotos, se pueden crear fondos digitalmente. Esto no solo ahorra tiempo y costos, sino que también protege el medio ambiente.

"Reemplazar idealmente al modelo completo"

Para los clientes, sería incluso más barato no tener que pagar por un modelo en absoluto, explica Berger. "La IA debería reemplazar idealmente al modelo completo". Actualmente, sin embargo, todavía es necesario fotografiar la ropa y los accesorios en un cuerpo, ya que la IA aún no puede representarlos con precisión. Por lo tanto, a menudo se utilizan lo que se llaman modelos de cuerpo,whose heads are later digitally replaced. This process is still as expensive as conventional photography. "As soon as AI can automate this, it will be cheaper", adds Berger.

El mundo de la moda de Alemania también apuesta por la IA, como el grupo Otto. Desde la primavera de 2024, la empresa ha estado utilizando modelos generados por IA para presentaciones de productos. Ya sea trajes de baño en la playa o ropa deportiva en el gimnasio: "Un modelo de IA puede ser colocado en various outfits y diverse environments en segundos", dice un portavoz. El minorista en línea Zalando también utiliza IA generativa en el área de contenido - "principalmente para crear imágenes de fondo para fotos de productos", dice a solicitud.

"La IA no es sexy"

¿Los modelos y los fotógrafos pronto quedarán obsoletos? Norbert Hansen, presidente de la junta directiva de la Asociación de Agencias de Modelos con Licencia (Velma), ve un futuro sombrío para la industria del modelado: "Si, sobre todo, el desarrollo técnico avanza rápidamente, habrá muy pocas agenciasleft en los próximos años, en mi estimación". Many online shops photograph numerous outfits daily, with the product being the focus, not the model. "These motives could be replaced entirely by AI in the long run".

Sinervo discrepa. "La IA no es sexy", emphasizes the artist intermediary. Para él, el uso de avatares de IA es más una regresión que una innovación. "Las personas tienen un deseo de realidad en un mundo cada vez más superficial y rápido". Los modelos técnicos generarían un "ideal de belleza completamente inhumano". Las marcas deberían ser "honestas, accesibles y auténticas", especialmente para llegar a un público joven.

De manera similar, Axl Jansen, un fotógrafo de moda que ya ha trabajado con varias estrellas y modelos, lo ve así. "At the latest by the third or fourth AI campaign, a certain fatigue will set in". He compares the current hype around AI to previous trends in photography that were then replaced by others. Many younger photographers would even return to analog photography. "And between us: Which client doesn't want authentic images that are also legally secure?"

Who owns the rights to AI-generated images is unclear, says Jansen. Because there is no legal regulation in Germany. For models, image rights are an important source of income, as they usually sell them for limited periods of time, says Berger. "But many customers want all rights for eternity and worldwide, which drives up model fees". With AI, companies could change faces so that they no longer have to pay for rights.

An own AI avatar could enable models to "sell" themselves several times a day - and thus also increase their income, explains Berger. Because their faces would be available in digital form to the customer and they would not have to be photographed for shootings themselves. But as long as the legal situation is unclear, that makes little sense. According to Sinervo, they also have no interest in working as AI models, as their exclusivity would suffer. "If Kendall Jenner suddenly appears as an AI model for a no-name brand, she would quickly no longer be the celebrated supermodel".

Mandatory labeling: The end of the AI hype?

According to the Appinio survey, the vast majority of respondents (81 percent) want clear labeling of AI-generated content. This is also supported by Inken Paland, who specializes in AI on social media: "We must recognize AI models and understand that they are not real people - because they will encounter us more and more in the future".

Sinervo, however, believes that with a labeling requirement, the AI hype in the fashion industry will fade away quickly: "That will give AI images and the image of the brands that use AI a bitter taste". Paland sees it differently: "People tend to resist new technologies until they become normal". In her opinion, AI avatars will become just as everyday "as annoying cookies on websites".

