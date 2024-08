- Infiltrándose en el club local, un intruso se lleva sus contribuciones caritativas.

Un delincuente entró en un club local en Lahr, distrito de Ortenau, durante el intervalo entre la noche del domingo y la tarde del lunes. Se llevó contribuciones benéficas. Las autoridades especulan que el delincuente entró a través de una ventana rota.

Según los informes, se robaron fondos destinados a una iniciativa social internacional. Las autoridades lo calificaron como un "gran robo", pero no revelaron la cantidad específica sustraída.

Los investigadores están revisando las grabaciones de seguridad del clubhouse para determinar exactly the extent of the theft, centrándose en el área del sitio donde se almacenaban las contribuciones benéficas. Intrigantemente, el clubhouse tiene una gran área de terreno abierto que podría haber sido utilizado como ruta de escape por el ladrón.

