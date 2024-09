- "Inesperadamente, Adele se despide de Munich en septiembre"

Holas, "Alguien como tú", "Rodando en lo profundo" - y alrededor de las 10:15 PM del sábado, era hora de llamar a la noche y decir nuestras despedidas. Adele realizó diez shows en Múnich durante agosto - en un estadio temporal construido específicamente para ella. Como había hecho antes, la cantante cautivó al público en su última noche en Múnich con una actuación emocional y emocionante. La cantante de 36 años no solo demostró su impresionante voz, sino también su ingenioso sentido del humor y su colorido vocabulario. La noche concluyó con una espectacular exhibición de fuegos artificiales y una sensación de alegría en toda la multitud.

"Saqueadores en busca de un dólar"

Los recuerdos y los ingresos, como para los caterers en y alrededor de Múnich. "Fue como un cuento de hadas en el verano", dijo Angela Inselkammer, presidenta de la Asociación Hotelera y Restaurantera de Baviera. Todavía no tiene las cifras exactas, pero está segura de que "los hoteles estaban llenos - y a precios razonables". No solo en Múnich, sino también en las áreas circundantes.

Agosto fue un éxito este año. "La demanda fue alta y estas eran personas dispuestas a gastar dinero". Y esto a pesar de los altos precios de las entradas. La presidenta de la asociación, Inselkammer, estaría encantada de ver una serie de conciertos de una súper estrella en Múnich de manera regular.

Más de 70,000 visitantes por show

Adele, que no disfruta del turismo y no ha actuado en Europa desde 2016, hizo construir un estadio para más de 70,000 visitantes en Múnich, a su gusto en un estilo black-and-white Adele. El corazón del estadio era una pantalla masiva - batiendo récords con más de 4,159 metros cuadrados, según se informó. Alrededor del estadio en el recinto ferial, se creó el universo de Adele, con comida, bebidas y karaoke.

Se vendieron un total de aproximadamente 730,000 entradas, según los organizadores. Estas multitudes tuvieron que encontrar alojamiento, comida y transporte. Munich's economic affairs representative Clemens Baumgaertner (CSU) expected the concert series to generate around half a billion euros for the city's economy.

"We estimate an additional local value creation of several hundred million euros," said Manfred Goessl, CEO of the Chamber of Commerce and Industry (IHK) for Munich and Upper Bavaria. "Catering and hotels, retail and souvenir shops, as well as transportation services, have all benefited from the concertgoers, who usually stayed in Munich for more than one day."

Volviendo a la normalidad en lugar de conciertos de piel de gallina

Pero las semanas extraordinarias han llegado a su fin. "De repente es septiembre", dijo Adele en su show de despedida, reflexionando sobre un verano mágico lleno de piel de gallina. "Gracias, Múnich!" Comenzará una serie de diez shows en Las Vegas, EE. UU., a finales de octubre. "Después de eso, no volveré por mucho tiempo", anunció la cantante. Luego vinieron las lágrimas: "He pasado los últimos años construyendo una nueva vida para mí y quiero vivirla".

En unas horas, se irá a casa, reveló a la audiencia. Su vida cotidiana la espera allí, con su hijo y su pareja Rich Paul. Por lo tanto, sus planes para el lunes son ordinarios: "Llevaré a mi hijo a la escuela".

"Catástrofe ambiental"

A pesar de la emoción, los activistas ambientales y climáticos son críticos con la serie de conciertos de Adele. "A primera vista, acoger la serie de conciertos en un lugar central parece más sostenible que una gira en diferentes ciudades o países", dijo el EU Climate Pact. Sin embargo, a primera vista, la realidad parece diferente.

EU Climate Pact ambassador Julian Vogels surveyed 1407 concert attendees on how they had traveled to Munich. The result: one in four (24.3 percent) had come by plane. The average carbon dioxide emissions per person were reportedly 41.14 kilograms - equal to the amount a tree can absorb in three years.

This is significantly higher than the average travel emissions for the AnnenMayKantereit band's summer tour in 2023 (12.44 kilograms). "Adele's fans are more international, and that's exactly why it's an environmental disaster that Adele chose a concert series in Munich over a tour", Vogels concluded. "If Adele had performed in five major European cities, the average travel distance would have been significantly reduced, and thus significantly fewer people would have opted for the environmentally damaging plane as their mode of transportation."

