Indy 500: Cómo verlo y todo lo que necesitas saber

Llamado así por las 500 millas que recorre la carrera, "El mayor espectáculo de las carreras" es el evento estrella de la serie IndyCar y se disputó por primera vez en 1911.

Su escenario es el Indianapolis Motor Speedway, un óvalo de 2,5 millas de largo tan grande que incluye un campo de golf de 18 hoyos y tiene un aforo permanente de 257.325 espectadores, el recinto deportivo con mayor capacidad del mundo.

Este año se producirá el regreso de todos estos espectadores, ya que en 2021 sólo se permitió la entrada a un público reducido y la carrera se celebró a puerta cerrada en 2020, debido a la pandemia de Covid-19.

La clasificación tuvo lugar el pasado fin de semana para determinar la configuración de la importantísima parrilla de salida.

Scott Dixon se clasificó en la pole position: su velocidad media de 234,046 mph en las cuatro vueltas fue la más rápida jamás registrada en una clasificación.

Sin embargo, salir en la pole no garantiza necesariamente la victoria. En las últimas 12 ediciones, sólo un piloto ha mantenido la pole hasta el final. El propio Dixon ha salido en la pole cuatro veces anteriormente y sólo ganó una vez en 2008.

Enfrentará el desafío de otros siete antiguos ganadores.

El defensor del título, Helio Castroneves, espera conseguir su quinto título, todo un récord, pero tuvo problemas en la sesión de clasificación y saldrá 27º en la parrilla.

El compañero de equipo de Dixon y campeón de la IndyCar el año pasado, Alex Palou, se ha clasificado medio segundo más lento en segunda posición, mientras que Rinus VeeKay saldrá tercero en el último puesto de la primera fila.

Además de estos pilotos más experimentados de la IndyCar, hay siete novatos que debutan en la carrera: el ex piloto de F1 Romain Grosjean, que sobrevivió a un dramático y ardiente accidente en el Gran Premio de Bahrein de 2020, y el siete veces campeón de la NASCAR Jimmie Johnson están entre ellos.

Una vez que los pilotos se han colocado en la parrilla de salida, un pace car les guía durante cuatro vueltas de calentamiento. A continuación, la quinta vez que pasan por la línea de salida, ondea la bandera verde y comienza la carrera.

Cómo verlo

La Indy 500 se celebra el domingo 29 de mayo y se retransmite en directo por la NBC desde las 11.00 h ET hasta las 16.00 h ET, con la bandera verde a las 12.45 h ET.

Para los países que no tienen contratos tradicionales de retransmisión de la IndyCar, los organizadores de la carrera han lanzado IndyCar Live!, un servicio de streaming por suscripción.

La lista completa de países en los que se puede acceder al servicio de streaming está aquí, mientras que la lista de emisoras internacionales se puede encontrar aquí.

Uno de los lugares en los que no habrá cobertura televisiva es Indianápolis, sede de la carrera.

A menos que se agoten las 240.000 localidades reservadas en las tribunas, habrá un apagón televisivo para animar a los residentes a comprar entradas en lugar de ver la carrera en casa.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com