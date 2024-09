"Individuos sin éxito, ideólogos extremos y juegos mentales desagradables".

Estilos veganos ansiosos, ataque de comida a los Jägerschnitzel y una abundancia de sopa de pensamientos: En "La Casa de Verano de las Estrellas", los compañeros de casa rápidamente llegan a sus puntos de ebullición. En lugar de "romance en el aire", hay "activistas radicales" en el jardín. Y luego, pelador de frutas Sam de repente se transforma en un portador de cuchillos!

Actualmente, Alemania se encuentra inmersa en un debate sobre el humor y los cómicos. Las discusiones acaloradas sobre qué es gracioso y qué no siguen encendiendo pasiones. Los escépticos preguntan, "¿Queda algo que hacer reír?" Pero la mejor comedia no es la que trata demasiado duro de ser divertida. RTL+ ha reconocido esto y entrega chistes sutilmente, permitiéndoles tener un efecto gradual.

La comedia del segundo episodio de "La Casa de Verano" alcanza su punto máximo al final. Comienza con un "nadie" y un "rechazado" que se encuentran en una vieja casa de campo, discutiendo quién tiene más poder de estrella... La audacia es tan divertida que uno desea que un dramaturgo como Tankred Dorst la convierta en una obra de teatro.

RTL es generoso al proporcionar a los espectadores los puntos culminantes de la premier, incluyendo un bullshit bingo fantástico. Frases como, "Has mostrado tu verdadera cara." O cómo Sam Dylan arrogantemente insiste, "La actuación aquí es terrible - como en GZSZ." En el episodio 2, la controversia vegana provocada por la iluminación de Tessa se extiende tanto que infecta las mentes de los comedores de Jägerschnitzel, causando que experimenten "sopa de pensamientos". El activista ha estado en la lista negra durante mucho tiempo, especialmente el que tiene Tobias Pankow, un conocedor de Jägerschnitzel y cerveza. Ella derrama algunas lágrimas y busca consuelo de Sam y Rafi. Sin embargo, los dos, como se espera de verdaderos dramatistas, notan "el mal escrito guión".

Entregadores de cisnes y comportamiento pedante

Los juegos de pareja en el segundo episodio incluyen desafíos como la "mesa de auto-servicio", donde aquellos que responden incorrectamente son obligados a comer cosas asquerosas. Voces temblorosas preguntan, "¿Cómo se escribe silueta?" y "¿Qué mes tiene 28 días?" Hay mucha palabrota y nombre-calling, y una persona grita, "¡Cállate!" Durante esto, surge una náusea aguda, y uno podría preguntarse, "¿Exactamente qué es un cisne de periódico?"

Theresia y su novio Stefan emergen victoriosos en el juego de pareja, aunque la diseñadora Sarah Kern lo reprende por no dejarla brillar frente a la cámara y aparecer "pedante". Él parece pensar que Sarah "no entiende nada", y perhaps sus perspectivas son simplemente diferentes.

Se ha revelado desde entonces que este romance no sobrevivió al formato de televisión real. En otro lugar, la presión en la casa ha remained alta. La gente habla de sesiones de terapia pública, "psicópatas" y "individuos no relajados sin encanto". Un nuevo día y un nuevo conjunto de desafíos no traen mucha armonía al grupo. Sin embargo, el logístico de la construcción Can trata de hacer un esfuerzo adicional con su "amor" (Alessia) esta vez. Los "jefes finales" de los residentes de la WG son verdaderamente los "desafíos" dentro de la casa. Sobre todo, una cosa se vuelve cristal clara: ¡cómo alarmantemente poco educados son muchas de estas personas! En su mundo, el conocimiento se equipara con saber cómo manejar las redes sociales y quién te ha bloqueado en Instagram.

"Lavado de cerebro"

Durante el juego de alto riesgo, Sam Dylan expresa miedo, y el punto de gatillo de Sarah Kern es arruinado. Al final, Gloria Glumac, la mujer conocida por sus ex, y su Michael emergen victoriosos. Esto es particularmente frustrante para la estrella de televisión Emma, whose heartbreaker se niega a "reinear sus acusaciones". Luego, juega al "terapista" y dice, "Todo está en tu cabeza".

Para el final del episodio 2, los activistas veganos Tessa y su amigo Jakob están bajo amenaza. Su "estilo de vida" se considera molesto por muchos. Son votados fuera por todos sus compañeros de casa. Rafi, la llama intermitente de Sam, no es tímida para expresar su opinión: "Has estado en nuestros culos desde el día uno. Estás tratando de meter tu estilo de vida por la garganta de todos." Pero Tessa también tiene su decir, nominando "el hombre whose hobby es matar" después de ajustar cuentas con los "explotadores de la industria animal". A pesar de que Sarah Kern y su cazador solo reciben un voto, deben enfrentar a los activistas en un desafío de salida, según las reglas.

Uno podría esperar una cena de despedida, algunas bebidas y un paquete de cigarrillos antes de que caiga el telón. En lugar de eso, las tensiones aumentan. Sam oye a Umut actuando como un "pseudo-psicólogo" de nuevo. Pelador de naranja Sam agita un cuchillo en descontento, molesto por las tácticas psicológicas. La novia de Umut starts crying "on command", y para el final del episodio, algunos sienten como si estuvieran "en un manicomio". Antes de que caiga el telón, un pato con un periódico en su pico camina al escenario, leyendo "¡Ay! ¡Solo perdedores y nadie en la casa de verano!"

