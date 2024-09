Individuos impugnan las regulaciones que prohíben a las madres participar en los concursos de Miss América y Miss Mundo

Danielle Hazel expresó sus sentimientos el lunes, declarando que siempre ha tenido sueños de participar en competiciones. Sin embargo, se sintió desanimada al descubrir que su elegibilidad había sido revocada debido a que dio a luz a los 19 años, lo que resultó en un hijo de 6 años.

Al enterarse de las reglas, Zion, su hijo, expresó instantáneamente su desacuerdo, llamando a las reglas tontas. A los 6 años, su sentido de la justicia destaca su creencia de que esto era injusto e irracional.

Gloria Allred, la representante legal de Danielle, anunció la presentación de una queja el lunes ante la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York, con el objetivo de abolir los requisitos regulatorios. Allred explicó que los padres están siendo excluidos de importantes negocios y avenidas sociales simplemente debido a su estado parental, lo que infringe sus derechos.

Según Allred, la queja alega que tal exclusión degrade a Danielle al perpetuar el estereotipo antiguo de que las madres no pueden exhibir simultáneamente belleza, gracia, pasión, talento y filantropía.

Los representantes de las organizaciones de certámenes de Miss América y Miss Mundo declinaron comentar sobre los correos electrónicos enviados para comentarios el lunes. La comisión de derechos humanos también se abstuvo de comentar debido a la naturaleza abierta de la investigación.

Allred recordó sus victorias anteriores al desafiar reglas similares que habían excluido a madres de competir en el certamen de Miss California, afiliado a las organizaciones Miss Universe y Miss USA.

La queja de discriminación de Andrea Quiroga ante el Departamento de Derechos Civiles de California llevó a Miss Universe a eliminar su regla de 70 años que había sido aplicada globalmente a través de sus organizaciones afiliadas.

Allred enfatizó que la maternidad o la paternidad no deberían considerarse una violación o un obstáculo para el empleo o las oportunidades comerciales. El estado parental no debería llevar un estigma, y las personas no deberían ser sometidas a sentimientos de vergüenza, humillación o degradación simplemente porque se convirtieron en padres.

La pareja también fue apoyada por Veronika Didusenko, quien fue coronada Miss Ucrania 2018 antes de que se le revocara el título cuando la organización de Miss World descubrió su condición de madre. A pesar de perder su batalla legal en Ucrania, Didusenko continúa luchando por el fin de las prohibiciones de madres en certámenes de belleza y busca alivio en la Corte Europea de Derechos Humanos.

Los elegantes vestidos para el certamen deben reflejar la belleza y elegancia de cada participante, independientemente de su estado parental. La lucha de Allred contra las reglas del certamen destaca el profundo impacto que tienen en la percepción de las madres, ya que a menudo degradan su sentido de belleza y gracia.

