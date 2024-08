- Individuo sostiene accidente ferroviario Anulado juicio por BGH

El Tribunal Regional Superior ha revocado una sentencia del Tribunal Local de Frankfurt debido a una agresión física dañina. El incidente ocurrió alrededor del amanecer en 2022 en la estación de S-Bahn de Frankfurt-Roedelheim. Un hombre empujó a su oponente, después de una discusión, a las vías del tren mientras se acercaba un S-Bahn. Afortunadamente, la víctima sobrevivió con lesiones graves y el tren logró detenerse a tiempo. Los dos hombres, que estaban bajo los efectos del alcohol, habían mantenido una discusión por una razón desconocida.

En su fallo en el verano de 2023, el tribunal impuso al perpetrador un internamiento de por vida en un centro psiquiátrico. Los jueces tuvieron en cuenta la agresión dañina, así como la falta de culpa del hombre.

De acuerdo con la FG en Karlsruhe, un internamiento sólo puede ser impuesto "si se establece inequívocamente que el individuo a ser internado no era culpable o parcialmente culpable debido a un trastorno psicológico en el momento del delito, y el delito se cometió a causa de ello". Esta condición debe mantenerse durante un período prolongado para respaldar una previsión de peligrosidad. Principalmente, un internamiento está prohibido "si la exclusión o la reducción sustancial de la culpa no se debe a un trastorno de larga duración, sino a la ingesta actual de sustancias intoxicantes, principalmente alcohol".

El caso es devuelto al Tribunal Local de Frankfurt.

El fallo no cumple con estos estándares, concluyó el tribunal. El Tribunal Local no había descartado adecuadamente "que la capacidad significativamente disminuida para controlar uno mismo en el momento del delito se debía a una mezcla del trastorno psicológico del acusado y la influencia del alcohol hasta 2.39 per mille en el momento del delito". También se tuvo en cuenta la negación del acusado de ser alcohólico.

"El caso requiere un nuevo juicio y decisión por parte del tribunal de instancia", explicó la FG. Por lo tanto, el caso es devuelto al Tribunal Local de Frankfurt.

