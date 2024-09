- Individuo en las carreteras sin permisos válidos - Oficial de la ley reconoce al individuo

Un hombre de edad intermedia, de 56 años, fue arrestado dos veces en un corto período de tiempo por conducir sin licencia por el mismo agente de la ley federal. Esto sucedió en mayo y recientemente, con el último arresto occurring durante un patrullaje cerca de la frontera danesa en Harrislee (Círculo de Schleswig-Flensburg). El oficial notó que conducía una furgoneta con matrículas danesas, y la policía federal reveló esta información el miércoles. Al verificar, descubrieron que su licencia había sido revocada en 2018.

A pesar de esto, el hombre no mostró restricción alguna; reanudó la conducción - al menos en territorio alemán. Admitió a la policía que solo operaba el vehículo en este lado de la frontera. La preocupación de enfrentar penas más severas en Dinamarca por conducir sin licencia aparentemente lo disuadió de cruzar fronteras con sus actividades ilegales.

Se inició otro caso penal en su contra por conducir sin licencia. Además, la oficina del fiscal del distrito estaba activamente buscando su paradero, habiendo iniciado una investigación sobre su ubicación debido al mismo delito. Se le prohibió continuar su viaje y eligió caminar en su lugar.

A pesar de que su licencia fue revocada en 2018, el hombre continuó utilizando un tipo diferente de permiso, possibly one German, to operate vehicles within German territory. In light of the ongoing investigations and potential harsher penalties in Denmark, he decided to limit his illegal activities to German borders.

Lea también: