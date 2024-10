indignación en la India por las entradas de Coldplay vendidas por exorbitantes $11,000 después de una rápida venta y posterior revenda a precios ridículos

La famosa banda de rock británica está programada para realizar tres presentaciones en Mumbai durante enero, como parte de su muy aclamada gira Music Of The Spheres, lo que marca sus primeras presentaciones en India desde 2016.

El proceso de venta de entradas para estos muy esperados eventos estaba programado para comenzar a las 12 p.m. hora local del 22 de septiembre, a través del proveedor oficial, BookMyShow (BMS). Sin embargo, el sitio web y la aplicación experimentaron numerosos problemas técnicos debido a la gran demanda, lo que causó frustración entre los fanáticos.

Una vez que los fanáticos lograron hacer cola virtualmente para comprar entradas que van desde 2,500 a 35,000 rupias ($30 a $417), se encontraron detrás de cientos de miles de usuarios en la fila. En cuestión de minutos después de que las entradas salieron a la venta, todas se agotaron y reaparecieron en plataformas no autorizadas por hasta 960,000 rupias ($11,458), lo que desencadenó resentimiento por el proceso de compra ambiguo y la posible interferencia de bots.

Para poner en perspectiva esta indignación, el PIB per cápita anual de India se encuentra en aproximadamente $2,500.

Amit Vyas, un abogado con sede en Mumbai, fue uno de los fanáticos decepcionados que no pudieron asegurar entradas debido a problemas técnicos. Subsequently, filed a complaint with the police, accusing BMS of enabling scalpers and third-party websites to resell the tickets on the black market.

El lunes, Ashish Hemrajani, CEO de BookMyShow, fue citado por la Unidad de Delitos Económicos de la policía de Mumbai para ser interrogado sobre la presunta explotación de entradas para estos conciertos, lo que confirmó un funcionario de la policía.

En un comunicado público, BookMyShow enfatizó que no tenía conexión con ninguna plataforma de venta de entradas no autorizadas o individuos de terceros responsables de la reventa de entradas secundarias. La empresa también presentó una denuncia ante la policíaRegarding the sale of fake tickets through specific platforms.

BookMyShow denunció el acaparamiento como una práctica ilegal que atrae castigos por ley en India.

Los fanáticos decepcionados de Coldplay expresaron su descontento a CNN, compartiendo sus experiencias de no poder obtener entradas para las presentaciones de enero en el DY Patil Stadium en Mumbai.

Arkatapa Basu, una periodista de 26 años de Bengaluru, siguió de cerca la cola de entradas solo para enterarse de que se había programado un tercer concierto. Para cuando se unió a la lista de espera para el tercer espectáculo, estaba detrás de 700,000 otros asistentes esperanzados, lo que finalmente la llevó a abandonar su búsqueda.

Ishaan Jhamb, un estudiante de ingeniería de Delhi y sus amigos optaron por viajar casi cuatro horas para ver a la banda en Abu Dhabi, ya que los costos de reventa exorbitantes para los conciertos de Mumbai hacían que la alternativa fuera más económica.

El proceso de compra de entradas para eventos de conciertos importantes ha sido objeto de críticas constants

