India ha ganado un nuevo submarino de propulsión nuclear capaz de lanzar misiles balísticos. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿puede igualar los avances de China?

A pesar de los avances, India sigue quedándose atrás de China en el ámbito militar, especialmente en la expansión de la flota naval del Ejército de Liberación del Pueblo y las capacidades terrestres y aéreas, lo que ha provocado tensiones en su frontera compartida.

El último submarino nuclear de India, el INS Arighaat –derivado del sánscrito que significa "Destruidor del Enemigo"– contribuirá a equilibrar la situación regional, según declaró el Ministro de Defensa de India, Rajnath Singh, en la ceremonia de incorporación del 29 de agosto en la base naval de Visakhapatnam, sede del Mando Naval Oriental en la costa del Golfo de Bengala.

Actualmente, China tiene una clara ventaja con la mayor flota naval del mundo en términos de cantidad, incluyendo seis submarinos nucleares operativos de la clase Jin, superiores a los dos de India –el Arighaat y su antecesor INS Arihant– en cuanto a poder de fuego.

Estos sumergibles chinos poseen un arsenal de al menos una docena de misiles balísticos con un alcance superior a 8.000 kilómetros (4.970 millas) y la capacidad de llevar múltiples ojivas nucleares, según informó la Alianza de Defensa de Misiles, un grupo sin fines de lucro que aboga por el desarrollo de la defensa de misiles de EE. UU. y sus aliados.

Tanto el INS Arighaat como el Arihant tienen una longitud de 366 pies y una desplazamiento de 6.000 toneladas, y llevan misiles balísticos K-15 Sagarika con un alcance estimado de aproximadamente 750 kilómetros (466 millas) en cuatro tubos de lanzamiento verticales.

Según Carl Schuster, antiguo director de Operaciones del Mando del Pacífico de EE. UU., "La clase INS Arihant...no puede alcanzar objetivos chinos en la frontera oriental sino-india desde las aguas costeras del norte del Golfo de Bengala, lo que es peligrosamente poco profundo para un submarino".

La frontera entre India y China, conocida como la Línea de Control Real, ha sido un punto caliente de tensiones entre los dos países durante mucho tiempo, marcado por conflictos militares en 2020 y 2022 con combates cuerpo a cuerpo que causaron numerosas bajas, incluyendo al menos 20 soldados indios y 4 chinos en Aksai Chin.

India Desarrollando Capacidades de Segunda Huelga

El gobierno indio ha mantenido silencio sobre las capacidades del Arighaat, mencionando sólo los avances logrados gracias a la innovación nacional, lo que lo hace más avanzado que su antecesor, que se incorporó ocho años antes.

Desde su incorporación el 29 de agosto, no se han publicado imágenes del Arighaat por parte del gobierno indio.

Según los analistas navales, India parece estar buscando crear un disuasivo nuclear basado en submarinos, aunque possibly no a la misma escala que China.

India tiene planes para lanzar nuevos submarinos más grandes con misiles de mayor alcance; el posible alcance del misil podría llegar a 6.000 kilómetros (3.728 millas), lo que permitiría a India atacar el continente chino, según sugieren los analistas.

"Aunque la disuasión nuclear en el mar de India aún está en sus primeras etapas, el país claramente aspira a desarrollar una fuerza naval nuclear sofisticada centrada en submarinos de misiles balísticos", dijo Matt Korda, director asociado del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses.

Se espera que los próximos submarinos de misiles balísticos de India estén a años de distancia, según los patrones históricos, ya que el Arighaat se lanzó casi siete años antes. Si se mantiene el plazo de siete años desde el lanzamiento hasta la incorporación para los futuros submarinos de India, no entrarán en servicio hasta 2030.

Ventaja de los SSBN

Además de su importancia militar y naval, tener un segundo submarino de misiles balísticos también aumenta el estatus de India como potencia mundial, según Tom Shugart, investigador senior adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense y antiguo comandante de submarinos de la Armada de EE. UU.

Una flota mínima de cuatro barcos es esencial para que uno pueda estar permanentemente en el mar, lo que es especialmente importante para los submarinos nucleares, agregó.

Aunque los submarinos nucleares requieren un mantenimiento y reparación extensos, procesos que llevan mucho tiempo, tener submarinos adicionales asegura que siempre haya al menos uno capaz de sobrevivir en el mar.

Other experts believe New Delhi is responding to heightened tension from Beijing, which currently has the largest navy worldwide in terms of ship count.

En respuesta, Venkatesh mencionó que India logrará un equilibrio con sus rivales chinos mediante el despliegue de submarinos de la clase Arihant. Además, señaló que se están planificando inversiones adicionales en submarinos por un valor de $31.6 mil millones en la próxima década.

Venkatesh también informó que se están desarrollando submarinos más grandes y misiles de mayor alcance, con la posibilidad de armas nucleares que pueden viajar hasta 12,000 kilómetros (alrededor de 7,500 millas).

Otro adversario

Sin embargo, India también está enfocada en Pakistán, según Abhijit Singh, investigador sénior en la Fundación para la Observación en Mumbai.

"El aumento de la capacidad de segunda huelga de India está, de hecho, impulsado en gran medida por la expansión considerable de las armadas de Pakistán y China en el Océano Índico", escribió Singh en una columna de opinión para Hindustan Times.

Él continuó diciendo que Pakistán está adquiriendo ocho submarinos de ataque Type 039B fabricados en China como parte de sus esfuerzos de modernización.

"Pakistán sigue reduciendo la brecha de poder naval con India", escribió Singh.

India y Pakistán han estado en desacuerdo durante años en la disputada y altamente militarizada región de Cachemira, que ambos países reclaman en su totalidad. La división de Cachemira está marcada por la Línea de Control, que separa a Nueva Delhi e Islamabad. El conflicto ha llevado a tres guerras entre los dos países.

China sigue siendo un aliado vital y un importante inversor en Pakistán.

Preocupaciones sobre la proliferación

Korda, un experto de la Federación de Científicos Estadounidenses, está preocupado por los misiles con múltiples ojivas en lugar de los submarinos en sí.

"La tecnología de vehículos reentrantes independientemente orientables múltiples (MIRV), que también se aplica a los misiles terrestres, puede ser desestabilizadora", argumenta Korda.

India, Pakistán y China están desarrollando todos misiles armados con múltiples ojivas.

India hizo headlines en abril después de la prueba exitosa de su misil balístico intercontinental Agni-V fabricado localmente, lo que le valió un lugar en el club de MIRV junto con EE. UU., Reino Unido, Francia, Rusia y China.

Pakistán también afirma poseer tecnología MIRV, aunque los expertos aún no han verificado la afirmación.

Sin embargo, otros países deben asumir que estas afirmaciones son verdaderas, o de lo contrario corren el riesgo de ser sorprendidos durante un posible conflicto.

"Estos sistemas son armas superiores de primera huelga, pero también son uno de los primeros objetivos en una huelga enemiga de primera huelga", explica Korda.

"Como resultado, su despliegue en la región probablemente acelerará la carrera de armas, con los países luchando por desarrollar defensas de misiles y opciones de ataque convencionales capaces de contrarrestarlos".

India busca fortalecer su posición en el escenario mundial mediante el fortalecimiento de sus capacidades navales, con la ambición de igualar a rivales como China en la región asiática. Este objetivo se evidencia en el desarrollo de capacidades de segunda huelga, como se demuestra con la

Lea también: