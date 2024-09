India expresa su intención de seguir comprando petróleo ruso, siempre que no se impongan sanciones.

14:05 Munz (Informal): Sin Correr Peligro por los F-16 para los Oídos del Kremlin

La primera remesa de cazas F-16 occidentales ya está en acción en Ucrania. Sin embargo, debido a razones como la falta de permiso para lanzar misiles hacia el corazón de Rusia, el Kremlin parece no preocuparse por esto, según ntv desde Moscú.

13:45 Kremlin (Informal): Palabras de Stoltenberg sobre Armas de Largo Alcance Peligrosamente Inútiles

Rusia ha etiquetado como "peligrosamente inútiles" los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Stoltenberg sugirió en su conversación con "The Times" que no sería un gran problema para Ucrania atacar objetivos más adentro de Rusia utilizando armas occidentales con mayor alcance. El portavoz del presidente Dmitri Peskov afirmó que tal desprecio por las declaraciones del presidente ruso es un "movimiento corto de vista y poco profesional". Putin había advertido anteriormente que las naciones que permitan el uso de misiles de mayor alcance se involucrarían directamente en el conflicto.

13:17 Expertos Atómicos Detectan Minas y Equipo Militar en la NPP de Zaporiyia

Las tropas rusas y el equipo están estacionados en la planta nuclear de Zaporiyia, en territorio ucraniano, ocupadas por Moscú. Además, se han plantado minas entre las vallas interior y exterior. La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado de esto. Los expertos de la OIEA no pudieron acceder a ciertas salas de turbinas durante el período informado. La planta nuclear fue ocupada por soldados rusos al comienzo de la guerra, y los expertos internacionales han estado preocupados por la situación de seguridad desde entonces. Hace solo un mes, una torre de enfriamientocaught fire.

12:41 Kremlin (Informal): Advertencia de Escalada de Tensión en el Oriente Medio después de las Explosiones de Pagers

Después de la serie de explosiones de pager en Líbano, el Kremlin ha advertido sobre una "escalada de tensiones" en una región altamente explosiva. "Lo que haya pasado, definitivamente llevará a una escalada de tensiones", dijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov. La región, según Peskov, ya está "al borde" y cada incidente tiene el potencial de desatar un conflicto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso considera el incidente como otro "acto de guerra híbrida contra Líbano".

12:24 Ucrania (Informal): Aumento de Diez Billones de Euros en el Presupuesto para Pagar a los Soldados

Ucrania ha aprobado un presupuesto adicional que supera los diez mil millones de euros en gastos adicionales, en su mayoría destinados al ejército. El gasto total del presupuesto aumentará en alrededor del 13% a más de 81 mil millones de euros, una cifra récord para Ucrania. Los ajustes presupuestarios fueron esenciales para pagar a los soldados, entre otros gastos, sus asignaciones de riesgo de septiembre.

11:36 Sharma (Informal): Los Caza F-16 No Serían la Solución Definitiva

El presidente ucraniano Zelensky está presionando por 128 cazas F-16 para obtener la supremacía aérea sobre Ucrania. Si bien los países occidentales han acordado proporcionar alrededor de 60, menos de la mitad, ntv's Kavita Sharma lo ve como una victoria que se ha iniciado la entrega y el entrenamiento de pilotos. Sin embargo, ya han surgido desafíos en la implementación del sistema de armas.

11:16 Inteligencia Ucraniana (Informal): Derribamos el Depósito de Municiones Ruso

Una fuente del servicio de inteligencia ucraniano SBU ha confirmado a Kyiv Independent que Ucrania estuvo detrás del ataque al gran depósito de municiones en el ruso Toropez la noche anterior. El depósito contenía misiles balísticos, incluidos los Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas planeadoras. Según la fuente, los drones ucranianos "desmantelaron efectivamente" el depósito. Después del impacto del drone ucraniano, "se produjo una explosión extremadamente poderosa". "El SBU está colaborando estrechamente con sus contrapartes militares para reducir sistemáticamente las capacidades de misiles de Rusia, que utilizan para bombardear ciudades ucranianas", dijo la fuente. Se están planeando ataques similares a otros objetivos militares rusos.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos (Informal): Oportunidad de Presentar Oferta para el Pedido de Ramstein

Los fabricantes de drones ucranianos ahora están elegibles para participar en las licitaciones organizadas por la coalición de drones dentro del formato de Ramstein por primera vez. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones abarcará dos lotes: uno para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y uno para drones interceptores. El ministerio considera esto como un gran estímulo para la fabricación ucraniana. Todas las propuestas presentadas serán revisadas por los miembros de la coalición de drones. Los candidatos exitosos recibirán pedidos para pruebas adicionales.

10:27 Se Publica Vídeo del Ataque al Depósito de Municiones Ruso

Rusia aún no lo ha confirmado, pero el gobernador de la región de Tver ya informó en Telegram que un ataque con drone ucraniano causó un incendio. Se cree que era un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y se están circulando imágenes en línea.

09:39 Nueve heridos en Járkov, dos muertos en Zaporiyia (Informal)

Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, fue sacudida por otro ataque aéreo ruso pesado el día anterior. Bombas guiadas detonaron en varios distritos, dejando nueve personas heridas. Esto es lo último en una serie de recientes ataques a civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer y dejó a 43 personas heridas,including four children. También se llevaron a cabo ataques aéreos rusos en asentamientos en la región de Zaporiyia, donde murieron dos personas.

Según fuentes locales, las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy han vuelto a ser objetivo de drones rusos. Los informes preliminares sugieren que no hay víctimas, pero los ataques repetidos han puesto una presión sustancial en el sistema energético de la ciudad. Hace solo dos días, Rusia atacó la infraestructura energética en Sumy y su área circundante con misiles y drones, causando un corte de energía temporal para unos 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Fuerza Aérea Ucraniana: 1130 bajas rusas en las últimas 24 horas

La fuerza aérea ucraniana informes que 1130 soldados han sido muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, los ucranianos han informado de 637,010 bajas enemigas. Las tropas ucranianas también afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y tanques, y seis tanques desde ayer.

07:55 Ucrania se prepara para el despliegue de aviones F-16

La Fuerza Aérea Ucraniana ha finalizado sus planes para desplegar aviones de combate F-16 occidentales. Se han establecido todas las tareas para el ejército y el Ministerio de Defensa, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su discurso vespertino en video. Las discusiones con el Mando de la Fuerza Aérea también se centraron en la posible expansión de la flota de aviones y la formación adicional de pilotos. Muchos en Kiev abogan por una formación básica mejorada de pilotos, considerando las pérdidas frecuentes y graves. Actualmente, la formación tarda 40 días. Se espera que Ucrania reciba alrededor de 60 aviones F-16, pero solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 Rusia acusa a Ucrania de ataques con drones en varias regiones

Rusia alega que Ucrania ha llevado a cabo ataques con drones en varias regiones. La agencia de noticias estatal rusa TASS informes, citando el Ministerio de Defensa, que 54 drones ucranianos fueron derribados sobre cinco regiones rusas durante la noche, con la mitad de ellos derribados en la región fronteriza de Kursk y el resto en las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde las autoridades locales y los blogueros militares informaron de un ataque con drones a un gran almacén de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio que requirió la evacuación de los residentes.

06:57 Ataque ucraniano causa daños significativos en un depósito de municiones ruso

Según los blogueros militares, el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Toropez en la región de Tver provocó un incendio en un depósito de municiones que contenía miles de toneladas de municiones y cohetes. El depósito, según los blogueros, ha sido expandido recientemente y alberga 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin informes en Telegram que la situación en la zona está bajo control. Los blogueros militares concluyen de su análisis de datos que se ha infligido un daño considerable, especialmente en los bunkers más nuevos.

06:20 Jefe adjunto de la fracción del Partido Verde: AfD y BSW difunden narrativas rusas

El jefe adjunto de la fracción del Partido Verde, Konstantin von Notz, pide un debate inmediato en el Parlamento alemán sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Los análisis de los documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA revelan muy claramente los métodos astutos con los que los cuerpos rusos manipulan nuestra democracia, los discursos públicos y las elecciones", dice el experto en política interior. "Con AfD, BSW y otros colaboradores entusiastas difundiendo narrativas rusas en el público y los parlamentos, se forman alianzas perjudiciales para debilitar los intereses alemanes juntos. Se identifican, espían yintentan desprestigiar públicamente a los partidarios de Ucrania".

05:42 Actores rusos amplifican videos engañosos sobre Kamala Harris

Según las investigaciones de la gigante de software Microsoft, los actores rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo vinculado al Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto para difamar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de supuestos partidarios de Harris atacando a un participante supuestamente de un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor difundiendo la falsa afirmación de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, la dejó paralizada y huyó del lugar. Ambos videos han reportado millones de vistas.

05:19 Explosiones y fuego en Tver, Rusia

Según los informes rusos, un ataque con drones ucranianos ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Los escombros de un drone ucraniano destruido supuestamente encendieron un fuego en la ciudad de Toropets, lo que requirió la evacuación parcial de los residentes. El gobernador Igor Rudenya anunció esto en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos actualmente intentan contener el incendio. La causa del incendio sigue sin estar clara. Las unidades de defensa aérea rusa supuestamente siguen repeliendo un "ataque masivo de drones" en la ciudad. La ciudad, con una población de poco más de 11,000 habitantes, supuestamente es el sitio de un almacén ruso para el almacenamiento de misiles, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Gobernadores rusos informan de ataques con drones

Ucrania está atacando varias regiones en el oeste de Rusia con drones, según los gobernadores locales. Siete drones ucranianos fueron derribados en la región de Smolensk, que limita con Bielorrusia, informó el gobernador Vasily Anochin en Telegram. La defensa aérea rusa destruyó un drone sobre la región de Orjol, informó el gobernador Andrei Klychkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania, informó el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno en Kiev afirma que los ataques objetivo la infraestructura militar, energética y de transporte vital para los esfuerzos de guerra de Moscú.

02:56 Washington investiga el comercio de uranio con China

13:54 En el Interior: EE. UU. planea aumentar sus reservas de petróleo

Un informante asegura que el gobierno de EE. UU. tiene la intención de reponer sus reservas estratégicas de petróleo. EE. UU. está considerando la adquisición de hasta 6 millones de barriles de petróleo, según reveló una fuente. Si esto se concreta, sería la mayor compra desde una impresionante liberación en 2022. Después de que los precios de la gasolina se dispararan debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022, lo que supuso la "mayor liberación de reservas de petróleo jamais".

00:45 Tragedia en Saporischschja: Dos muertos y cinco heridos

Rusia atacó la zona de Saporischschja durante la noche, lo que resultó en al menos dos fallecidos y cinco heridos, según el gobernador Ivan Fedorov. Más tarde aclaró que Rusia había bombardeado fuertemente la comunidad de Komyshuvakha en la región. También resultaron dañadas varias casas e instalaciones de infraestructura. Los servicios de emergencia aún se encuentran en el lugar, evaluando la gravedad de los daños, según "Kyiv Independent".

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Hemos revisado la estrategia de paz del presidente Zelensky

La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que la administración estadounidense ha revisado la nueva "estrategia de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El medio ucraniano "European Pravda" informó esto citando una conferencia de prensa en la sede de la ONU. "Hemos revisado la estrategia de paz del presidente Zelensky. La respetamos como una táctica que podría dar resultados. Buscamos comprender cómo podemos contribuir a esto", comentó. La embajadora de EE. UU. expresó optimismo sobre el progreso en el proceso de paz, sin proporcionar más detalles. Thomas-Greenfield parece hacer referencia a la "estrategia de victoria" anunciada por Zelensky el mes anterior.

22:29 Falso alarma en Latvia: Bandada de pájaros confundida con fenómeno aerial desconocido

Falso alarma en Latvia: Una supuesta intrusión en el espacio aéreo de este país de la OTAN en el Báltico por un objeto aerial desconocido resultó ser un incidente inofensivo. El objeto, que se acercó a la frontera desde Bielorrusia y la cruzó en la zona oriental de Kraslava, resultó ser una bandada de pájaros. La agencia de noticias Leta informó esto citando la fuerza aérea. Antes, el Ministerio de Defensa en Riga había informado que se había detectado un objeto aerial desconocido. Como resultado, se派遣了 NATO interception aircraft stationed at the base in Lielvārde to monitor the airspace. However, they could not spot any suspicious objects.

