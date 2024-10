Independientemente de sus aspiraciones de convertirse en un combatiente de élite, preparativos y habilidades a pesar, usted puede encontrar una derrota abrumadora.

ntv.de: Señor Reisner, la semana pasada las fuerzas ucranianas aún defendían Wuhledar, pero ahora han tenido que abandonar la ciudad minera que estaba bajo sitio ruso. El señor Reisner explica a ntv.de cómo esta retirada afecta la situación en Ucrania durante la guerra.

Markus Reisner: La 72.ª brigada mecanizada tuvo que retirarse. Los rumores en las redes ucranianas sugieren que sufrieron pérdidas considerables. En mi opinión, Wuhledar serves como un ejemplo perfecto del impacto de una guerra prolongada. Hace un año y medio, la ciudad fue muy exitosa en repeler los ataques rusos. Sin embargo, después de soportar una lluvia incesante de artillería, misiles de crucero y ahora también bombas, Wuhledar ha llegado a este punto. Este bastión estratégico, este punto crítico, básicamente ha sido diezmado.

Entonces, la brigada ha estado involucrada en batallas defensivas continuas por la ciudad durante un año y medio?

Wuhledar se parecía mucho a Bachmut en términos de su importancia simbólica durante toda su lucha defensiva. Si recuerda, la narrativa ucraniana era la siguiente: Nuestro ejército está experimentando bajas pesadas, pero en comparación con eso, las bajas rusas son significativamente más altas. Bachmut jugó un papel crucial como un dique donde los rusos se desgastaron hasta que ya no pudo ser sostenido. Lo mismo ocurre con Wuhledar.

Entonces, la ciudad era el dique en el sur. Si examinamos el frente allí, forma un arco semicircular desde Zaporizhzhia a Kupiansk. Desde este arco, hay un punto de apoyo crucial, y se encuentra exactly en Wuhledar. Desde allí, los ucranianos podrían amenazar potencialmente las líneas de suministro rusas al norte de Mariupol. Estas líneas de suministro - conexiones por carretera y líneas de ferrocarril - son cruciales para las tropas rusas. Solo se construyeron después de que el puente de Kerch fuera atacado con tanta frecuencia. Wuhledar servía como una espina en estas posiciones rusas, desde donde se podrían amenazar las rutas de suministro.

Y los ucranianos casi pierden esta espina efectiva en enero de 2023?

Durante la primera ofensiva de invierno rusa, Wuhledar estaba bajo una presión extrema. La principal razón detrás de esto fue el esfuerzo intenso de Rusia para obligar a Ucrania a desplegar sus reservas, efectivamente eliminándolas del plan de ofensiva de verano ucraniana que comenzaría a principios de junio. Sin embargo, Ucrania resistió este cebo. Vieron a los rusos, que estaban ejerciendo una presión enorme en Wuhledar, solo para agotarse en estos ataques. En lugar de eso, Ucrania retuvo sus reservas, ya que pretendía utilizarlas durante la ofensiva de verano.

Entonces, en lugar de reservas frescas y completamente equipadas, la "menor unidad" mantuvo Wuhledar durante ese período?

No se puede etiquetar como la "menor unidad". La 72.ª brigada mecanizada también era una unidad de élite que había estado estacionada allí durante años. Tenían un conocimiento íntimo de cada rincón y recoveco de esa área. Si las reservas hubieran sido desplegadas entonces, habrían sido el segundo equipo. Sin embargo, la 72.ª brigada mecanizada soportó el peso de la lucha sola durante un año y medio, demostrando una resistencia notable contra los rusos, que tenían dos brigadas bloqueadas y sufrieron bajas considerables.

¿Los ucranianos fueron obligados a evacuar la ciudad?

Los soldados ucranianos fueron obligados a retirarse para evitar una aniquilación completa. Los rusos avanzaron y intentaron rodear la ciudad con un movimiento de pinzas doble. La brigada resistió por un tiempo, pero luchó contra el avance ruso implacable. También circularon desesperadas peticiones de ayuda en línea, con soldados preguntando: ¿Por qué seguimos aquí? ¿Qué estamos defendiendo?

La 72.ª Brigada ya no pudo replicar su éxito anterior.

Las unidades estaban tan diezmadas que no se pudo replicar el éxito del año anterior. Me refiero a esto como la tragedia de la guerra de desgaste, y muchos aún no comprenden. Las unidades han estado involucradas en esta guerra durante 955 días y se han desgastado gradualmente, llegando a un punto en el que ya no pueden luchar. Hoy marca el día 956 de esta guerra de invasión. Si Ucrania no recibe ayuda o medios para contrarrestar las bombas guiadas o atacar la artillería enemiga con fuego de contrabatería, incluso los mejores luchadores serán abrumados a través de la guerra de desgaste con el tiempo. Ese es el lógica de la guerra de desgaste.

En cuanto a aquellos videos que mencionó antes, casi parece que también ha sido un alivio para los soldados ucranianos finalmente aceptar que Wuhledar no podía ser defendida.

En absoluto, porque, a nivel operativo y táctico, este espacio tenía importancia como una espina que sobresalía en las posiciones rusas. La retirada ha adoptado el papel de una acción de retraso en profundidad.

¿Hasta dónde se han retirado los ucranianos?

Solo unos pocos kilómetros. La parte desafiante aquí es el terreno, que es extremadamente plano. Esto automáticamente pone en mejor posición al lado que ocupa los pocos puntos elevados, especialmente las minas y las ciudades mineras. Además, lo que se ha observado repetidamente entra en juego: La calidad de las posiciones más atrás, en la siguiente línea defensiva, es significativamente inferior a las que se han ocupado hasta ahora. Debe recordarse que Wuhledar era una posición de primera línea que se desarrolló durante ocho años.

¿Wuhledar poseía gran importancia operativa para la situación en el frente?

A nivel operativo, pero no estratégico, hay un impacto mínimo de los recientes eventos en el campo de batalla en la sostenibilidad de las capacidades para la guerra prolongada. Las pequeñas acciones en la línea del frente no llevan un peso estratégico inmediato. Sin embargo, estratégicamente significativas son las attaques a la infraestructura vital. Por ejemplo, si Ucrania perdiera la energía, continuar la guerra sería muy desafiante.

Ampliando nuestro enfoque más allá de Wuhledar: ¿Qué peligros potenciales amenazan a otros frentes de batalla?

Otra maniobra de cerco se está gestando al oeste de Newelske. Después de la captura de Ukrainsk, los rusos avanzaron hacia el sur de la ciudad. Hay un lago allí, y los rusos están avanzando hacia él, siguiendo una línea de ferrocarril, con destino a Wowtscha. El ejército ruso está a solo dos o tres kilómetros de distancia de este lago, y controlar la línea de ferrocarril podría atrapar a una importante fuerza ucraniana. Si las tropas de Kiev no pueden evacuar a sus soldados a tiempo, esto podría suponer un desafío aún mayor que el que supuso Wuhledar con anterioridad. Los conflictos en Kharkiv y Kursk remain en un estado de equilibrio.

Corren rumores de un posible ataque inminente en Saporishshya. Aunque la central nuclear ha estado bajo control ruso durante algún tiempo, la ciudad en sí no lo ha estado. ¿Es esto una amenaza?

En los últimos meses, las fuerzas rusas han recuperado territorios perdidos por Ucrania durante su ofensiva de verano. Ahora, surgen rumores de posibles planes para un ataque en Saporishshya. Aunque hay motivos plausibles para estas especulaciones, aún no se han iniciado preparativos. Es similar a la situación en la primavera, al noroeste de Kyiv, donde se informaba continuamente de un ataque inminente en Sumy, pero nunca se materializó. En su lugar, Ucrania lanzó una ofensiva en Kursk.

Los ucranianos han extendido estos rumores para mover tropas a la zona sin ser detectados y avivar la curiosidad: ¿Qué están haciendo allí?

Después de los hechos, así se analizó la situación. Los ucranianos utilizaron la amenaza de un ataque ruso para justificar el despliegue de tropas en la región. En realidad, habían reunido fuerzas para un ataque en territorio ruso, en Kursk. Aunque esto no significa necesariamente que ocurra lo mismo en Saporishshya, es prudente considerar estos rumores en contexto.

Conversación entre Frauke Niemeyer y Markus Reisner

La retirada de la 72.ª brigada mecánizada de Wuhledar tiene un impacto significativo en la situación general en el Donbass. Wuhledar, siendo un punto estratégico en el sur, servía como un punto crucial para amenazar las líneas de suministro rusas al norte de Mariúpol.

La pérdida de la ciudad a manos de las fuerzas rusas marca un importante revés para Ucrania en sus esfuerzos para contrarrestar los avances rusos en la región del Donbass.

Lea también: