Zoe Kravitz y Channing Tatum enfrentan algunos desafíos a la hora de unir sus vidas. Como Kravitz, actriz estadounidense y hija de Lenny Kravitz, Recently hinted, planificar una boda no es tarea fácil.

Kravitz: "He tomado un monstruo"

Cuando se le preguntó a la revista estadounidense "People" si hacer una película o planificar una boda era más desafiante, Kravitz se rio y respondió: "Para la mayoría de la gente, probablemente sea una película, pero yo me aproximo a todo con la misma locura y determinación. Así que diría que es nivelado". Parece que Kravitz se refiere a su enfoque intenso en las tareas.

Tatum protagoniza la película de suspense "Pestañea dos veces", dirigida por Kravitz. "Después del primer día de rodaje, pensé: 'Dios mío, no sé en qué me he metido'", recordó sobre la película. Hubo altibajos. Durante los momentos desafiantes en la producción, Tatum fue un gran apoyo.

Tatum: "Una de mis experiencias más difíciles de rodaje"

La planificación de la boda de Kravitz parece igual de complicada, ya que Tatum también lo mencionó a la revista. "Hacer esta película fue tan desafiante. Quizás una de las películas más difíciles que he trabajado... por diversas razones", dijo el famoso actor, quien anteriormente estuvo casado con su colega Jenna Dewan. Kravitz también estuvo casada con el actor Karl Glusman antes.

Sin embargo, trabajar en "Pestañea dos veces" también ayudó a fortalecer su vínculo, cree Tatum: "Cuando puedes mirar a tu alrededor o en el set y saber que la mejor persona está tratando de resolver problemas - y de verdad estás buscando su entrada tanto como estás tratando de resolver los problemas tú mismo - eso es increíble".

Kravitz y Tatum han estado juntos desde 2021. Los medios de comunicación de EE. UU. Informan que se comprometieron al final de 2023. La pareja recently hizo su primera aparición pública juntos como pareja en el estreno de "Pestañea dos veces".

