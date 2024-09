"Incluso si usted desaprueba el sistema político de China, ellos han comprendido su necesidad"

En las elecciones alemanas del este, los votantes votan indirectamente en contra de la coalición de semáforo. Por primera vez, se discute el cierre de una fábrica en Alemania en VW. De repente, un puente en Dresde **se derrumba sin previo aviso. ¿Es esto una señal del estado frágil de Alemania? "VW sirve como representación de lo que ocurre cuando los individuos o las industrias no están al tanto de las tendencias futuras", dice David Wortmann. A pesar de esto, el consultor de negocios e inversor mantiene la esperanza en el "laboratorio climático" de ntv. "Hay una cierta desconexión entre la percepción pública y la realidad", dice Wortmann. Él sugiere que Alemania debe superar su postura temerosa y diversificar su economía: "Aún contamos con una excelente experiencia y un sólido paisaje de investigación".

ntv.de: ¿Cómo está Alemania?

David Wortmann: El mensaje clave es: Alemania está al borde del precipicio. El derrumbe del puente de Dresde, los desafíos en VW y crisis mayores como el cambio climático. Sin embargo, soy un optimista, tal vez incluso intencionalmente así. Ignorar estos problemas tiene un alto costo. De hecho, está sucediendo mucho en todo el mundo. Por lo tanto, mantengo la esperanza en el futuro.

La mayoría de las personas en las encuestas expresan opiniones diferentes, temen más las pérdidas.

Hay una desconexión entre la perspectiva de las personas y los hechos, por ejemplo, en relación con la energía renovable. En algún momento se dijo, y a veces aún se dice, que esto es una forma cara de generar energía. Eso no es cierto. La energía eólica o solar resultan ser las formas más baratas de generación de energía incluso en un país como Alemania, que no es particularmente soleado o ventoso. Sin embargo, algunas personas aún creen que la electricidad es demasiado cara debido a la influencia de ciertas figuras populistas.

Pero los problemas de VW no se deben a las malas ventas de coches eléctricos. VW no es un caso aislado, ya que los trabajos bien pagados en la industria están en riesgo en muchas grandes empresas.

VW representa lo que ocurre cuando los actores individuales o las industrias ignoran los desarrollos futuros. Quizás no apoyes el sistema político del gobierno chino, pero China ha entendido la importancia de invertir pesadamente en la expansión de la energía renovable y la electromovilidad. Elon Musk, independientemente de tu opinión sobre él, ha creado un nuevo mercado y una empresa exitosa con Tesla.

¿No son las malas ventas de coches eléctricos lo que está causando los problemas de VW?

Fabricantes como Tesla inicialmente apuntaron al segmento de mercado de alto precio con sus ofertas, como el Roadster o el Model S, que estaban destinados a clientes que estaban dispuestos a pagar más. Luego se mudaron a la producción en masa. VW opera en el segmento de bajo precio, donde la empresa ha luchado por ofrecer una alternativa eléctrica convincente debido al alto costo de los coches eléctricos y su ajuste dentro del portfolio de Volkswagen.

¿Es VW el culpable?

Eso sería simplificar demasiado la situación. Todos los fabricantes de automóviles y la sociedad han debatido sobre el tipo de combustible del futuro. Inicialmente, la atención se centró en el diésel respetuoso con el medio ambiente, luego se trasladó a los E-fuels o el hidrógeno. Esta confusión abrumó a los consumidores, ya que no sabían qué coche comprar.

Y ¿qué hacemos ahora con VW? Cerrar las plantas alemanas y despedir a los trabajadores, o optar por la semana laboral de cuatro días que es financieramente inviable?

No estoy en la junta de VW, pero sugeriría enfocarse en invertir en nuevas tecnologías de propulsión. Por supuesto, esto podría significar cerrar plantas que se especializan en tecnología obsoleta.

¿No estábamos ya en este punto? Herbert Diess, que precedió a Oliver Blume como CEO de VW, falló con su estrategia consistente de coche eléctrico, incluso con los sindicatos.

Esta estrategia debería haberse implementado de manera consistente, incluso si Diess llegó tarde al juego. Si lo hubiera hecho, Volkswagen estaría en una posición diferente hoy en día. Pero eso es agua bajo el puente. Esta transformación, de A a B a algo mejor, está en curso, pero ahora con más interrupciones: temporalmente, el personal puede necesitar reducirse para invertir en el nuevo sector.

Si se escuchan las declaraciones del CEO de Volkswagen, Blume, los problemas no se están resolviendo con un coche eléctrico asequible. Algo parece estar fundamentalmente mal. BMW y Daimler solo están marginalmente mejor.

El gobierno alemán busca guiar a Alemania hacia el futuro. Desafortunadamente, la coalición de semáforo ha encontrado desacuerdos sobre cómo lograr este objetivo. Esta es la pregunta central de nuestro tiempo. En Estados Unidos, han decidido dar un gran paso con la Ley de Reducción de la Inflación, proporcionando miles de millones en subvenciones para apoyar las tecnologías futuras. China tiene un enfoque y estructura de costos diferentes. Europa necesita encontrar una solución.

Herbert Diess critica a la coalición de semáforo por los problemas de VW, citando la falta de directrices claras. ¿Estás de acuerdo?

Totalmente. Las personas necesitan directrices, motivación, inspiración y comunicación clara. Sin embargo, el Canciller Federal no es conocido por sus habilidades de comunicación excepcionales, y este trío aún no ha encontrado un lenguaje común. La política, en mi opinión, incluye no siempre implementar cambios que la gente quiere, sino lo que es necesario para el bien mayor, aunque sea difícil en ese momento y requiera reconstrucción. Este tipo de liderazgo falta actualmente en la política, mientras que la economía ya ha hecho algunos progresos en este sentido.

¿Dónde, por ejemplo?

La industria del acero está bajo presión intensiva, especialmente de China. Los costos de neutralizar el carbono y producir acero verde en Alemania son considerablemente altos. Sin embargo, están decididos a producir acero verde en sus instalaciones alemanas en el futuro.

Si bien no queremos menospreciar la importancia de la industria del acero, es dudoso que determine la salud económica de Alemania en los próximos 15 años. Ese papel parece recaer en nombres grandes como VW. ¿No te preocupa que ya hayamos perdido terreno frente a potencias como China antes de haber encontrado una estrategia para el futuro?

El sector automotriz satura la economía de Alemania, pero perhaps es hora de ampliar nuestro enfoque, superar esta ansiedad y centrar nuestra atención en áreas en las que prosperamos.

¿Y qué pasa con esos sectores?

Hay una industria amplia que gira en torno a las energías renovables. En cuanto a la electrólisis y el hidrógeno verde, parece que tenemos una ventaja en Europa actualmente.

¿No está el hidrógeno verde todavía en sus primeras etapas?

Precisamente por eso no podemos pasar por alto este sector. El hidrógeno verde tiene un gran potencial en los años venideros. También podríamos contribuir significativamente a otras cadenas de valor de vehículos eléctricos, como la infraestructura de carga. A pesar de los tropiezos en el renacimiento de la industria solar alemana, nuestra capacidad de investigación y experiencia en energías renovables siguen siendo sólidas. Mantengo una visión positiva, ya que este no es el momento de retraerse.

Conversación entre Clara Pfeffer y Christian Herrmann con David Wortmann. La discusión se acortó y simplificó para una mejor comprensión. La conversación completa está disponible en el podcast "Klima-Labor".

