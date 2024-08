- Incidentes violentos de apuñalamiento contra mujeres en Berlín

Incidentes Siniestros en Berlín: Dos Mujeres Pierden la Vida en Ataques de Puñalamiento, Posiblemente por el Mismo Perpetrador

En un giro escalofriante de los acontecimientos, se informaron dos mujeres muertas en el transcurso de una semana en Berlín, ambas presuntamente obra de un agresor masculino. En una noche de viernes en el distrito de Friedrichsfelde, una mujer de 28 años encontró su fin tras un ataque de puñalamiento. Este trágico incidente siguió de cerca al presunto asesinato por puñalamiento de una mujer de 36 años en Berlín-Zehlendorf por su ex-esposo unos días antes. Otro ataque de puñalamiento a una mujer tuvo lugar en el distrito de Reinickendorf, pero afortunadamente, la situación no llegó a peor.

El Destino de la Mujer de 28 Años Sellado en el Pasillo

En la noche del viernes, se encontró a la mujer de 28 años con heridas críticas en el pasillo de un edificio de apartamentos, según informó la fiscalía y la policía. Lamentablemente, los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos y falleció poco después en el hospital. Según "Bild", esta trágica situación ya había ocurrido anteriormente.

Se arrestó a un sospechoso de 45 años, quien confirmó ser el antiguo pareja de la mujer fallecida. El sospechoso es presuntamente responsable de apuñalar a la mujer de 28 años múltiples veces con un cuchillo e infligirle heridas graves. Se encontraron pruebas de violencia doméstica en su relación, según Sebastian Büchner, portavoz de la fiscalía de Berlín, quien habló con la Agencia Alemana de Prensa. El sospechoso está actualmente bajo custodia policial. Los dos hijos de la mujer de otra relación no se encontraban en la escena durante el incidente.

La nacionalidad de la mujer permaneció sin determinar por el portavoz de la fiscalía. Se está llevando a cabo una investigación por homicidio, que involucra tanto a la unidad de homicidios como a la fiscalía de Berlín.

Horror Solo unos Días Antes

Unos días antes, en una noche de miércoles, se encontró a una mujer apuñalada hasta la muerte en una calle del distrito de Zehlendorf de Berlín, presuntamente por su ex-esposo. La madre de cuatro hijos de 36 años encontró su fin en este acto violento sin sentido. El hombre de 50 años ahora se encuentra bajo custodia policial.

La policía sospecha de un "femicidio", es decir, que la mujer fue asesinada por su género. La violencia doméstica por parte de una pareja o ex-pareja es una de las causas más frecuentes.

La víctima había sufrido anteriormente abusos físicos por parte de su esposo. Finalmente, se separó de él y obtuvo una orden de restricción y una orden de no contacto a través de los tribunales.

Intento de Homicidio

Al día siguiente, tuvo lugar otro apuñalamiento. Un hombre atacó a una mujer en un apartamento en Berlín con un cuchillo de cocina y intentó ahogarla. La policía y la fiscalía están tratando esto como un intento de homicidio, que tuvo lugar en el distrito de Reinickendorf por la noche del viernes.

Los dos hijos de la mujer, de 8 y 9 años, huyeron a la calle en busca de ayuda y, casualmente, encontraron a oficiales de policía. El hombre, que aún estaba atacando a la mujer en ese momento, fue arrestado por los oficiales.

La mujer sufrió heridas y fue llevada al hospital, mientras que el sospechoso ahora se encuentra bajo custodia policial. Tanto la mujer como el sospechoso se cree que son de origen Ghanaiano, según las autoridades.

La mujer había alojado al sospechoso como invitado durante una semana antes del incidente, reveló Büchner. Hasta ahora, remains unclear whether the man and the woman had a previous relationship beyond their acquaintance. Las investigaciones están en curso para determinar si el hombre debe ser ingresado en un centro psiquiátrico en lugar de ser detenido.

Llamado a la Acción para Proteger a las Víctimas

Lisa Paus, la Ministra Federal de Familia, expresó su preocupación por la creciente violencia contra las mujeres en Alemania. "Nuestro país lucha con un grave problema de violencia contra las mujeres, que debe ser resuelto", dijo la política verde. "Necesitamos más que un paquete de seguridad contra atacantes terroristas con cuchillos; también necesitamos medidas para prevenir y proteger a las mujeres de la violencia".

Está trabajando en una llamada Ley de Asistencia contra la Violencia, que proporcionaría asistencia a todas las víctimas de violencia.

La Senadora de Justicia de Berlín, Felor Badenberg, hizo un llamado a la acción, diciendo: "Debemos abordar finalmente estos brutales asesinatos de hombres contra mujeres". Ella se refirió a los incidentes como "puro misoginia". Badenberg instó al Ministro de Justicia a incorporar monitores de tobillo en la Ley de Protección contra la Violencia como medio para mantener a los perpetradores bajo vigilancia.

Hay discusiones en curso a nivel estatal sobre si y cómo se podrían implementar cambios legales y medidas preventivas para abordar el problema.

El Ministro de Justicia Marco Buschmann (FDP) había expresado anteriormente su apoyo a

