- Incidente terrorista en Solingen <unk> IS presumiblemente se hace responsable

Tras el incidente mortal por apuñalamiento en Solingen, el grupo terrorista Estado Islámico (IS) asumió la responsabilidad del suceso. La policía de Düsseldorf también recibió una reclamación de responsabilidad de IS en relación con el incidente que causó tres muertes y varios heridos. Es crucial verificar la autenticidad de esta reclamación, según un portavoz policial. En la búsqueda del perpetrador, las fuerzas especiales irrumpieron en un refugio de refugiados en el centro de Solingen al anochecer.

Un atacante no identificado aparentemente atacó a transeúntes al azar durante una celebración del jubileo de Solingen en Bergisches Land un viernes por la noche. El atacante logró huir en medio del pánico y el caos que se desató. Dos hombres de 67 y 56 años, junto con una mujer de 56 años, resultaron gravemente heridos. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Según la evaluación actual y el análisis de las grabaciones de video preliminares, el ataque parece ser un "ataque altamente dirigido" a los cuellos de las víctimas, según el jefe de policía Thorsten Fleiß.

Comunicado de IS: "Venganza por los musulmanes en Palestina"

En un comunicado publicado en el canal de propaganda de IS Amak, se afirmó que el atacante era un miembro de IS que ejecutó el ataque "en venganza por los musulmanes en Palestina y en otros lugares". El objetivo detrás del ataque era principalmente atacar a un "grupo cristiano".

Se presume que IS se refiere al conflicto en curso entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza como "Palestina". Es importante tener en cuenta que ni IS ni la organización terrorista Al-Qaeda tienen afiliaciones con Hamas. Sin embargo, algunos analistas creen que la amenaza del terrorismo y la radicalización en el mundo islámico ha aumentado debido al conflicto prolongado en Gaza. Alemania, junto con EE. UU., cuenta entre los principales aliados y proveedores de armas de Israel.

Búsqueda en el refugio de refugiados

Se anunció más tarde que la policía realizó una búsqueda en un refugio de refugiados en el centro de Solingen con una fuerza significativa. "Hemos recibido algunas pistas, y en base a eso, estamos ejecutando medidas policiales en este momento", dijo un portavoz policial. Se desplegó una unidad de fuerzas especiales para esta operación. El área fue rodeada por una fuerza de cien personas.

En una conferencia de prensa en Wuppertal por la tarde, el fiscal jefe Markus Caspers dijo: "Aún no hemos establecido un móvil, pero a la luz de las circunstancias generales, no podemos descartar la posibilidad de una motivación terrorista".

Si hay suficientes pruebas para acusar de un delito terrorista, el caso podría ser entregado al Fiscal General Federal. Las investigaciones continúan por los delitos de asesinato en tres casos y tentativa de asesinato, así como lesiones graves en otros ocho casos, según Caspers. La policía sospecha actualmente de un atacante solitario. Según el jefe de policía Fleiß, aún no hay material de imagen claro del sospechoso.

Acusaciones contra un menor de 15 años por no informar sobre un delito planeado

Los informes que indican que el arma homicida había sido recuperada aún no han sido confirmados por Fleiß. Se incautaron varias navajas, "que ahora examinaremos individualmente" para determinar cuál se utilizó en el crimen. Several details, such as those relating to the knives or the sequence of incidents, remained unanswered due to tactical investigative reasons.

A un menor de 15 años se le ha arrestado, pero la policía no lo considera el principal sospechoso. Se están considerando cargos contra él por no informar sobre un delito planeado. "Según los testimonios de los testigos, un individuo no identificado supuestamente habló con el menor sobre intenciones que corrisponderían al crimen poco antes del ataque", dijo Caspers.

Se recibieron llamadas de emergencia a las 21:37.

Informe describiendo los eventos del viernes por la noche a las 21:37 cuando se realizaron varias llamadas de emergencia al centro de control de la policía de Wuppertal. Se informó que un hombre había apuñalado intencionalmente a personas en la celebración del 650 aniversario de Solingen - el "Festival de la Diversidad".

Este incidente causó indignación en toda Alemania. El canciller Olaf Scholz (SPD) lo describió como un "crimen monstruoso". "Tales actos no deben ser tolerados ni aceptados en nuestra sociedad. La full force of the law must be brought to bear here," said the SPD politician during an event in Brandenburg's Stahnsdorf.

Recientemente, la ministra del Interior Nancy Faeser (SPD) propuso fortalecer las leyes de control de armas.

Los testigos pueden enviar fotos y videos a través del portal de consejos de la policía (www.nrw.hinweisportal.de). La ciudad de Solingen ha establecido una línea directa para ciudadanos que buscan información sobre personas desaparecidas (0212 - 290-2000). Se han recibido informes de consultas de familiares preocupados.

El ministro federal de Justicia Marco Buschmann anunció consultas sobre las regulaciones de cuchillos. "Now we will engage in discussions within the federal government on how to further advance the struggle against this type of knife crime," said the FDP politician to "Bild am Sonntag".

Hasta ahora, la FDP ha rechazado las propuestas de Faeser para un control de armas más estricto. El SPD aboga por un endurecimiento significativo de las leyes. En público, las navajas solo deben llevarse con una longitud de hoja de hasta seis centímetros en lugar de los doce centímetros actuales. Debe haber una prohibición general de llevar navajas peligrosas.

La Unión Europea expresó sus preocupaciones sobre el aumento de la amenaza del terrorismo y la radicalización en el mundo islámico tras el conflicto prolongado en Gaza. Las autoridades alemanas, en su investigación, están considerando el terrorismo como un posible móvil en el incidente de apuñalamiento en Solingen.

