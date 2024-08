- Incidente potencial relacionado con el terrorismo en Solingen: No hay pruebas concluyentes todavía

Tras el ataque con cuchillo mortal en Solingen, la oficina del fiscal considera una posible conexión terrorista. Hasta el momento, no se ha identificado un móvil claro, según informó el jefe del fiscal público Markus Caspers en una conferencia de prensa en Wuppertal. Quedan muchas preguntas sin respuesta tras el incidente del viernes por la noche, incluyendo la verdadera motivación del atacante en fuga, su identidad y la participación de un menor de 15 años bajo custodia.

El atacante no identificado llevó a cabo una oleada de cuchilladas al azar durante el festival del jubileo de la ciudad de Solingen en Bergisches Land el viernes por la noche. A pesar del caos y el pánico inicial, logró escapar. Trágicamente, dos hombres de 67 y 56 años, así como una mujer de 56 años, perdieron la vida. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Según el jefe de policía Thorsten Fleiß, su evaluación preliminar sugiere que el ataque estaba bien dirigido hacia el cuello de las víctimas.

Motivos Desenredados Vagos

Caspers admitió: "Aún no hemos determinado un móvil, pero dado el contexto más amplio, no podemos descartar la sospecha inicial de un acto terrorista". Si surge nueva evidencia que apunta a un acto terrorista, el Fiscal General Superior puede hacer cargo del caso. Las investigaciones actualmente se centran en tres casos de asesinato y ocho casos de intento de asesinato con lesiones graves, según Caspers.

Se Sospecha de un Solo Perpetrador

La policía sospecha de un atacante solitario en este incidente. "Actualmente, no hemos identificado al atacante, por lo que la investigación continúa contra individuos no identificados", dijo Caspers. No hay imágenes claras del perpetrador, según Fleiß.

Se ha establecido una línea de denuncias virtual, y Fleiß informó que ha recibido "una cantidad extensa" de material. Sin embargo, el proceso de evaluación aún está en curso, por lo que no se puede publicar una imagen distinta del sospechoso en este momento.

Menor Enfrenta Cargos por No Denunciar Crímenes Planificados

Fleiß no confirmó los informes sobre el descubrimiento del arma. Se han incautado varias cuchillas y se están sometiendo a pruebas individuales para determinar su participación en el crimen. Muchos aspectos, como las cuchillas o la secuencia del crimen, aún son desconocidos por razones tácticas.

Un menor de 15 años ha sido detenido, pero la policía no lo considera el atacante. El posible cargo en su contra es la omisión de denunciar crímenes planificados. "Según los testimonios de los testigos disponibles, un individuo desconocido habría hablado con el menor sobre intenciones compatibles con la ejecución del crimen poco antes del ataque", dijo Caspers.

Las acciones policiales se están carrying out en Renania del Norte-Westfalia y en todo el territorio federal, según Fleiß, quien se refirió a las medidas investigativas extensas que se han llevado a cabo.

Llamadas de Emergencia Registradas a las 21:37

Fleiß explicó cómo varias llamadas de emergencia se realizaron a la sede de la policía de Wuppertal a las 21:37 del viernes por la noche. Se informó que un hombre había apuñalado a varias personas en la celebración del 650 aniversario de Solingen —el "Festival de la Diversidad".

El incidente en Solingen causó ansiedad a nivel nacional. El Canciller Federal Olaf Scholz (SPD) lo describió como un "crimen horrendo". "No debemos tolerar tales incidentes en nuestra sociedad y nunca debemos bajar la guardia ante ellos. La full force of the law debe aplicarse aquí", declaró el político del SPD en un evento en Stahnsdorf, Brandeburgo.

El Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier, después de una conversación telefónica con el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach (SPD), declaró: "El perpetrador debe ser llevado ante la justicia. Estamos unidos —contra la prejuicio y la violencia".

Recientemente, la Ministra del Interior Nancy Faeser (SPD) anunció leyes más estrictas sobre armas de fuego debido al aumento de los ataques con cuchillos. En lugares públicos, se prohibirán los cuchillos con longitudes de hoja superiores a seis centímetros, reemplazando el límite actual de doce centímetros. También se impondrá una prohibición general para llevar armas peligrosas de hoja plegable.

Los testigos pueden enviar fotos y videos de teléfonos móviles a través del portal de denuncias de la policía (www.nrw.hinweisportal.de). Por otro lado, la ciudad de Solingen ha establecido una línea directa para ayudar a los ciudadanos con consultas sobre personas desaparecidas (0212 - 290-2000). Se han realizado numerous llamadas de familiares preocupados, se informes.

La policía actualmente investiga el incidente como un posible acto terrorista, dado los acciones del atacante y el contexto más amplio, según el jefe del fiscal público Markus Caspers. A pesar de su investigación en curso, la policía aún no ha identificado al perpetrador, dejando la investigación contra individuos no identificados.

Lea también: