- Incidente fatal en un hogar de ancianos - Los acusados niegan el recuerdo

El sospechoso de 93 años, que actualmente reside en un hogar de ancianos y se alega que mató a su compañero de habitación, no puede recordar el incidente cuando se le pregunta por el juez que preside. "Nope", responde después de una larga pausa, negando cualquier conocimiento de la víctima. No es hasta que se presentan fotos gráficas de la escena del crimen que vagamente recuerda algo, diciendo: "Esa clase de cosas me resultan familiares". Sin embargo, no puede identificar al hombre.

El juicio contra el acusado senil, que se enfrenta a cargos de homicidio por su comportamiento violento, ha comenzado en el Tribunal Regional de Traunstein.

La fiscalía alega que el hombre de 93 años atacó violentamente a su compañero de habitación de 84 años al golpear su cabeza y obstruir su nariz y boca, lo que finalmente causó su muerte. El incidente ocurrió solo dos días después de que se admitiera a la víctima y un día antes de que el acusado estuviera programado para mudarse.

El tribunal deja de interrogar al anciano después de un breve período debido a sus limitadas habilidades cognitivas. Cuando se le pregunta dónde está, responde: "En un gran salón". Nada más. El juez decide poner fin a las preguntas adicionales debido a su condición mental.

Un psiquiatra que había consultado al acusado antes del juicio dijo que aún tenía alguna capacidad para recordar memorias y hacer declaraciones sobre el evento. Una de sus declaraciones fue: "El hombre actuaba como si todo fuera de su propiedad".

"Fue solo un día normal"

La enfermera de turno en ese día, el 22 de enero, informó que no hubo ningún incidente inusual en el hogar de ancianos en Wasserburg am Inn, diciendo: "Todo estaba bien, fue un día tranquilo".

La violencia en los hogares de ancianos no es un fenómeno infrecuente. En mayo de 2021, un paciente de 88 años con Alzheimer fue sentenciado a detención en un centro psiquiátrico seguro después de haber assaulted sexualmente y atacado brutalmente a una compañera de habitación mayor con demencia, lo que resultó en su muerte.

La protección y la seguridad en los hogares de cuidado para pacientes con demencia se espera que se conviertan en una preocupación aún mayor en los próximos años. Según la Ministra de Salud de Baviera, Judith Gerlach (CSU), actualmente aproximadamente 270,000 personas viven con demencia en Baviera, y se espera que este número alcance los 300,000 en 2030 y los 380,000 en 2040.

Brysch: "Cerramos los ojos con demasiada frecuencia"

"Los hogares de ancianos no son todos paraísos idílicos, pesadillas distópicas o zonas sin ley. Acogen a personas con limitaciones tanto físicas como cognitivas", dijo Eugen Brysch, miembro de la junta directiva de la Fundación Alemana de Protección al Paciente, a la Agencia de Prensa Alemana. Según sus informes, alrededor del 80% de los residentes de hogares de ancianos en Alemania sufren de demencia.

"Se esperan mucho de los miembros del personal", dijo. "Deben reconocer los conflictos y manejar sus propias frustraciones. Se necesita fomentar una cultura de observación. La apertura para abordar los déficits es una parte esencial de esto. La supervisión completa la imagen". Criticó: "Cerramos los ojos con demasiada frecuencia. Políticamente, este es un tema delicado porque los fondos de seguro de cuidado a largo plazo financian un sistema financieramente

