- Incidente en Bonn: Asesino muere tras disparos de la policía durante un asalto con cuchillo

Tras un ataque con cuchillo a dos personas en el lado norte de Bonn, el presunto agresor falleció en un hospital tras ser abatido por la policía. Así lo confirmó la Dirección General de Policía de Colonia, que está a cargo de la investigación debido a preocupaciones de imparcialidad. Previamente, "Bild" y el "General-Anzeiger Bonn" informaron sobre el incidente.

El sospechoso en fuga, whose identity remains undisclosed, was noticed and detained by police close to a fast-food establishment. Upon spotting the suspect, law enforcement officials discharged their firearms, according to a police representative to the German Press Agency. Origionaly, no comprehensive details regarding the event were disclosed.

La policía sospecha de tensiones dentro de la población sin hogar

Actualmente, la policía está inclinada a creer que el ataque matutino fue una disputa entre conocidos dentro de la comunidad sin hogar, no un ataque al azar, reveló el representante de la policía.

Dado el conocimiento actual, el presunto agresor lesionó levemente a una mujer de 43 años y lesionó gravemente, aunque no de manera crítica, a un hombre de 32 años con un cuchillo en una calle de Bonn. Ambos víctimas recibieron atención médica de urgencia y fueron trasladados al hospital. Un helicóptero se utilizó en la persecución del sospechoso.

La investigación del incidente revela que los indicios generales apuntan a una disputa entre conocidos dentro de la comunidad sin hogar. Para entender mejor la situación, las autoridades están examinando indicios generales como el comportamiento, los motivos y las relaciones del sospechoso con otros en la comunidad.

Lea también: