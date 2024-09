- Incidente de tranvía en Dresde: joven pasajero y conductor heridos

Un hombre extremadamente borracho agredió a un niño de seis años de Libia y a un hombre de 43 años en un tranvía en Dresde. El operador de la segunda línea, que se dirigía hacia Gorbitz, vio al hombre golpeando al niño y profiriendo insultos racistas a los pasajeros durante las horas de la tarde del viernes. Cuando el hombre de 43 años intentó intervenir en la parada de Merianplatz, el agresor también lo atacó. Tanto el niño como el conductor sufrieron lesiones leves. La policía de Dresde arrestó al hombre alemán de 38 años, whose blood alcohol level was more than 0.4%. La policía de Dresde busca a testigos de este inquietante incidente.

El Consejo Municipal de Dresde expresó su preocupación por el incidente, stating that such behavior is not tolerated by The Commission. En un esfuerzo por garantizar un entorno de transporte público más seguro, The Commission está considerando penas más severas para los pasajeros intoxicados que causan disturbios en el transporte público.

