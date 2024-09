Incidente de tiroteo fatal reportado en Belgorod, Rusia

23:08 Rusia Informa de 158 Drones DesactivadosRusia reporta haber defendido con éxito lo que considera ser una importante ofensiva de drones ucranianos sobre Moscú y 14 otras regiones. Durante la noche, las autoridades afirman haber desviado un total de 158 objetos aéreos, según anunció el Ministerio de Defensa a través de Telegram. Diez drones habrían objetivo Moscú, según registros oficiales.

22:24 Bombardeo en Járkov: Número de Heridos Asciende a 47El número de heridos por el importante bombardeo ruso en Járkov ha ascendido a 47, incluyendo siete niños, según el servicio de emergencias del estado ucraniano en Telegram. Varios edificios civiles, como un centro comercial, habrían resultado dañados, según muestran fotos de agencias de noticias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Se Accidenta Durante Vuelo de Entrenamiento - Dos MuertesDos personas perdieron la vida cuando un helicóptero militar ucraniano sufrió un accidente durante un vuelo de entrenamiento en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Járkov. El helicóptero Mi-2 estaba participando en una misión de entrenamiento cuando se estrelló, según un comunicado en la página de Facebook de la universidad. Los investigadores, especialistas y representantes del Ministerio de Defensa actualmente están examinando el lugar del accidente. La causa del accidente sigue sin determinarse.

21:06 Empresa de Electricidad Ucraniana Detalla Cortes de Luz para el LunesLa principal empresa de electricidad de Ucrania, Ukrenergo, ha informado que habrá cortes de energía el lunes debido a importantes ataques rusos a la red eléctrica del país. Ukrenergo advierte que la infraestructura crítica no será afectada, pero se pueden producir cambios en la magnitud de las restricciones.

20:24 Zelenski sobre Ataques en Territorio Ruso: "Un Estado Terrorista Debe Saborear la Guerra"En su discurso digital de la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenski discutió los recientes ataques en territorio ruso. "Un estado terrorista debe saborear la esencia de la guerra," dijo. Describió la capacidad de alcance extendido como "la clave para poner fin a la guerra." Por lo tanto, concluyó, su país está trabajando para hacer "tanto como sea posible dentro del alcance de nuestras armas en cuanto a instalaciones militares rusas, depósitos de suministro y la infraestructura crítica de su complejo militar-industrial." Zelenski elogió a todos los involucrados en el desarrollo y la fabricación de drones ucranianos.

20:01 Mayoría de Encuestas en Encuesta Aboga por Derribar Drones Rusos en Espacio Aéreo PolacoSegún una encuesta publicada por el periódico polaco "Rzeczpospolita" y reportada por el periódico ucraniano "Kyiv Independent", la mayoría de los polacos cree que la fuerza militar polaca debería derribar drones rusos que invadan el espacio aéreo polaco durante los ataques en Ucrania. La encuesta se llevó a cabo después de que un objeto aéreo no identificado, presuntamente un drone kamikaze Shahed, sobrevolara territorio polaco durante más de 30 minutos antes de desaparecer el 26 de agosto. Al día siguiente, el brigadier general polaco Tomasz Drewniak le dijo a Radio RMF24 que Rusia podría haber estado probando el sistema de defensa aérea polaca al lanzar drones en el espacio aéreo polaco.

19:34 Analistas de Seguridad Suizos Recomiendan Revisar la Política de NeutralidadUn equipo de expertos del gobierno suizo propone revisar la política de neutralidad del país a favor de una mayor cooperación militar con la OTAN y la Unión Europea. El informe, obtenido por "Politico", sugiere esto como reacción a las crecientes preocupaciones de seguridad debido a la invasión rusa de Ucrania. El grupo de expertos del Ministerio de Defensa de Suiza también señala que Suiza está experimentando presión creciente, tanto a nivel nacional como internacional, para aclarar su postura de neutralidad. La política de neutralidad data de 1515. El grupo es liderado por Wolfgang Ischinger, exjefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

18:58 Ejército Ucraniano: Más de 90 Enfrentamientos con Tropas RusasDesde el inicio del día, ha habido 91 conflictos entre las fuerzas ucranianas y rusas, según el Estado Mayor Ucraniano. El informe de situación describe el frente como exigente, indicando que "las fuerzas de defensa están haciendo esfuerzos para frustrar los planes ofensivos del agresor ruso y annihilar su personal y equipo militar."

18:22 Comandante Ucraniano: Rusia Sufrió Casi 37,000 Pérdidas en AgostoLas pérdidas del ejército ruso en Ucrania en agosto alcanzaron casi 36,810 soldados, según el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, según informó Ukrinform. También reveló que las fuerzas ucranianas eliminaron una cantidad significativa de armas y equipo militar enemigo en agosto, incluyendo 193 tanques, 557 vehículos blindados de combate, 1,517 sistemas de artillería, 44 sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, 33 sistemas de defensa aérea, más de 2,000 vehículos y 278 unidades especiales. Estas cifras no pueden ser confirmadas de manera independiente, ya que Moscú no comparte información sobre sus pérdidas en Ucrania.

17:44 Londres: Tropas Terrestres Rusas Avanzan Rápidamente Hacia PokrovskLas tropas terrestres rusas parecen estar avanzando rápidamente hacia la fuertemente disputada ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, según el último informe de inteligencia de los analistas británicos de defensa. "Las tropas terrestres rusas probablemente están a menos de 10 kilómetros de los límites de la ciudad," indica el informe. Los expertos prevén una disminución del progreso cuando las tropas terrestres lleguen a las áreas urbanas cerca de la ciudad. Pokrovsk es un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. "Si es capturada, alargaría las líneas de suministro existentes y complicaría aún más la situación para las tropas ucranianas," concluye el informe. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado publicando actualizaciones diarias sobre el progreso de la guerra desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, utilizando fuentes de inteligencia.

17:16 Informes de Víctimas tras el ataque ruso en KurakhoveEl ejército ruso atacó la ciudad de Kurakhove en la óblast de Donetsk. Al menos tres personas perdieron la vida y nueve resultaron heridas, según el jefe de la administración militar de Donetsk, Vadim Fillaschenko, en un mensaje de Telegram. Afirmó que el ejército ruso atacó Kurakhove utilizando lanzacohetes múltiples del tipo "Uragan".

16:43 El ejército ruso afirma progresos en las batallas de DonbassLas fuerzas militares rusas afirman estar haciendo progresos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció la captura del asentamiento de Wyhinka en el norte de Donbass, cerca de la ciudad ucraniana controlada de Sieversk. Sin embargo, las autoridades militares ucranianas informan de nueve ataques rusos en la región en las últimas 24 horas, incluyendo el de Wyhinka, todos los cuales fueron repelidos. No se ha verificado de manera independiente estas afirmaciones. Simultáneamente, el ejército ruso asegura avances en su principal ofensiva cerca de Pokrovsk, una ciudad ucraniana.

16:18 Diplomático ruso: Revisión de la política nuclear debido a la "postura agresiva de los adversarios occidentales"El subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia indica una revisión planeada de la política nuclear del país. En una entrevista con la agencia de noticias estatal TASS, afirmó que la revisión está en curso y tiene como objetivo realizar los ajustes necesarios. Atribuye esta decisión a la "postura hostil de nuestros adversarios occidentales" en el contexto del conflicto de Ucrania. Además, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, expresó sus preocupaciones por las acciones del Occidente, citando su "exceso" y el compromiso de Rusia en la protección de sus intereses. Los oficiales occidentales mantienen que las actividades de Rusia en Ucrania marcan una invasión y que la defensa ucraniana recibe apoyo. Hasta ahora, la política nuclear de Rusia permite la retaliación nuclear cuando se amenaza la soberanía o el territorio nacional.

15:43 Muertos y heridos en el ataque con misiles en Kharkiv aumentan a 41, incluyendo 5 niñosEl número de heridos en Kharkiv después de los ataques aéreos rusos ha aumentado a 41, incluyendo cinco niños, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando la administración militar regional. Las fuerzas rusas atacaron Kharkiv con misiles, lo que provocó alrededor de diez explosiones y dañó varias instalaciones civiles, incluyendo un centro comercial.

15:12 Zelensky apoya la aprobación occidental para ataques más profundos en territorio rusoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a instar al apoyo occidental para el uso de armas para ataques más allá de los principales objetivos rusos después de los recientes ataques aéreos rusos. Insiste en la necesidad de más apoyo para proteger y proteger las ciudades ucranianas, según su mensaje de Telegram. Esto incluye la autorización de "ataques de profundidad en las bases de lanzamiento de misiles rusos, la destrucción de la logística militar rusa y ataques conjuntos con misiles y drones". Justifica su posición señalando que Rusia utilizó 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania en la última semana.

14:44 Defensa aérea ucraniana derriba ocho de once drones rusos ShahedLa Fuerza Aérea ucraniana informes haber derribado con éxito ocho de los once drones Shahed-131/136 lanzados por las fuerzas rusas. El ataque involucró un misil balístico del tipo Iskander-M desde la región de Kursk y 11 drones Shahed desde el cabo de Chauda, en Crimea, dirigidos a objetivos ucranianos. La mayoría de los ataques apuntaron a las regiones ucranianas de Mykolaiv y Sumy.

14:14 Kharkiv sufre víctimas en los recientes ataques rusosLos ataques aéreos rusos volvieron a golpear Kharkiv, según las autoridades locales. Al menos 28 personas resultaron heridas sucesivamente después de un ataque con cohetes, según informó el alcalde de Kharkiv, Ihor Terechow. Entre las últimas víctimas hay un niño de 6 años. En los últimos días, ha habido fatalities y numerosos heridos debido a los ataques en la ciudad.

13:57 Los países de la UE compran más gas a Rusia que a EE. UU. en los últimos trimestresSe ha informado que los países de la UE han estado comprando más gas a Rusia que a EE. UU. en los últimos trimestres, por primera vez en casi dos años. Los datos del centro de estudios con sede en Bruselas, Bruegel, indican que de abril a junio, la UE importó aproximadamente 12,7 billones de metros cúbicos de Rusia en comparación con 12,3 billones de EE. UU. Aunque las importaciones europeas de Rusia han disminuido ligeramente en comparación con el primer trimestre de 2024, las importaciones de EE. UU. han disminuido en mayor medida. Noruega sigue siendo el principal proveedor de gas para la UE, habiendo suministrado 23,9 billones de metros cúbicos durante el segundo trimestre. Anteriormente, Rusia ocupaba este puesto, pero muchos países de la UE redujeron sus importaciones después de su invasión de Ucrania en 2022. Los destinos exactos de los países no se han revelado en los datos.

13:12 Apagado el incendio en la refinería de petróleo de MoscúReportes recientes no confirmados indican que el incendio en la refinería de petróleo rusa causado por un ataque con drone ucraniano ha sido exitosamente apagado, según un informe de la agencia de noticias estatal rusa TASS. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que los restos del drone impactaron una sala técnica en la refinería, lo que provocó el incendio. El ejército ucraniano ha bombardeado presuntamente plantas de energía situadas en suelo ruso con numerosos drones.

13:19 Rusia: Progreso en Ucrania Oriental - Dos pueblos tomadosLas fuerzas rusas han tomado el control de dos pueblos en el este de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Moscú. Los medios de comunicación estatales rusos afirman que Ptytsche y Vuhledar ahora están bajo control ruso, según la información del ministerio. Sin embargo, estas afirmaciones no se han verificado de manera independiente. Las tropas rusas han estado avanzando en el frente oriental durante algún tiempo, anunciando regularmente ganancias territ

12:48 Ucrania: Tropas rusas atacan convoy de camiones con grano Las autoridades ucranianas afirman que las tropas rusas atacaron un convoy de camiones que transportaban grano cerca de Sumy. Los camiones se dirigían entre Sumy y Járkov cuando fueron alcanzados por cohetes, según informó la oficina del fiscal local. Un conductor de 23 años perdió la vida en el incidente. Un camióncaught fire, and 20 others were damaged. Initially, the Ukrainian air force suspected an attack on agricultural sector logistics.

12:15 Gobernador de Tver: Suministro de electricidad y gas sigue estable después del ataque En la región rusa de Tver, el gobernador Igor Rudenya confirmó que el suministro de electricidad y gas continúa sin interrupciones a pesar de un ataque con drones ucranianos. Los objetivos en la óblast noroeste de Moscú fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas.

11:50 Turismo de guerra y búsqueda de emociones: el crecimiento del turismo de guerra en Ucrania A pesar del conflicto en curso y sus peligros relacionados, los cohetes podrían impactar en cualquier momento en Ucrania, día o noche, en cualquier lugar. Dmytro Nikiforov, un ex abogado, ahora ofrece tours guiados por campos de batalla en Ucrania. Actualmente organiza "Tours de Guerra" por Kiev y la región de Kiev, incluyendo Bucha e Irpin. Nikiforov ve su trabajo más allá de un proyecto comercial, con el objetivo de llamar la atención mundial sobre la guerra. Los participantes están principalmente motivados por una búsqueda de aventuras, ansiosos por witness the raw reality of war and understand its impact.

11:22 Zelenskyy: Rusia lanza más de 780 bombas guiadas en Ucrania en una semana Es justificable que los ucranianos respondan a la agresión rusa con todos los medios necesarios para frustrarla, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X. En la última semana, Rusia ha lanzado más de 160 misiles, aproximadamente 780 bombas guiadas y alrededor de 400 vehículos aéreos no tripulados de varios tipos en Ucrania.

11:04 Ucrania: un muerto y cuatro heridos en el ataque a Sumy El fuego de artillería rusa ha causado la muerte de un civil y cuatro heridos en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, según informes ucranianos. "Durante la noche y esta mañana, los rusos realizaron 18 ataques en áreas fronterizas y asentamientos en la región de Sumy", dijeron las autoridades locales en Telegram. "Se registraron 47 explosiones". Sumy comparte frontera con el óblast de Kursk, en el que miles de soldados ucranianos avanzaron el 6 de agosto.

10:28 Jefe del Ejército Ucraniano: la situación en el frente este es complicada La situación en el frente este es compleja, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. "La situación es difícil en la dirección del ataque principal del enemigo. Pero se están tomando todas las decisiones necesarias en todos los niveles sin demora", dijo el jefe del ejército en Telegram. Pasó varios días esta semana en el frente este cerca de la ciudad de Pokrovsk. El combate en esta área es "extremadamente intenso". No especificó el lugar exacto del ataque ruso, pero tanto él como el presidente Volodymyr Zelensky han dicho que las fuerzas rusas han atacado la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en la óblast de Donetsk.

09:59 ISW: las tropas rusas carecen de personal y equipo en Ucrania "Los informes sugieren que las fuerzas rusas operan con menos de su fuerza total en Ucrania debido a la falta de personal y equipo", señala el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último informe. Esto se atribuye a la ineiciencia de la estrategia bélica del Kremlin. ISW se refiere a un informe de un soldado ruso mobilizado y bloguero militar. En agosto, escribió en Telegram que el gobierno ruso había fallado en implementar un sistema de movilización integral para reemplazar el personal perdido y aumentar las reservas.

09:21 Ucrania comparte estimaciones de bajas rusas El Estado Mayor ucraniano ha publicado nuevos datos sobre las bajas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido alrededor de 616,300 soldados en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,340. El informe de Kiev también indica que se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la gran ofensiva, Rusia ha perdido un total de 8,592 tanques, 17,636 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, 14,507 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones internacionales sugieren pérdidas más bajas, aunque probablemente sean subestimaciones.

08:32 DeepState: las fuerzas rusas ganan terreno en la región de Donetsk Las fuerzas rusas aparentemente están haciendo progresos en la región oriental ucraniana de Donetsk. Expertos de DeepState, una fuente vinculada al ejército ucraniano, afirman que los rusos han tomado el control de Paraskowijiwka en la región de Donetsk y han avanzado en tres asentamientos adicionales: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

08:01 El alcalde de Moscú: incendio en refinería de petróleo tras ataque de drone Se ha registrado un incendio en una refinería de petróleo en Moscú, según informó el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. Afirma que el incidente fue causado por un ataque con drone ucraniano. No hay más información disponible al respecto.

07:28 Pueblos abandonados: la región fronteriza entre Rusia y Ucrania se queda cada vez más vacía El conflicto se ha extendido a casi todas las partes de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania en los últimos años. A pesar del éxito del ejército ucraniano en avanzar más allá de la frontera rusa, hay pocos pueblos habitados en el lado ucraniano.

07:03 Rusia: Repelados ataques de drones a gran escala Rusia afirma haber repelido con éxito vastos ataques de drones en sus regiones occidentales, incluyendo un intento en Moscú. El gobernador de la región fronteriza de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció en Telegram que sus defensas impidieron un asalto masivo de drones en el territorio de la región. El ejército ruso informó que identificó y destruyó más de 26 drones en el proceso.

06:23 Rusia: Planta de energía atacada por drones ucranianos Una planta de energía en Kaschirskaya, un distrito en la región de Moscú, fue objetivo de drones ucranianos, según el jefe del distrito, Mikhail Shuvalov, a través de Telegram. No se informaron víctimas ni destrucción o incendios. Se habían documentado ataques previos a la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú.

05:40 Explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en Tver Se detectaron explosiones cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú, según informes de varios canales de Telegram rusos. La planta de energía es uno de los principales productores de electricidad en Rusia central. Anteriormente, el gobernador de la región informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania, sin informes de heridos y servicios de emergencia en el lugar.

04:54 Ziemiak: El gobierno alemán necesita fortalecer las relaciones con Polonia El político de la CDU Paul Ziemiak instó al gobierno alemán a trabajar más para fortalecer los lazos con Polonia. "No es la postura actual fuerte de Alemania lo que afecta a los polacos hoy - es la debilidad de Alemania", dijo a web.de. Polonia siente que Alemania no está prestando suficiente atención a ellos, especialmente en política de defensa. Alemania ha cometido errores en el pasado y solo ha aumentado el apoyo a Ucrania bajo presión de los países vecinos.

03:45 Rusia: Más drones destruidos Las autoridades rusas afirman que la defensa aérea rusa ha interceptado al menos cinco drones en el área de Moscú. Se informaron más de 26 drones derribados en la región fronteriza de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez en la región de Voronezh, y otros en las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Los gobernadores de las regiones afectadas compartieron esta información en Telegram. Las indicaciones preliminares sugieren que no hay heridos ni daños.

02:39 Rusia: Atacado de drones en Moscú evitado Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, la defensa aérea rusa ha destruido un drone con destino a Moscú. La información inicial sugiere que no hubo daños ni perjuicios como resultado del ataque con drones, según lo compartido por Sobyanin en Telegram.

01:39 Holanda promete 28 vehículos blindados a Kiev Holanda suministrará 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania, según el ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans. En un comunicado en la plataforma X, Brekelmans explicó que el Cuerpo de Marines de los Países Bajos ha entrenado a tropas ucranianas para operar estos vehículos. El Viking Bandvagn S10 de 11 toneladas puede navegar por diferentes terrenos, incluyendo agua. "Ukrania necesita urgentemente nuestra ayuda en su lucha contra el agresor ruso. Nuestro apoyo a Ucrania continúa obstaculizando a Rusia", escribió el ministro. No especificó cuándo tendría lugar la entrega.

00:35 Exgeneral estadounidense critica la política de Ucrania de Biden El exgeneral estadounidense Ben Hodges criticó la política del Oeste de prohibir a Ucrania involucrarse con Rusia. En la opinión de Hodges, en el Foro Globsec de Praga, según informó el "Kyiv Independent", el Oeste carece de "un objetivo claro y definido". Ucrania ha aumentado Recently la presión para levantar la prohibición al invadir la región rusa de Kursk. Sin embargo, la Casa Blanca no ha cambiado su postura, a pesar de que algunos políticos estadounidenses apoyan las demandas de Kiev. "Esta pobre política - que en realidad protege mejor los aeropuertos rusos que los civiles ucranianos - es consecuencia de no tener un objetivo claro y definido", dijo Hodges. Según el excomandante estadounidense, la administración de Biden está fallando en su "tarea más crucial - determinar qué buscamos lograr".

23:25 Zelensky insta a la autorización de ataques a Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está instando a sus aliados a autorizar ataques a Rusia. "Limpiar el cielo ucraniano de misiles rusos es una medida crítica para obligar a Rusia a buscar un fin al conflicto y una paz justa", dijo en su discurso en video nocturno. "Necesitamos los medios para proteger eficientemente y completamente a Ucrania y a los ucranianos. Necesitamos tanto la autorización para capacidades de largo alcance como misiles y cohetes de largo alcance, como los misiles y cohetes en sí". Sin proporcionar detalles específicos, afirmó que sus representantes habían transmitido todos los detalles necesarios a los aliados de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la cadena de televisión estadounidense CNN que habían demostrado a los aliados que los aeropuertos rusos desde los que se bombardean ciudades ucranianas están al alcance de las armas de largo alcance.

**Estonia y Letonia honraron el 30º aniversario de la partida de las tropas rusas de sus territorios con ceremonias conmemorativas. Cincuenta años después de su ocupación inicial por el Ejército Rojo soviético, los últimos soldados rusos partieron de los actuales estados de la UE y de la OTAN el 31 de agosto de 1994, por la noche. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) destacaron las implicaciones simbólicas, políticas y legales de aquellos eventos de hace tres décadas. Sin la retirada de las tropas, argumentaron, ni la verdadera independencia ni el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004 habrían surgido, como se expresó durante reuniones con negociadores involucrados en las discusiones con Rusia sobre la retirada. Hoy, los países bálticos se erigen como firmes defensores de Ucrania en su oposición a Rusia. Desde el inicio del conflicto, las preocupaciones están aumentando en la región sobre la posibilidad de ser el próximo objetivo de la agresión militar del Kremlin.

19:03 Muerte del Campeón Mundial de Kickboxing en el Conflicto de Ucrania

A la edad de 28 años, Roman Holovatiuk, campeón mundial de kickboxing, falleció en el conflicto de Ucrania, según informó el comité de juventud y deportes del parlamento ucraniano. Holovatiuk era originario de Kamianets-Podilskyi, una ciudad en el oeste de Ucrania. A los 22 años, ganó renombre tanto a nivel nacional como internacional al obtener una medalla en los Juegos Mundiales de 2017 en Polonia. Luego, continuó su exitosa carrera, logrando el título de maestro de deportes en kickboxing de WAKO, finalista en los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador múltiple de copas del mundo y de Europa, y campeón múltiple de Ucrania. Tras la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

Los analistas de seguridad suizos sugieren que la Unión Europea debe reconsiderar su política de neutralidad a la luz de la creciente agresión rusa en Ucrania.

La Unión Europea podría beneficiarse de comprar más gas a los Estados Unidos en lugar de a Rusia, teniendo en cuenta la tendencia reciente en las importaciones de gas entre los países de la UE y los EE. UU.

