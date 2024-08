Incidente de Solingen bajo escrutinio: Los investigadores no pueden eliminar posibles intenciones relacionadas con el terrorismo

El dispositivo se centra en un sospechoso no identificado, como aclaró el Jefe Fiscal Caspers. La principal suposición de una intención terrorista surge porque "no aparece otra explicación". Las personas atacadas "no tenían relación entre ellas". La fuerza policial especula que fue un perpetrador solitario y sigue solicitando información al público. Las fuerzas de seguridad han reforzado su presencia, informaron los medios de comunicación.

El viernes por la noche, un ataque con cuchillo horroroso tuvo lugar en un evento comunitario en Solingen. Tres vidas lamentablemente se perdieron -un hombre de 67 años, un hombre de 56 años y una mujer de 56 años-. Además, cuatro víctimas sufrieron heridas críticas, mientras que otras dos sufrieron heridas graves y dos leves, según las declaraciones de un oficial de policía. En consecuencia, los investigadores están considerando posibles cargos de triple homicidio y tentativa de asesinato de ocho personas.

El ataque con cuchillo en Solingen el viernes por la noche tuvo como resultado una tragedia, con tres fallecidos y varias personas heridas. Las autoridades en Solingen siguen buscando información para iluminar el incidente.

