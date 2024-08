- Incidente de apuñalamiento en Solingen: información recogida y misterios descubiertos

Un agresor desató una oleada de apuñalamientos en una celebración del jubileo de Solingen, cobrando la vida de tres personas e hiriendo a ocho, cinco de ellos de gravedad. Se desconocen detalles como la identidad del agresor y su posible móvil. A continuación, un resumen:

Lo que sabemos

El incidente: El agresor no identificado comenzó a apuñalar a sus víctimas de manera repentina. Las autoridades consideran el crimen como un ataque debido a la concentración de las acciones del agresor, no un caso de violencia aleatoria. Sin embargo, aún no lo han clasificado como un ataque terrorista.

Acción en solitario: La policía sospecha que el agresor actuó solo.

El escenario: Miles de personas celebraban el 650º aniversario de la fundación de la ciudad en el centro de la ciudad cuando el incidente ocurrió en la plaza del mercado de Fronhof, cerca del escenario del evento.

Las víctimas: El Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia informó que el agresor parecía haber atacado a personas al azar pero específicamente en sus cuellos. Las víctimas eran una mujer y dos hombres. No se han revelado más detalles sobre sus identidades o condiciones.

La fuga: El agresor logró escapar del lugar en medio del caos y el pánico inicial, según un portavoz del Ministerio del Interior de NRW. La policía continúa su búsqueda con un equipo amplio, incluyendo fuerzas especiales.

Testigos:Numerosos testigos están traumatizados y recibiendo atención profesional, proporcionando información para investigar más a fondo el incidente. La policía ha establecido un sitio web (www.nrw.hinweisportal.de) para recibir pistas, permitiendo a los testigos cargar fotos y videos.

Advertencia: La policía insta a cualquier persona que observe actividades sospechosas a llamar al número de emergencia 110 y evitar tomar medidas por su cuenta. También urge a los residentes a tener precaución en el centro de la ciudad.

El evento: El festival que celebraba el 650º aniversario de la fundación de la ciudad estaba programado para durar desde el viernes hasta el domingo como un "Festival de Variedades". Después del incidente, la ciudad canceló los eventos planeados para el sábado y el domingo.

Lo que no sabemos

El agresor: La policía no ha identificado al agresor más de 11 horas después del incidente.

Móvil: No hay indicaciones concretas sobre el móvil del agresor, lo que hace incierto si el incidente tenía un trasfondo terrorista.

Fuga: El medio por el que el agresor puso fin a su oleada de apuñalamientos y su estrategia exacta para marcharse sigue siendo un misterio.

Arma: No está claro el tamaño o el tipo de arma utilizada, ni si el agresor la descartó o la retuvo.

Seguridad: ¿Hay un riesgo de otro incidente en Solingen y su entorno? Dado que el agresor sigue sin identificar y en libertad, no se pueden descartar circunstancias.

