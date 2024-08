Incidente de apuñalamiento en Solingen: el canciller Scholz identifica fallas en el manejo del gobierno de NRW

Scholz expresó su curiosidad sobre por qué el sospechoso aún estaba en Alemania, diciendo: "Estoy tan desconcertado como tú". El sospechoso, un sirio de 26 años, debería haber sido enviado a Bulgaria, un estado miembro de la UE, el año pasado después de entrar inicialmente en la UE allí. Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrarlo en su residencia y parece que no se hicieron más esfuerzos.

"No se trata de culpar a nadie, sino de averiguar qué salió mal, aprender de ello para evitar que vuelva a suceder", dijo Scholz. "Es desconcertante por qué solo se hizo una visita a la residencia del hombre. Por qué no se siguieron buscando. Por qué no se solicitó una extensión del plazo de devolución", explicó aún más. "Ese es el enigma".

Scholz expresó empatía por la confusión del público. "Comparto tu desconcierto. Hemos establecido regulaciones para facilitar su expulsión. Podemos retener a individuos que sospechamos que podrían eludir la expulsión en centros de detención para expulsiones", explicó Scholz, el Canciller. Ahora es posible durante un máximo de 28 días.

El viernes pasado, tres personas murieron trágicamente y ocho resultaron heridas, algunas de gravedad, en una fiesta de la ciudad en Solingen. El sospechoso fue arrestado el sábado y ha estado en custodia desde el domingo. La Oficina del Fiscal Federal sospecha un trasfondo islamista en el incidente. El incidente ha reavivado los debates sobre las expulsiones y los posibles fallos de las autoridades.

"A pesar de las regulaciones para su expulsión, la residencia del sospechoso no se revisó adecuadamente, lo que llevó a no cumplir con el plan inicial de enviarlo a Bulgaria".

"Dadas las circunstancias, deberían haberse hecho más esfuerzos para localizar al sospechoso y asegurar el cumplimiento de la orden de expulsión en lugar de permitir que la situación se deteriorara".

