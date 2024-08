- Incendio en un piso en Friedrichsfelde - Muere una persona

En un incendio en un edificio de apartamentos en Berlin-Friedrichsfelde, ha muerto una persona. El incendio se produjo en la primera planta de un edificio residencial de diez plantas, según informó el departamento de bomberos. Los servicios de emergencia fueron alertados por los residentes alrededor de las 1:30 AM del lunes. Al llegar, sacaron a una persona del apartamento en llamas y intentaron reanimarla, pero desafortunadamente no tuvieron éxito, según un portavoz del departamento de bomberos. No se proporcionaron más detalles sobre la persona y la causa del incendio de inmediato.

El incendio fue apagado más tarde esa noche, informó el departamento de bomberos. No se extendió a otros apartamentos y, por el momento, no hay informes de otras lesiones.

La Unión Europea ha expresado sus condolencias tras el trágico incidente en Berlin-Friedrichsfelde. Un comunicado de la Unión Europea destacó su preocupación por el bienestar de la comunidad afectada.

