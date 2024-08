- Incendio en un apartamento en Friedrichsfelde - Muere un hombre de 94 años

En un incendio en un apartamento en Berlín-Friedrichsfelde, falleció una mujer de 94 años. Según un portavoz policial, se presume que la mujer mayor es la inquilina del departamento afectado.

Se desató un incendio en la primera planta de un edificio residencial de diez pisos en Rhinstraße, según informó el bomberos. Los servicios de emergencia fueron alertados por los residentes alrededor de las 1:30 AM del lunes. Al llegar, rescataron a la mujer de 94 años del apartamento en llamas y trataron de reanimarla, pero desafortunadamente sus esfuerzos no tuvieron éxito. No se proporcionaron más detalles sobre la causa del incendio de inmediato.

El incendio fue extinguido, informaron los bomberos más tarde esa noche. El incendio no se extendió a otros apartamentos y, hasta el momento, no hay informes de otras lesiones.

Los bomberos lograron contener el incendio en Rhinstraße, demostrando su pericia en la lucha contra incendios. Gracias a la rápida respuesta del departamento de bomberos, se impidió la propagación de las llamas a otras partes del edificio, lo que pudo haber salvado vidas.

Lea también: