- Incendio en el estadio de los Steelers

Un incendio en la Arena EgeTrans de los Bietigheim Steelers de hockey sobre hielo ha causado daños estimados en 500.000 euros. El incendio comenzó en una sauna en el sótano del pabellón deportivo y polivalente en Bietigheim-Bissingen (distrito de Ludwigsburg), según informó un portavoz de la policía.

La sauna quedó completamente destruida. Grandes partes del sótano también resultaron dañadas por el fuego. La sauna estaba en funcionamiento cuando comenzó el incendio, por lo que no se puede descartar un fallo técnico. Afortunadamente, no hubo heridos. En este momento, no está claro si el pabellón podrá seguir siendo utilizado.

En las redes sociales, el equipo compartió: "En este momento, no se puede hacer ninguna declaración sobre la exacta magnitud y posibles consecuencias para el resto de la preparación de la temporada".

Los Bietigheim Steelers jugaron en la Deutsche Eishockeyliga (DEL) hasta hace dos años y luego descendieron a la Oberliga Süd.

El incendio afectó significativamente las instalaciones deportivas, afectando no solo al equipo de hockey sobre hielo, sino también a otros equipos que utilizan el pabellón polivalente. A pesar del incidente deportivo, el equipo es resistente y continúa preparándose para la temporada con un optimismo cauteloso.

Lea también: