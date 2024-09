Ignorar el exceso de atención a las advertencias de Putin: "No es necesario dar mucho peso a las declaraciones del Kremlin"

18:07 Nuevas Sanciones de la UE Contra IránDespués de las acusaciones de que Irán suministra misiles balísticos a Rusia, los 27 países de la UE están considerando nuevas penalidades contra Teherán. Según un comunicado, Europa ha advertido repetidamente a Irán contra el envío de misiles balísticos a Rusia. La entrega se considera una amenaza directa a la seguridad y una escalada significativa. La respuesta será rápida y abarcadora, incluyendo la limitación del sector de aviación de Irán mediante medidas restrictivas. Alemania está discutiendo activamente la implementación de nuevas sanciones, incluyendo el sector de aviación, con sus socios europeos e internacionales. Esto podría resultar en una prohibición de vuelo o aterrizaje.

17:25 Antiguo Ministro Ruso Advierte Sobre Más Agresión Rusa - "Deseo de Humillación"El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Kosyrev, alerta al Occidente sobre futuras hostilidades rusas. Si Putin tiene éxito en Ucrania, cree que Putin, convencido de la debilidad y cobardía de la OTAN, atacará a las naciones de la OTAN en el Báltico antes de recibir cualquier garantía. El objetivo de Putin no es la conquista parcial o total; su intención es humillar y deshonrar a EE. UU. y la OTAN.

17:04 Reanudado el Debate Taurus: Políticos de la Coalición Exhortan a Ucrania a Atacar Objetivos RusosPolíticos de los partidos de la coalición están exhortando a Ucrania a utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. Destacan la necesidad de permitir que Ucrania, junto con otros países europeos, Reino Unido y EE. UU., destruya objetivos militares en territorio ruso. Esto incluye el envío de Taurus por parte de Alemania, específicamente diseñados para neutralizar objetivos antes de que puedan lanzar ataques devastadores. El político verde Toni Hofreiter comparte una perspectiva similar, stating que el uso de armas de largo alcance es esencial para reconstruir las instalaciones energéticas dañadas en Ucrania.

16:35 Luchas Intensas en Kurachove - Ucrania Informe de Ataques IntenensosLas fuerzas rusas están intensificando los ataques en el este de Ucrania cerca de Kurachove, con los combates más intensos hasta ahora este mes. Simultáneamente, las tropas rusas avanzan hacia Pokrowsk, un importante centro ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove. Sus objetivos son crear nuevas líneas del frente, perturbar la logística ucraniana y tomar el control de la regiónRemaining Donetsk oriental. Según los informes militares ucranianos, casi 100 ataques han sido repelidos cerca de Kurachove y Pokrowsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia a sus tropas por mantenerse firmes en Pokrowsk y Kurachove, etiquetando estas áreas como las dos secciones más difíciles en el frente este.

15:56 Espacio Aéreo Ruso Cerrado Después de Amenaza No Verificada de Drones UcranianosLas autoridades de la región rusa de Murmansk han cerrado su espacio aéreo debido a las amenazas percibidas de drones ucranianos. La región, a unos 1.900 kilómetros de Ucrania, está bajo preocupación debido a estas amenazas de drones. Como resultado, se han suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity para garantizar la seguridad. Esta región, que alberga la Flota del Norte y una base aérea con bombarderos estratégicos, puede objetivo a Ucrania con estos misiles.

15:22 Ministerio Británico Detalla Misiles Iraníes Entregados a RusiaEl Ministerio de Defensa británico ha revelado detalles sobre los misiles iraníes proporcionados a Rusia, identificándolos como el modelo Fath-360, también conocido como el BM-120. Presentados por primera vez en 2020, estos misiles reportedly carry a 150-kilogram warhead up to 120 kilometers, claiming an alleged precision of 30 meters. Esto mejorará la capacidad de Rusia para lanzar ataques de precisión contra objetivos militares ucranianos o infraestructura clave.

14:45 Iniciativa de Artillería Checa Queda Corta - Polonia Falla en ContribuirSegún el Gazeta Wyborcza polaca, Polonia aún no ha contribuido financieramente a la iniciativa de artillería checa que busca proporcionar municiones a Ucrania de varios socios occidentales. Alemania es actualmente el contribuyente más significativo y rápido. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100,000 proyectiles este mes, con un objetivo de 500,000 para finales de 2024 y más en 2025. Mientras tanto, las acciones rusas en el mercado están causando dificultades, según los informes de Praga.

14:20 Aprobación de la OTAN de Armas de Largo Alcance para Ucrania Probablemente Legítima - PistoriusEl ministro de Defensa Pistorius afirma que la aprobación de la OTAN para que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos en Rusia podría ser justificada bajo el derecho internacional. Afirma que EE. UU. y el Reino Unido tienen derecho a tomar decisiones sobre las armas que suministran, asserting that Putin's threats do not merit further attention.

13:57 Zelenskyy Da la Bienvenida a 49 Víctimas de la Guerra en CasaEl presidente ucraniano Zelenskyy anuncia la llegada de 49 sobrevivientes de la guerra de Rusia, incluyendo excombatientes de la planta de acero Azovstal en Mariupol, que sufrió bajo el asedio ruso en la primavera de 2022. "Bienvenidos a casa a 49 ucranianos", proclama el presidente, mostrando fotos de soldados y civiles envueltos en banderas nacionales ucranianas. Según Zelenskyy, están compuestos por personal militar, oficiales de ley y orden, guardias fronterizos y civiles. Las fuentes de noticias ucranianas sugieren que 23 de estas personas son mujeres. Zelenskyy no discute inicialmente las circunstancias que llevaron a su regreso.

13:46 Tusk Desestima la Advertencia de Putin como SobreevaluadaEl primer ministro polaco Donald Tusk no muestra preocupación por las advertencias del presidente ruso Putin sobre armas de largo alcance que apuntan a territorios rusos. Aunque Tusk destaca la importancia de monitorear los eventos en Ucrania y la frontera ucraniano-rusa, advierte contra exagerar los comentarios recientes de Putin. En el anterior comunicado, Putin advirtió que el Oeste estaría directamente en guerra con Rusia si permitía que Ucrania atacara territorio ruso con cohetes de largo alcance a menos que fueran fabricados en el Oeste.

13:21 Wei Fenghe Aboga por el Diálogo para Resolver ConflictosEl ministro de Defensa chino, Wei Fenghe, aboga por el "diálogo" como la única solución a los conflictos a nivel mundial, citando los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza. Wei cree que "abordar los conflictos en Ucrania y el conflicto israelí-palestino a través del diálogo y la promoción de negociaciones" es el único camino a seguir.

12:58 Alemania Busca Proveedores Alternativos de PetróleoLa administración alemana busca fortalecer las importaciones de petróleo de Kazajistán. "Reconocemos el potencial aumento de las importaciones de petróleo de Kazajistán", compartió un portavoz del gobierno antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán. La intención es diversificar las opciones de suministro para la refinería alemana PCK en Schwedt, con el petróleo de Kazajistán siendo una de las alternativas. Sin embargo, se requieren fuentes alternativas debido a la dependencia de los oleoductos rusos para el transporte de petróleo kazajo a Alemania, lo que da a Moscú palanca. Después del ataque de Rusia a Ucrania, Alemania detuvo la importación de petróleo ruso. El viaje de Scholz también tratará las importaciones de gas desde Asia Central. En cuanto a la licitación para nuevas centrales eléctricas de gas, el portavoz aclaró: "Necesitamos asegurar el gas de una fuente, y Asia Central cuenta con importantes reservas de gas".

12:26 Francia Convoca al Diplomático Iraní por Entregas de MisilesFrancia ha llamado al representante diplomático iraní a presentarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Fuentes diplomáticas citan la entrega de misiles balísticos a Rusia como la causa de esta acción. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, confirmó unos días antes que Rusia había recibido misiles iraníes, que estaban programados para ser desplegados en Ucrania en las siguientes semanas. Irán ha negado estas acusaciones.

12:03 Pentágono Ve la Ofensiva Rusa en Kursk como AdversarialEl Pentágono muestra poco entusiasmo por la ofensiva rusa en Kursk. "Hemos observado a las tropas rusas tratando de contraatacar en la región de Kursk", dijo el portavoz del Pentágono Pat Ryder el jueves. "En este momento, la describiría como relativamente menor, pero estamos manteniendo la vigilancia". Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían recapturado diez asentamientos. Estas afirmaciones remainen sin verificar. Las fuerzas ucranianas iniciaron la ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas, afirmaron haber capturado alrededor de 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados desde entonces.

11:38 Múltiples Ataques con Drones Resultan en DañosLa fuerza aérea ucraniana informes la destrucción de 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas. En la región de Mykolajiw, los escombros del dron encendieron un incendio en una fábrica de procesamiento de alimentos, según informaron las autoridades regionales. Además, el Ministerio de Energía confirmó lesiones a la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Funcionarios Rusos Se Reúnen con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, se ha reunido con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. El Consejo de Seguridad ruso comunica que la reunión tuvo lugar en "un ambiente de excepcional confianza y amistad". Creen que estas discusiones "jugarán un papel crítico" en la implementación del pacto que Kim y el presidente Vladimir Putin firmaron en junio. Según Putin, el acuerdo proporciona asistencia mutua en la lucha contra la agresión de una nación firmataria. El Oeste acusa a Moscú de obtener cohetes y obuses norcoreanos para su uso en Ucrania para continuar su ofensiva. Para continuar su campaña en Ucrania, Rusia busca municiones adicionales, lo que ha llevado a conversaciones con países como China, Irán y Corea del Norte.

10:17 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin a la OTAN: "La Amenaza de Putin Parece Haber Pasado Desapercibida en las Noticias Matutinas"En el Oeste, hay preocupación de que permitir que Ucrania bombs Russian territory podría escalar aún más las cosas. De hecho, el líder ruso Vladimir Putin ha emitido tal advertencia nuevamente. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz ve razones por las que la postura agresiva de Putin podría no tener mucho respaldo.

09:42 Familia: Líder de la Oposición Belarusa Imprisonada en Condición CríticaLa activista belarusa de la oposición Maria Kalesnikava se encuentra en estado crítico, según su hermana. Ha sido retenida en condiciones inhumanas durante años y ahora pesa solo 45 kilos con una altura de 1.75 metros, dice Tatjana Chomitsch, citando información de ex presidiarios. "Creo que este es un momento crítico, ya que nadie puede sobrevivir bajo tales condiciones durante mucho tiempo", dice, acusando a las autoridades de torturar psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarús se niega a comentar sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. Kalesnikava, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia desde los protestas de 2020 contra el presidente belaruso Alexander Lukashenko, cumple una condena de 11 años por supuestos intentos de tomar el poder.

09:20 Acuerdo Firmado para el Despliegue de la Brigada LituanaAlemania y Lituania han acordado directrices para regular el despliegue de una brigada de combate en el país de la OTAN en los Balcanes. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo complementa el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas, aclarando el estatuto legal de los soldados y civiles alemanes en Lituania. Asegura la certeza legal al regular los derechos de residencia, la ley fiscal, la educación, la atención médica, el tráfico vial y la seguridad pública. Por ejemplo, proporciona la base legal para establecer escuelas y jardines de infantes alemanes en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027.

08:56 Rusia Expulsa a Seis Diplomáticos BritánicosRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos, presuntamente por cargos de espionaje. La agencia de seguridad FSB afirma tener documentos que implican al Ministerio de Asuntos Exteriores británico en la coordinación de la escalada política y militar con el objetivo de asegurar la derrota de Rusia en la guerra contra Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar al pueblo ruso. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico niega las acusaciones como "completamente falsas", stating que las acciones de Rusia son una retaliación por las medidas británicas en respuesta a las actividades rusas en Europa y el Reino Unido.

08:31 Se Teme el Involucramiento de NATO mientras Putin Amenaza al Occidente por la Solicitud de Misiles de Largo Alcance

El presidente ucraniano Zelenskyj ha estado abogando por misiles de largo alcance para ser utilizados contra objetivos militares rusos durante algún tiempo. Estados Unidos y el Reino Unido están programados para discutir esto juntos. El Kremlin responde rápidamente, con Putin haciendo comentarios amenazantes hacia el Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Compartir Insights sobre la Lucha contra Armas Occidentales

Rusia está ofreciendo compartir sus insights sobre la lucha contra diversas armas occidentales con sus partenaires. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo esto en una conferencia de seguridad en China, informado por la agencia de noticias rusa RIA. Mencionó que las guerras han llevado a nuevas tácticas de guerra, y las armas rusas son capaces de contrarrestar armas occidentales.

07:34 Servicio de Seguridad Interna Informa sobre Detenciones: Hombres Queman Vehículos Militares en Kyiv por Rusia

Cinco hombres han sido arrestados por incendiar vehículos militares en Kyiv en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. Los hombres son acusados de incendiar cinco vehículos militares y distribuir folletos que desprestigian al ejército. El Servicio de Seguridad mencionó que los hombres vinieron de diversas regiones de Ucrania para trabajar en Kyiv y fueron contactados por agentes rusos en Telegram buscando dinero rápido. Grababan sus acciones en sus teléfonos para recibir el pago prometido, pero nunca lo hicieron.

07:05 Rabino Jefe Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Muerto en la Guerra

El Rabino Jefe de Ucrania, Moshe Asman, llora la pérdida de su hijo adoptivo, quien murió en la invasión rusa. Soldados, veteranos y otros asistieron a un servicio funerario en Kyiv el jueves para rendir homenaje a Anton Samborskij, quien desapareció a finales de julio y se confirmó su muerte unas semanas después. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo y fue adoptado por el Rabino Asman cuando era un huérfano de 10 años. Fue oído por última vez el 17 de julio.

06:29 Japón Describe Encuentro con Aviones Militares Rusos

Japón activó aviones de combate el jueves después de que dos aviones rusos rodearan las islas japonesas. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 volaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. En respuesta, "mobilizamos aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de manera urgente", dijo el ministerio. Los aviones rusos terminaron su vuelo en el norte y también pasaron por la región disputada de las Kuriles. Antes esta semana, buques de guerra rusos y chinos comenzaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón, que es parte de un gran ejercicio naval. Los aviones militares rusos último rodearon Japón en 2019.

06:07 Moscú: EE. UU. Implementa Política de Contención contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, dijo en una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está implementando una política de contención contra Rusia y China. Esto fue informado por la agencia de noticias rusa Tass. Fomin dijo que Moscú y Pekín apoyan la creación de un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se prepara para las guerras en Asia estableciendo nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Incidente del Mar Negro: Buque Mercante Civil Impactado por Misil AntinavíoLa marina ucraniana ha proporcionado nuevos detalles sobre un supuesto ataque aéreo ruso a un buque mercante civil en el Mar Negro. Sugieren que un bombardero Tu-22 probablemente lanzó un misil antinavío Ch-22 en el barco. El barco, que navegaba bajo la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, estaba navegando desde el puerto

01:09 Antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania: Harris podría apoyar a Ucrania con más ahíncoEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la aspirante a la presidencia demócrata Kamala Harris podría apoyar a Ucrania con más vigor que el actual ocupante del cargo, Biden, si gana las elecciones. Harris ha demostrado esta postura en ciertos temas, según mencionó Taylor en un evento de Kiev. Biden ha adoptado un enfoque más cauteloso en ciertas decisiones, como las relacionadas con HIMARS, Abrams y los aviones de combate F-16. En la actualidad, también sigue siendo reacio a permitir que Ucrania realice strikes en territorio ruso en profundidad. Taylor espera una postura más agresiva de Harris, possibly debido a la probabilidad de que un nuevo equipo de política exterior ingrese a la Casa Blanca.

00:27 Zelensky elogia a Estonia por la ayuda militarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe en Kiev al presidente estonio Alar Karis, expresando su gratitud por la ayuda militar. Estonia, miembro de la UE y de la OTAN, ha acordado destinar el 0,25% de su PIB anual para ayudar a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también abordaron la reconstrucción del país y sus aspiraciones para unirse a la UE. Mientras tanto, la primera ministra lettona, Evika Siliņa, también prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND no está obligado a revelar la evaluación militar a un periodistaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a revelar a un periodista si etiquetó una victoria militar ucraniana como desafiante o imposible en conversaciones off the record. El BND no necesita revelar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones confidenciales, al menos por el momento. El tribunal rechazó en gran medida la solicitud del periodista de una orden judicial provisional. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista presentó la solicitud urgente en nombre de un diario. La decisión del tribunal se debió a un artículo de periódico de mayo que informaba de que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo evaluaciones deliberadamente pesimistas de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición alemana abogan por el uso de armas de largo alcance contra Rusia

Los políticos de la coalición alemana abogan por permitir a Kiev emplear armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. Es aceptable y coherente con el derecho internacional atacar finalmente objetivos militares rusos con misiles de Occidente de largo alcance, afirma el experto en política exterior del SPD, Michael Roth, a T-Online. Roth sugiere como posibles objetivos en Rusia para armas de largo alcance los aeropuertos militares, los centros de mando y las bases de lanzamiento. Estos bases se utilizan supuestamente para lanzar "ataques brutales contra objetivos civiles ucranianos" y pueden ser contrarrestados allí de manera más efectiva. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber del FDP, afirma que la aprobación para "atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow ha tardado demasiado". El político verde Anton Hofreiter destaca que "Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana de manera indiscriminada con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe autorizarse a atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre las ideas de Trump para Ucrania

El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance sugiere que la estrategia de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance elabora sobre esto en una conversación con el productor de televisión Shawn Ryan, insinuando que Trump reuniría a rusos, ucranianos y europeos para explorar la posibilidad de una solución pacífica. Vance está optimista, stating "creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente". La historia de Trump incluye expresar simpatía por el presidente ruso Vladimir Putin y críticas frecuentes a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Además, Trump afirma que podría resolver la guerra en 24 horas si fuera elegido, aunque no se adentra en los detalles de su plan.

21:03 "Somos rusos. Dios está de nuestro lado" - Manifestación fascista en San Petersburgo

Estas personas no pueden ser desafiadas, y ella no puede disputar sus afirmaciones: "Somos rusos. Dios está de nuestro lado", resuenan en una multitud de nacionalistas y fascistas rusos durante su manifestación en San Petersburgo. Una y otra vez, rugen: "¡Adelante, rusos!". Su manifestación conmemora el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, una figura reverenciada como héroe nacional y santo de la Iglesia ortodoxa.

20:28 Presentador de televisión ruso: "El Atlántico es la barrera ideal"

El popular presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la conquista de Ucrania. "Creo que la frontera ideal es el Océano Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. "Un lugar idílico para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y qué atractivo parecía París". Cuando se le recuerda que no hay muchos rusos, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". Como alternativa, se podría considerar a China.

20:01 Trabajadores de ayuda británica se preparan para el inviernoMuchas casas ucranianas que han sobrevivido a los bombardeos hasta ahora carecen de ventanas, un estado deplorable a medida que se acerca el invierno. La organización benéfica británica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: se adentra en zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

Puedes revisar todos los desarrollos anteriores [aquí].

La Unión Europea ha expresado sus preocupaciones por el suministro presunto de misiles balísticos de Irán a Rusia, con los 27 países de la UE considerando nuevas sanciones contra Teherán. Esto sigue al envío de misiles iraníes a Rusia, que la UE considera una amenaza directa para la seguridad y una escalada significativa.

Alemania, como miembro de la Unión Europea, está discutiendo activamente la implementación de nuevas sanciones contra Irán, incluyendo medidas que podrían llevar a una prohibición de vuelo o aterrizaje para aviones iraníes.

Lea también: