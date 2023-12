Iga Swiatek, número 1 del mundo, pasa a la final del Abierto de Francia tras vencer a Daria Kasatkina

La racha de 34 partidos ganados de Swiatek es la más larga de imbatibilidad en el circuito femenino desde la de SerenaWilliams en 2013. Si Swiatek gana la final, igualaría el récord del siglo XXI de Venus Williams de 35 victorias consecutivas, establecido en 2000.

En su última victoria, la jugadora de 21 años se deshizo de la cabeza de serie número 20, Daria Kasatkina, por 6-2 y 6-1 en una hora y cuatro minutos, y alcanzó su segunda final del Abierto de Francia, donde se enfrentará a Coco Gauff o Martina Trevisan.

La polaca ganó su primer título de Grand Slam en Roland Garros en 2020, cuando derrotó a Sofia Kenin por 6-4 y 6-1.

"Intento tratar cada partido de la misma manera", dijo Swiatek después del partido. "Si me doy cuenta de que es uno de los partidos más importantes de la temporada, me estresa, así que intento centrarme en una tarea y escucho música".

Era la cuarta vez que estas dos jugadoras se enfrentaban este año, y en las tres ocasiones anteriores, Swiatek había salido vencedora.

Al principio, Kasatkina mantuvo el ritmo de la polaca y la situó 2-2 en el primer set, antes de que Swiatek se adjudicara 10 de los 11 juegos siguientes para sentenciar el partido.

Tal fue su dominio que la número 1 del mundo sólo cedió dos puntos con su primer servicio durante el primer set, mientras que Kasatkina, que no había cedido un set en todo el torneo, vio cómo su derecha cedía ante la presión y concedía 24 errores no forzados.

En total, Swiatek sólo cedió 11 puntos con su saque en todo el partido, cuatro de ellos en el único juego en el que sufrió una rotura. A Kasatkina no le fue tan bien con su saque, que se le rompió cinco veces durante el partido.

"Es más fácil jugar partidos con este tipo de apoyo", declaró Swiatek ante un público animado en la Philippe-Chatrier. "Lo he tenido en todos los sitios donde he jugado este año.

"Todavía me sorprende, ya que cuando empecé justo después de mi primer año estaba Covid y no estaba segura de cuántos polacos vendrían, así que todavía me sorprende".

La final femenina de Roland Garros está fijada para el sábado.

