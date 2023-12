Iga Swiatek gana su segundo Grand Slam al imponerse a Coco Gauff en la final del Abierto de Francia

La estrella polaca ganó el sábado por segunda vez el Abierto de Francia al derrotar a Coco Gauff por 6-1 y 6-3 en París, ampliando su racha de imbatibilidad a 35 partidos.

Swiatek iguala así el récord de victorias consecutivas de Venus Williams en el siglo XXI, establecido en 2000, y se consolida como la mejor jugadora de tenis femenino del momento.

"Hace dos años, ganar este título era algo increíble, no me lo esperaba nunca", declaró la jugadora de 21 años durante su entrevista en la pista tras el partido.

"Pero esta vez siento que trabajé duro e hice todo lo posible para llegar hasta aquí, aunque fue bastante difícil y la presión era grande".

Swiatek sólo cedió un set en su camino a la final y no tuvo problemas con Gauff en la primera final individual de Grand Slam del estadounidense.

Tras romper dos veces el saque de Gauff al principio del primer set, Swiatek se puso con una ventaja de 4-0 antes de zanjar la contienda en sólo 32 minutos.

La número 1 del mundo se encontró bajo presión por primera vez en el partido al comienzo del segundo set, cuando Gauff convirtió su primer punto de ruptura y mantuvo su saque para ponerse 2-0 por delante.

Sin embargo, Swiatek no tardó en cerrarle la puerta con cinco juegos consecutivos.

Gauff pudo aguantar, pero también lo hizo Swiatek, que se llevó el set, el partido y otro título del Abierto de Francia.

Ahora ha ganado seis torneos consecutivos en una racha que se remonta al 16 de febrero, cuando perdió ante Jelena Ostapenko en Dubai.

"Sentí la presión, sentí el peso sobre mis hombros, ya no era la favorita", declaró a la NBC sobre su entrada en el torneo como la jugadora mejor clasificada y con una racha de victorias.

"Estoy aún más orgullosa de eso: de haberlo podido hacer y de haberlo conseguido por segunda vez".

En cuanto a Gauff, luchó por la regularidad contra Swiatek, cometiendo 23 errores no forzados a lo largo del partido, 14 de ellos en el primer set.

Gauff se mostró visiblemente emocionada al final del partido, pero con el tiempo podrá reflexionar sobre el éxito de su torneo, en el que no cedió ningún set hasta la final.

A partir del lunes, Gauff alcanzará la 13ª posición de su carrera en la clasificación mundial.

"Sé que volveré a tener esta oportunidad y espero poder llegar a lo más alto la próxima vez", declaró a la NBC.

"Hoy me he esforzado al máximo para ganar. Obviamente, cambiaría el resultado, pero las decisiones que tomé creo que fueron las correctas en el momento y realmente no puedo cambiar eso."

La atención del circuito femenino se centra ahora en la gira sobre hierba previa a Wimbledon, que comienza el 27 de junio.

Swiatek, que juega su mejor tenis en tierra batida, nunca ha pasado de la cuarta ronda de Wimbledon en sus dos participaciones, pero ahora parece probable que mejore ese registro en las próximas semanas.

