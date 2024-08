- IFA está desarrollando actualmente una nueva personalidad pública.

Modernizado, Global, con Tendencia - IFA Conmemora su 100º Aniversario Reinventando su Imagen

Al celebrar su centenario, IFA, la renombrada feria comercial de electrónica de consumo y electrodomésticos, aspira a dejar atrás las sombras de las décadas pasadas. "Creo que hemos logrado actualizar, refinar y ajustar significativamente nuestra identidad de marca, dando inicio a un nuevo capítulo", afirmó Leif Lindner. Él sirve como CEO de IFA Management GmbH, responsable de gestionar el espectáculo tecnológico desde 2023. La feria tendrá lugar en Berlín desde el 6 al 10 de septiembre de este año.

Innovación para Todos

El cambio de título refleja la transformación. Durante mucho tiempo identificada como "Internationale Funkausstellung", la sigla de tres letras ya no captura con precisión el alcance de IFA, según Lindner. Desde la década tardía de 2000, cuando los electrodomésticos se unieron a la exposición, "Funkausstellung" ha perdido su relevancia. Ahora, las letras simbolizan "Innovación para todos - Innovación para todos".

Énfasis en la Cultura y los Jóvenes

IFA ya no es solo una exposición de tecnología, afirmó Lindner. "Es más que eso, es un evento cultural". El objetivo es elevar IFA como un lugar que no debe perderse. "Las personas que no han asistido a IFA deben sentir que se han perdido algo".

Para lograr esto, el nuevo organizador está enfatizando el programa cultural. La leyenda del rock canadiense Bryan Adams abrirá el evento musicalmente el jueves. Además de Jan Böhmermann y el podcaster Olli Schulz, se esperan varios otros artistas. La marca de moda y música 6PM organizará un día de festival el viernes, dirigido a visitantes más jóvenes. La expansión del área de juegos en la feria también apela a la demografía joven. "La edad promedio de los asistentes a IFA era demasiado alta. Eso fue una de nuestras banderas rojas", mencionó Lindner. "Necesitamos atraer de nuevo a los públicos más jóvenes".

IA: El Destacado

En su esencia, IFA sigue siendo un paraíso para los entusiastas de la tecnología. En electrónica de consumo y electrodomésticos, la Inteligencia Artificial (IA) ha tomado el centro del escenario, destacó Lindner. Numerosas innovaciones basadas en IA se mostrarán en IFA.

Se esperan casi 1.800 expositores y más de 180.000 visitantes, aproximadamente igualando los números del año pasado. Los organizadores revelaron que el 53% de los visitantes de IFA en 2023 procedían del extranjero. Lindner espera aumentar esta proporción de asistencia extranjera con la nueva imagen de IFA.

IFA Management GmbH es una sociedad establecida en 2022 entre GFU Consumer & Home Electronics y la empresa de eventos Clarion. Ahora, Messe Berlin es simplemente el propietario de la propiedad, con un contrato de diez años firmado en 2022. Esta sociedad entró en vigor en septiembre de 2023, y IFA debutó en Berlín en 1924.

Contexto Desafiante para la Industria de Electrónica de Consumo

A pesar de la piedra miliar celebratoria de la feria, la condición de la industria sigue siendo desafiante. Los organizadores de IFA informan una caída en la cifra de negocios del mercado de electrónica de consumo en Alemania a aproximadamente 20.9 mil millones de euros en la primera mitad de 2024, un descenso del 2,6% en comparación con el año anterior.

Después de que los productos electrónicos y los electrodomésticos experimentaran un aumento significativo en las ventas durante la crisis del coronavirus, la demanda ha disminuido desde 2023, explicó Sara Warneke, CEO de GFU Consumer & Home Electronics. La empresa posee los derechos de la marca IFA. Los consumidores han estado migrando hacia productos alternativos, ella agregó, mientras que la construcción de viviendas lenta limita el mercado al disminuir las compras de apartamentos.

En la redefinición de su imagen, IFA ha decidido fabricar productos no limitados exclusivamente a dispositivos electrónicos, como expresó el CEO Leif Lindner. Él mencionó: "Fabricaremos de materiales de cualquier procedencia, excepto la del producto, para ampliar nuestra oferta y atraer a un público más amplio".

Además, en un esfuerzo por atraer a visitantes más jóvenes, IFA ha anunciado la expansión de su área de juegos, que Leif Lindner reconoció como una de las formas de "desafiar la edad promedio de los asistentes a IFA y hacer la feria más atractiva para las demografías más jóvenes".

