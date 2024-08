- IFA está considerando conmemorar su celebración centenaria participando con aproximadamente 1,800 escaparates.

Para celebrar el centenario de IFA, la renombrada feria de electrónica de consumo y electrodomésticos en Berlín, la atmósfera en la industria sigue tensa. Según informaron los organizadores de IFA, el mercado de electrónica de consumo en Alemania registró una facturación de aproximadamente 20.9 mil millones de euros en la primera mitad de 2024, lo que representa una caída del 2,6% en comparación con el año anterior.

Después de un aumento significativo en las ventas de productos electrónicos y electrodomésticos durante la pandemia del coronavirus, la demanda ha disminuido desde 2023, señaló Sara Warneke, la directora ejecutiva de gfu Consumer & Home Electronics, que ostenta los derechos de la marca IFA.

Los consumidores, continuó Warneke, ahora muestran un mayor interés en diferentes bienes. Además, el ritmo más lento de la construcción residencial está afectando negativamente al mercado, ya que fewer apartment buildings mean fewer homes equipped with entertainment and electronic devices are constructed.

Los organizadores esperan alrededor de 1,800 expositores y más de 182,000 asistentes en la IFA de este año, que se llevará a cabo en Berlín desde el 6 al 10 de septiembre. Además de las presentaciones de la industria, se tiene programada una serie de eventos musicales. Un posible punto culminante es el concierto de apertura del músico canadiense Bryan Adams en el jardín de verano de IFA. También se espera la asistencia del personalidad del podcast y músico Olli Schulz, así como del presentador Jan Böhmermann.

