Icono del estilo semanal: Sabrina Carpenter rinde homenaje a Madonna en un conjunto inspirado en Oscar

El miércoles por la noche, Addison Rae y Anitta lucieron conjuntos inspirados en la novia, evocando la icónica actuación de Madonna de "Like a Virgin" en los primeros VMAs, hace casi cuatro décadas. Sin embargo, fue la aspirante al título de Artista del Año, Sabrina Carpenter, quien llamó la atención al conseguir un vestido vintage directamente de los archivos de moda de Madonna.

El vestido, adornado con un escote en V pronunciado y decorado con lentejuelas, perlas y cristales, fue creado originalmente por el renombrado diseñador de moda Bob Mackie para Madonna. Ella hizo historia al usarlo en los Oscars de 1991, acompañada de Michael Jackson, antes de su actuación de "Sooner or Later", un tema de la película "Dick Tracy".

El vestido irradiaba glamour de Hollywood clásico, possibly porque Madonna lo había usado anteriormente como tributo a Marilyn Monroe.

Bob Mackie, el diseñador, compartió la historia detrás del vestido vintage a través de su cuenta oficial de Instagram esa noche. Mencionó que el vestido había sido prestado originalmente por la estilista de moda Maria Schiavo para una sesión de fotos de Madonna con el fotógrafo Steven Meisel. Poco después, Madonna solicitó su propia versión del vestido para los Oscars de 1991.

Mackie también señaló que el vestido apareció en las páginas del controvertido y exitoso libro de coffee table de Madonna de 1992, "Sex". Más tarde, apareció en la estrella de "The Nanny", Fran Drescher, durante un episodio de 1994.

Las creaciones de Bob Mackie en la alfombra roja han cautivado a algunas de las estrellas más prominentes del siglo XX, incluyendo a Marilyn Monroe, Diana Ross y Cher, para quien diseñó el ahora icónico tocado alto que llevó a los Oscars de 1986. Las piezas archivadas de Mackie han experimentado un renacimiento en los últimos años, con estrellas como Anya Taylor-Joy, Katy Perry, Zendaya y Miley Cyrus todas luciendo en la alfombra roja. Incluso Kim Kardashian causó controversia al usar un vestido que Mackie había esbozado para Marilyn Monroe en el Met Gala de 2022 (una decisión que Mackie calificó de "grave error". Argumentó: "Fue diseñado para [Monroe]. Nadie más debería ser visto con ese vestido").

El estilista de Sabrina Carpenter, Jared Ellner, consiguió el vestido vintage de Madonna de LA vintage clothing studio, Tab Vintage. Completó su conjunto con un collar de diamantes y joyas adicionales de De Beers.

La fundadora de Tab Vintage, Alexis Novak, le reveló a Vogue que Ellner y Carpenter le presentaron un "moodboard realmente impresionante". Agregó: "Les enviamos una selección de piezas en ese estilo y estamos muy contentos con la elección que hicieron".

El evento fue importante para Carpenter, con siete nominaciones en un año destacado que la vio alcanzar el primer lugar en la lista de álbumes de Billboard 200 de EE. UU. por primera vez.

Después de su entrada llamativa en la alfombra roja, Carpenter actuó un medley de sus éxitos, incluyendo "Espresso" (que más tarde ganó el VMA a la Canción del Año), "Please Please Please" y "Taste".

Para ese momento, ya había cambiado de vestuario, intercambiando su vestido vintage de Mackie por un body con corsé diseñado por Victoria's Secret. A pesar de que su atuendo en el escenario requería más de 180 horas para crearlo y presentaba 18,500 cristales aplicados a mano, mantenía la misma atracción brillante que su predecesor.

Las referencias de Madonna de Carpenter no terminaron allí. Aunque su beso en el escenario con un bailarín disfrazado de alienígena puede haber coincidido accidentalmente con el abrazo de Madonna con Britney Spears en los VMAs de 2003 (su actuación anterior tenía una referencia a "Oops!... I Did It Again", lo que sugería que Carpenter podría haber asumido el papel de Spears en ese momento).

