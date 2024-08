Ícono del estilo semanal: el desafiante atuendo de Naomi Osaka para el Abierto de Estados Unidos refuerza el empoderamiento femenino

En la indumentaria moderna del tenis, lo streamline es lo habitual. Sin embargo, la falda de entrada de Naomi Osaka tiene un aspecto voluminoso gracias a una enagua de tul bajo ella. Su chaqueta de bombardero negra con brillo alto cuenta con un gran lazo blanco como adorno.

Osaka explicó que el concepto detrás de su vestimenta recordaba a una "chica mágica" en la cancha, utilizando un término possibly único en Japón. Explicó que su transformación al pisar la cancha la llenaba de disfrute y deseaba que todos los que observaban su atuendo compartieran esa sensación.

Esta apariencia recargada y juguetona fue específicamente diseñada por la diseñadora Yoon Ahn para Nike. Podría considerarse una forma de protección subversiva para la estrella japonesa.

Después de retirarse del Abierto de Francia, Wimbledon en 2021 y una eliminación temprana en la tercera ronda del Abierto de EE. UU., la campeona de cuatro Grand Slams en individuales, Osaka, tomó descansos extendidos, priorizando su salud mental y posteriormente convirtiéndose en madre.

Después de no avanzar más allá de las clasificatorias del Abierto de Cincinnati recientemente, Osaka compartió una publicación emocional en Instagram revelando sus luchas internas en la cancha desde que dio a luz a su hija, Shai, en julio de 2023. "Mi problema principal en este momento no son las derrotas, pero mi problema principal es que no me siento en mi cuerpo", escribió a sus 2,8 millones de seguidores. "Es una sensación peculiar, fallando pelotas que no debería fallar, golpeando pelotas con menos potencia de la que recuerdo que tenía... La única sensación que puedo comparar con cómo me siento actualmente es la de estar postpartum". A pesar de estos desafíos, Osaka afirmó que ve esta fase como un proceso en curso y ha prometido seguir esforzándose para alcanzar sus objetivos. Hizo su regreso al Abierto de EE. UU. desde 2022.

Ahn reveló que la tabla de inspiración de Osaka para los atuendos estaba principalmente influenciada por la comunidad "Lolita gótica", un estilo caracterizado por elementos de encaje y anime que ganó popularidad en Japón en la década de 1990 y aún resuena con personas en todo el mundo hoy, con más de 31.000 publicaciones relacionadas en TikTok. "Ellos salen y usan rosa, volantes, lazos y encaje", informó Ahn al New York Times. "Es básicamente sobre abrazar la dulzura y la feminidad".

Las tendencias actuales de la moda revelan que la niñez está experimentando un renacimiento. Desde los zapatos para senderismo decorados con cintas de la colaboración agotada Sandy Liang x Salomon hasta los lazos de alta costura de Simone Rocha, Prada y Chanel, los símbolos de la feminidad juvenil se celebran en lugar de descartarse, usándose con orgullo y un guiño.

Osaka comentó que no se asocia naturalmente con ser niña en la cancha. Sin embargo, admitió sentirse atraída por objetos bellos y adorables. "Hay algo bastante intrigante en enfatizar esto, especialmente en Nueva York", explicó Osaka al New York Times. "En Nueva York, la cancha de tenis es más como un escenario".

Y donde hay cinta, a menudo hay tul. Hace solo unos días, Ella Emhoff, la hijastra de la vicepresidenta Kamala Harris, hizo noticia por el vestido de tul azul bebé y blanco que llevó en el último día de la Convención Nacional Demócrata. Parada junto a la ahijada y sobrina de Harris, el look aireado de Emhoff significó una nueva forma de vestir con poder: audaz en su rechazo de expectativas y códigos de vestimenta tradicionales. Osaka, también incorporando tul, parece estar haciendo la misma declaración de moda rebelde.

"Vivimos en un mundo de chicas, y quise reflejar eso en la apariencia de Naomi en la cancha", compartió Ahn en el comunicado de prensa. La diseñadora Ahn también ha creado una línea lista para usar para Nike Women que se lanzará oficialmente el martes. "La colección es una extensión de esta idea, permitiendo que las mujeres expresen su estilo personal único", afirmó Ahn.

