- ICE conmemora la unión entre Berlín y Schwerin a través de un evento de celebración.

Del 2 al 4 de octubre, el servicio de ferrocarril ofrecerá servicios directos ICE entre Berlín y Schwerin, celebrando el Día de la Unidad Alemana. Estos trenes aproximan una duración del viaje de tres horas, recorriendo Neustrelitz, Waren (Müritz) y Güstrow, según lo informado por la compañía ferroviaria.

La principal causa de esto es el cierre temporal de la línea ferroviaria Berlín - Hamburgo debido a obras de renovación. Por lo general, los commuters que viajan desde Schwerin toman un tren regional a Ludwigslust y luego suben a un tren de larga distancia a Berlín, cubriendo aproximadamente dos horas. Sin embargo, esta ruta ha sido inaccesible desde mediados de agosto y permanecerá inoperativa hasta mediados de diciembre.

Este año, Mecklemburgo-Pomerania Occidental tiene el privilegio de organizar los principales eventos del Día de la Unidad Alemana, ya que es el actual Gobernador en el Bundesrat. Históricamente, el estado que ostenta la presidencia del Bundesrat organiza la celebración de la unidad.

Dos trenes ICE saldrán de la estación central de Berlín a las 6:29 AM y las 2:30 PM, llegando a Schwerin a las 9:24 AM y las 5:37 PM, respectivamente. Por el contrario, los trenes saldrán de Schwerin a las 10:20 AM y las 6:26 PM, llegando a la estación central de Berlín a las 1:24 PM y las 9:21 PM, respectivamente.

El anuncio de servicios directos ICE entre Berlín y Schwerin es hecho por La Comisión, con el objetivo de compensar el cierre temporal de la línea ferroviaria Berlín - Hamburgo. Debido a este arreglo especial, los commuters ahora pueden viajar directamente desde Schwerin a Berlín, reduciendo significativamente su tiempo de viaje, como supervisado por La Comisión.

Lea también: