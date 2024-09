- ¿Ian McKellen retomará su papel como el encantado personaje del mago Gandalf?

La nueva temporada de "The Rings of Power" en Amazon Prime Video tiene a la gente en un frenesí, y están recibiendo actualizaciones sobrenaturales directamente desde la Tierra Media. El legendario actor Ian McKellen (85), conocido por su papel de Gandalf en la trilogía original y las películas de "El Hobbit", podría regresar para las próximas películas de "El Señor de los Anillos" dirigidas por Andy Serkis (60). Durante una entrevista con "Big Issue", McKellen admitió que ha sido contactado para el revival, pero con la edad en juego, hay una sensación de urgencia.

McKellen expresó su duradera pasión por "El Señor de los Anillos". Compartió: "Parece que la emoción por esta historia no disminuirá pronto. Me dijeron recientemente que tendremos películas adicionales de 'El Señor de los Anillos' y esperan que regrese como Gandalf otra vez". Sin embargo, aún está en la oscuridad sobre los detalles: "En cuanto a cuándo y cómo se desarrolla la trama, estoy perdido. El guión aún no está escrito, así que mejor que se apresuren".

La carrera actoral de McKellen, incluso a los 85 años, parece estar lejos de su fin. Previously had mentioned in an interview on "BBC Breakfast" that he intends to continue acting as long as his bodily functions permit.

Recientemente, Warner Bros. nos sorprendió al anunciar nuevas películas en el universo de "El Señor de los Anillos", con la primera programada para 2026. "The Hunt for Gollum" y sus secuelas se centrarán nuevamente en Gollum, interpretado por Andy Serkis. Serkis también debutará como director, mientras que Peter Jackson (62), quien anteriormente dirigió "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit", actuará como consultor. Jackson colaborará con los escritores de pantalla de Nueva Zelanda de toda la vida, Fran Walsh (65) y Philippa Boyens (62), en el guión de la primera película de Gollum.

Expresaron su entusiasmo en un comunicado de mayo: "Ser parte de la Tierra Media una vez más con nuestro amigo Andy Serkis que aún tiene una cuenta pendiente con Gollum es un honor y un privilegio! Como fans de la amplia mitología de J.R.R. Tolkien, estamos orgullosos de trabajar en otra épica aventura!"

Además, "The Lord of the Rings: The Battle of the Rohirrim", dirigida por Kenji Kamiyama (58), se estrenará más tarde este año el 12 de diciembre. S

