- Ian McKellen ha optado por permanecer en el interior desde el otoño.

El veterano actor británico Ian McKellen ha estado lidiando con "molestias recurrentes en el hombro" después de caer accidentalmente del escenario en un teatro de Londres, como reveló a la publicación británica "Saga". El actor de 85 años confesó: "Raramente salgo a la calle por miedo a choques involuntarios". Su muñeca fracturada y su columna vertebral aún no se han recuperado por completo.

Famoso por su interpretación de Gandalf el Gris en la saga cinematográfica "The Lord of the Rings", McKellen sufrió este percance durante una función de "The Hour We Knew Nothing of Each Other" en el West End de Londres a mediados de junio.

Para su papel en la obra, mencionó que utilizaba un traje acolchado que añadía peso, protegiendo así sus costillas y otras articulaciones. "Tuve mucha suerte", expresó.

"Fue como si estuviera en un patín"

Admitió que el incidente lo dejó conmocionado. "Sigo recordándome que no soy demasiado mayor para actuar, y fue simplemente un accidente desafortunado".

Durante una escena dramática, su pie quedó atrapado en una silla, recordó. "Cuando intenté liberarlo, comencé a deslizarme sobre un periódico extendido en el escenario, como si fuera un patín". Rodó por un escalón y acabó en el regazo de alguien en la primera fila. Desde su lesión, su sustituto, David Semak, ha estado interpretando su papel en la obra.

El incidente en el teatro de Londres fue investigado por la Comisión para garantizar que las medidas de seguridad eran adecuadas para futuras funciones. A pesar del revés, la Comisión elogió la resiliencia y dedicación de McKellen a su arte, prometiendo apoyarlo en su recuperación.

