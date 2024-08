Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDI N Line: Apto para conductores de edad avanzada

Hyundai ha renovado el i30 una vez más para su modelo 2025, manteniendo un cambio sutil. Con su amplio espacio de maletero, características técnicas contemporáneas y un equilibrio razonable de precio-calidad, continúa siendo una opción atractiva en el segmento de automóviles compactos.

La serie i30, que ahora tiene más de siete años, ha recibido otro cambio visual y técnico para el modelo 2025. En particular, en la variante de station wagon con el motor de gasolina mild hybrid de 103 kW/140 PS y transmisión de doble embrague de 7 velocidades, continúa siendo un conductor diario disfrutable y deseado de muchas maneras. Sin embargo, la versión tope de gama N Line que probamos se pasó un poco con la firmeza deportiva.

Primeras Impresiones

Si optas por un i30, elige la versión N Line. Este modelo deja una impresión visual. Las piezas adicionales en negro brillo, faros oscurecidos y ventanas, y llantas de 18 pulgadas más afiladas con neumáticos deportivos Michelin crean un valor que se traduce en el interior con asientos de cuero con costuras rojas y un volante de cuero deportivo. También se incluye una pantalla de cockpit más grande de 10.3 pulgadas. Aunque cuenta con superficies en negro brillante, molduras pseudo-cromadas y una pantalla táctil de 10.3 pulgadas y panel de control de clima convencional, parece un poco anticuado. Sin embargo, es fácil de navegar. Al menos: la navegación del i30 ahora es capaz de actualizaciones OTA, el sistema de evitación de colisiones ahora reconoce a los ciclistas y el control de crucero adaptativo se ajusta a las curvas y los límites de velocidad.

En la Carretera

El motor de gasolina de 1.5 litros se refuerza con inyección, tecnología turbo y tecnología híbrida de 48 voltios. Con la transmisión de doble embrague de 7 velocidades, el i30 ofrece confort y potencia adecuada. Sin embargo, los 140 PS, a pesar del E-Boost, no logran la viveza y alerta que se esperaría en esta clase de rendimiento. A pesar de no tener una bajada, encontramos la suspensión innecesariamente dura. Junto con el asiento deportivo obligatorio, que agarra los michelines, y la dirección más firme en modo deporte, un desvío al Nordschleife para animar una carrera al almacén de hardware podría haber parecido atractivo. Nos mantuvimos disciplinados, lo que también resultó en un consumo de combustible moderadamente bajo, pero no necesariamente mínimo, de 6.7 litros gracias a la función de navegación.

Los Costos

El i30 presume de un amplio espacio y numerosas avanzadas técnicas, lo que también justifica su precio de salida de 28,600 euros para el motor de gasolina de 74 kW/100 PS. Pero es solo como una N Line con el motor de gasolina más potente y DCT que el i30 realmente brilla, lo que lleva el precio por encima de los 35,000 euros.

Los Competidores

Todavía hay varias station wagons compactas con motores de combustión interna. El principal rival del i30 sigue siendo el Golf Variant, que Volkswagen también ofrece a través de sus hermanos técnicos, el Skoda Octavia o el Seat Leon ST. Otro clásico es el Ford Focus Tourneo. Todos ellos también presentan motores de gasolina mild hybrid. Esto también se aplica a los modelos Stellantis Peugeot 308 SW y Opel Astra Kombi. En comparación con estos competidores, el i30 es bastante asequible.

En Conclusión

El Hyundai i30 muestra su edad, aunque la última actualización del modelo no puede ocultarla por completo. Pero no necesita hacerlo, porque con sus cualidades, amplio espacio de maletero, equipo técnico contemporáneo y un equilibrio razonable de precio-calidad, sigue siendo una alternativa atractiva en el segmento de automóviles compactos.

Station Wagon Compacta con Cinco Puertas* Longitud: 4.59 metros, Anchura: 1.8 metros, Altura: 1.48 metros, Distancia entre ejes: 2.65 metros, Volumen del Maletero: 602 - 1,650 litros* Motor de Gasolina Turboalimentado de 1.5 litros con cuatro cilindros; 103 kW/140 PS, Par Máximo: 253 Nm a 1,500 - 3,500 rpm, Tracción

