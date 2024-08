- Hürzeler tiene que acostumbrarse a perder.

"En mi opinión, Fabian Hürzeler, el nuevo manager en la Premier League, aún tiene algunas lecciones que aprender, a pesar de sus logros iniciales", dijo Oke Göttlich, líder del equipo de la Bundesliga FC St. Pauli. "Tiene un gran obstáculo por superar. Puede que no le guste escucharlo, pero eventualmente necesitará aprender a saborear la derrota", compartió en el podcast 'Millerntalk' del 'Hamburger Abendblatt'.

Göttlich añadió: "Ojalá hubiera aprendido eso con nosotros en la primera división". Sonrió, creyendo que Hürzeler habría prosperado con ellos. "Aprender a perder con nosotros es una de las experiencias más agradables en la primera Bundesliga", remarked.

Göttlich expresó su felicidad por Hürzeler

Desde el ascenso de Hamburgo a la Bundesliga el verano pasado, el muy talentoso Hürzeler respondió a la llamada del club de la Premier League Brighton & Hove Albion. Allí, su equipo venció 3-0 a Everton y actualmente lidera la tabla después de la primera jornada. Göttlich elogió el logro de Hürzeler.

"Estoy muy feliz por él", dijo Göttlich. "Logramos desarrollar a un entrenador durante un tiempo,whose voice will continue to echo, whether in Germany or England, particularly now in England", added.

En ese momento, el relativamente desconocido Hürzeler fue nombrado inesperadamente como sucesor de Schultz en St. Pauli en diciembre de 2022. En ese momento, el equipo estaba en el 15º lugar en la tabla. Hürzeler estabilizó rápidamente al equipo y lideró al club hasta la cima con una racha impresionante de diez victorias consecutivas. En la temporada siguiente, ayudó a St. Pauli a regresar a la Bundesliga después de una ausencia de 13 años.

Göttlich mencionó: "Habría sido beneficioso para Hürzeler experimentar ese período en St. Pauli". En cuanto al éxito actual de Hürzeler, comentó: "Creo que su paso por St. Pauli lo preparó bien para el entorno desafiante que ahora enfrenta en la Premier League".

