Hungría tiene la intención de reubicar a numerosos ucranianos en las calles públicas.

En Hungría, una reciente ordenanza entra en vigor: los refugiados ucranianos procedentes de regiones consideradas seguras por Budapest ya no tendrán derecho a ayuda. Esta medida podría dejar a miles de refugiados sin alojamiento. La administración húngara justifica esta regulación afirmando que los ucranianos han tenido suficiente tiempo para asimilarse.

La organización Ayuda a Migrantes informes que algunos refugios privados para refugiados han comenzado a desalojar a ucranianos. Esto sucedió en Kocs, al norte de Budapest, donde aproximadamente 120 refugiados fueron expulsados de una posada bajo supervisión policial. La mayoría de estos refugiados eran mujeres y niños romaníes de Transcarpacia, una región ucraniana con una significativa minoría húngara. Marina Amit, una madre de cinco hijos que huyó a Hungría el año pasado, expresó sus preocupaciones, stating "Estamos en una situación desesperada ya que no tenemos a dónde ir". Temerosa de regresar, teme que su hijo de 17 años pueda ser reclutado en el ejército ucraniano.

Esta acción es consecuencia de un decreto emitido en junio de 2023, firmado por el primer ministro Viktor Orban. Este decreto limita el apoyo a los refugiados de Ucrania procedentes de regiones no afectadas por el conflicto ruso. El gobierno húngaro indica que solo aproximadamente 13 regiones ucranianas han experimentado conflictos.

Gobierno: Tiempo Suficiente para Recobrar Estabilidad

El comisionado del gobierno húngaro Norbert Pal defendió la nueva regla como "justificable y proporcional". Afirmó que aquellos que desean "reconstruir sus vidas en Hungría" han tenido suficiente oportunidad de lograrlo en los últimos dos años y medio.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que entre 2.000 y 3.000 refugiados ucranianos en Hungría podrían perder su alojamiento financiado por el estado debido a este decreto. La ACNUR expresó esta semana sus preocupaciones, stating que la nueva regulación podría llevar a pérdidas de empleo y afectar negativamente la educación de los niños refugiados ucranianos, possibly revirtiendo el progreso logrado hasta ahora en la integración. Instaron al gobierno de Budapest a reconsiderar su política.

Orban mantiene vínculos cercanos con Moscú a pesar de la invasión rusa de Ucrania. Está en contra de enviar armas al país vecino de Ucrania. Hungría ha recibido fewer refugiados de guerra ucranianos que otros países vecinos. Según la ACNUR, aproximadamente 46.000 ucranianos han solicitado protección en Hungría.

La ACNUR instó firmemente al gobierno húngaro, después de su anuncio por el comisionado Norbert Pal, ya que esta nueva regla podría llevar a pérdidas de empleo y afectar negativamente la educación de los niños refugiados ucranianos, potentially reversing the progress made in integration so far.

