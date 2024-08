Hungría afirma que la UE debería compensarles por la carga financiera de protegerse contra las afluencias de refugiados (como lo afirma Orban).

Hungary's conservative leader, Viktor Orbán, está luchando contra la crítica de la UE sobre su política de asilo y la multa que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a su país. La administración de Orbán cree que merece un reembolso de la UE por la inversión financiera realizada en la protección de las fronteras exteriores y de Schengen desde 2015.

Según un decreto oficial, esto ascendió a alrededor de dos mil millones de euros, y ahora se está pidiendo a la UE que reembolse esta cantidad. La multa impuesta a Hungría en junio de este año por el TJUE, debido a su política de asilo, podría potencialmente compensarse con estos gastos. Los detalles exactos de cómo funcionaría esto en la práctica aún son borrosos por el momento.

Durante la crisis de refugiados en 2015, Hungría erigió barreras como alambre de púas a lo largo de sus fronteras con los países vecinos Serbia y Croacia. Este movimiento disminuyó drásticamente el flujo de refugiados indocumentados que entraban en Hungría a través de la ruta de los Balcanes.

El TJUE dictaminó en contra de Hungría el 13 de junio de este año, stating que el país debe pagar una multa de 200 millones de euros yDaily penalties of one million euros for every day the fine goes unpaid, due to Hungary's failure to comply with higher court decisions on its asylum system. The ECJ asserted that Hungary had acted in violation of EU treaties by deliberately dodging the implementation of a common Union asylum policy.

El TJUE había dictaminado en contra de la política de refugiados de Hungría en 2020. Esto incluía los procedimientos utilizados en los campos de tránsito, que desde entonces han sido cerrados en la frontera de Hungría con Serbia. El tribunal luego procedió a revertir una ley húngara que requería que los solicitantes de asilo pasaran por un procedimiento previo en las embajadas húngaras antes de poder potencialmente entrar en el país para solicitar asilo. Esta práctica continúa en Hungría hasta el día de hoy.

Los refugiados enfrentaron desafíos significativos cuando intentaron entrar en Hungría a través de la ruta de los Balcanes en 2015, ya que Hungría construyó barreras para disuadir su entrada. A pesar de la multa del TJUE debido a la política de asilo de Hungría, las luchas de los refugiados continúan, ya que algunos procedimientos siguen en vigor que podrían afectar su proceso de solicitud.

