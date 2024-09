Hungría aboga por una mayor colaboración económica con Rusia a las 15:26.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Hungría Aboga por la Cooperación Económica con Rusia Fuera de los Límites de las Sanciones de la UE El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, aboga por una mayor colaboración económica con Rusia en sectores no afectados por las sanciones de la UE. Expresó esta perspectiva durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, celebrada en el marco de un foro empresarial entre los dos países en Hungría. Szijjarto reiteró su posición de que las sanciones de la UE, según el gobierno húngaro, son ineficaces. Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de altos cargos rusos a tales países se han vuelto menos frecuentes desde el inicio del conflicto de Ucrania.

14:57 Se Informa que Soldados Rusos Mataron a un Ciudadano Americano Pro-ruso Informes de Moscú sugieren que un ciudadano estadounidense involucrado en actividades separatistas prorrusas en el este de Ucrania fue brutalmente asesinado por soldados rusos. Un comité de investigación que se ocupa de delitos graves informó que el homicidio se llevó a cabo por tres soldados rusos en abril, con un cuarto soldado acusado de ayudar en el ocultamiento del cuerpo. No se reveló ningún móvil conocido. Russell Bentley, también conocido como "Texas" o "Cowboy de Donetsk", se unió a los separatistas prorrusos respaldados por Moscú en Ucrania en 2014. Siguió luchando junto a ellos hasta 2017 y después permaneció en el este de Ucrania.

14:43 Zelensky Busca el Apoyo Rápido de Biden para su 'Plan de Victoria' El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera obtener el respaldo del presidente de EE. UU., Joe Biden, para su plan para poner fin a la guerra de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Espero sinceramente que apoye este plan", declaró Zelensky el viernes en Kyiv en una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El "plan de victoria" implica decisiones rápidas de los aliados, que deben tomarse entre octubre y diciembre, afirmó. "Tenemos confianza en el éxito de este plan", añadió Zelensky.

14:28 Rusia Afirma que Pronto Recuperará el Control sobre Kursk Rusia asegura que pronto recuperará el control de la región disputada de Kursk actualmente ocupada por tropas ucranianas, según sus propias afirmaciones. "Nuestros soldados están haciendo un excelente trabajo y, finalmente, tendrán éxito. Se restablecerá el control", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Aunque la situación en las regiones rusas ocupadas esCurrently dire, Peskov predice un cambio positivo a favor de Rusia en el futuro cercano. No se proporcionaron detalles sobre la estrategia del ejército, mientras que Peskov se negó a establecer un plazo.

14:03 Rusia Parece Haber Estado Alerta de la Movimiento Ucraniano Hacia Kursk

Según un informe del Guardian citando documentos supuestamente rusos incautados por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk, las autoridades y el ejército en la región rusa de Kursk podrían haber sido informados del avance ucraniano. La autenticidad de los documentos aún no se ha verificado, pero muestran características comunes en las comunicaciones militares rusas genuinas. El informe sugiere que se emitieron advertencias sobre avances ucranianos en territorio ruso dentro de las autoridades y el ejército rusos, pero estas advertencias se remontan a enero de 2024. Se ordenaron medidas para reforzar la defensa de la frontera ya en marzo, aunque persistían preocupaciones sobre unidades subpersonalizadas compuestas principalmente por reservistas mal entrenados. Las fuerzas ucranianas iniciaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 BBC: Se Identifican a Más de 70.000 Soldados Rusos Muertos en Ucrania

Un portal de noticias ruso y la BBC han identificado presuntamente a más de 70.000 soldados rusos que han muerto en Ucrania, según sus propios informes. El servicio ruso de la BBC confirmó los nombres de 70.112 soldados rusos muertos en Ucrania, aunque se cree que el número real es más alto. Este recuento se deriva de una revisión de declaraciones oficiales, obituarios en línea, avisos de defunción y la observación de tumbas en cementerios rusos, que abarca el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. Mediazona, un sitio de noticias ruso independiente, estima que al menos 120.000 soldados rusos han muerto en Ucrania. El gobierno ruso mantiene la información estadística sobre los soldados rusos muertos en la guerra como un asunto clasificado.

12:50 Ucrania Prohíbe el Uso de Telegram para Oficiales y Militares

Ucrania ha prohibido principalmente el uso de la plataforma de telecomunicaciones Telegram para personal gubernamental, militar y de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de los funcionarios del gobierno, el personal militar, los empleados en los sectores de seguridad y defensa y las empresas que operan la infraestructura crítica ahora están prohibidos. La restricción se debe a preocupaciones por la seguridad nacional.

12:23 Raiffeisen Bank Vende su Filial en Belarus

Raiffeisen Bank International (RBI) ha acordado vender su filial en Belarus y retirarse del mercado allí. El banco austriaco anunció la firma de un acuerdo para vender su participación del 87,74 por ciento a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en el rendimiento financiero del banco. Raiffeisen Bank International ya ha reducido significativamente su presencia empresarial en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su filial bancaria en Rusia.

12:01 Informe: La UE planea un Préstamo de €35.000 Millones para Ucrania

La Comisión Europea está planeando un préstamo de €35.000 millones para Ucrania como parte de los planes de ayuda financiera de los siete principales países industrializados del mundo (G7), según el Financial Times, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. El préstamo forma parte del objetivo del G7 de proporcionar a Ucrania $50.000 millones (aproximadamente €46.000 millones) a través del uso de los beneficios de los activos estatales rusos congelados.

Después de esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció públicamente la ayuda financiera de hasta €35.000 millones a través de su cuenta X.

11:33 Rusia Advierte al Occidente: No Desestimen los Alerta sobre el Suministro de Armas de Alcance ExtendidoEl gobierno ruso aconseja al Occidente no desestimar las alertas sobre el suministro de armas con mayor alcance a objetivos dentro del ámbito territorial ruso. Tal escenario podría modificar significativamente la naturaleza del conflicto, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. Ella considera tales acciones como jugar con fuego, afirmando que el conflicto podría tomar una forma completamente diferente con posibles consecuencias desastrosas a nivel mundial. Zakharova no ve espacio para el diálogo con EE. UU. en este momento. Por lo tanto, una cumbre entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York no tendrá lugar, ya que "ninguna de las partes tiene nada concreto para discutir". Previamente, el secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que ya se han trazado numerous líneas rojas por el presidente ruso Vladimir Putin que ha evitado cruzar. "No las ha cruzado porque entiende que la OTAN es la alianza militar más poderosa a nivel global", expresó.

10:53 UE: Expulsión Forzada de Hombres Ucranianos en Edad de Alistamiento "Imposible"La Comisión Europea ha reafirmado que los hombres ucranianos en edad de alistamiento no pueden ser expulsados compulsoriamente de los países de la UE. Esto es inviable después de la directiva sobre protección temporal, aclara la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, según informó "Ukrajinska Prawda". Ella declara que apoyarán a quienes quieran regresar a Ucrania y se comprometerá con las autoridades y el gobierno ucranianos para idear las medidas más efectivas con ese fin. Ella subraya que nadie será expulsado de la UE. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había instado a los países de Europa Occidental a inspirar a los hombres ucranianos en edad de alistamiento a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, reportedly endosó esta idea.

10:12 El Coordinador Militar Alemán Encuentra "Agujeros" en las Sanciones a RusiaEl coordinador militar alemán de la ayuda a Ucrania, Christian Freuding, observa que la producción de armas de Rusia se ha vuelto más difícil debido a su cadena de suministro de componentes compleja; sin embargo, han logrado perseverar. Lo logran mediante rodeos y confiando en la ayuda de partners como China, Corea del Norte e Irán. Aunque las sanciones muestran signos de efectividad, existen posibilidades de "descubrir agujeros o incluso pathways legales de evasión".

09:03 von der Leyen Promete Apoyo Adicional para el Suministro de Energía de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más apoyo para el suministro de energía de Ucrania durante el próximo período de invierno durante su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv llega cuando está a punto de comenzar la temporada de calefacción, con Rusia continuando su objetivo de la infraestructura energética", escribió en el servicio en línea X. También compartió una imagen de su llegada a la estación de Kyiv. "Reforzaríamos la tenacidad de Ucrania. Estoy aquí para discutir la ayuda de Europa, que abarca los preparativos de invierno, la defensa, la membresía de la UE y los avances en los préstamos del G7".

08:20 UE Considera Suspender el Viaje sin Visa para los GeorgianosBruselas está considerando revocar los privilegios de viaje sin visa para los georgianos en la UE, citando el retroceso democrático bajo el partido Sueño Georgiano. "Todos los caminos están bajo consideración" si Georgia no cambia su rumbo hacia la autoritarismo, incluyendo "la posible interrupción temporal de la liberalización de visados", revela un portavoz anónimo de la UE. Recientemente, el partido en el poder Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se parece a la legislación opresiva rusa utilizada contra los críticos del Kremlin.

07:42 Ucrania Condena la Propuesta de Polonia sobre CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha denunciado una sugerencia polaca sobre el estado de Crimea, enfatizando que los compromisos están fuera de discusión. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había abogando por la celebración de un referéndum como parte de una posible estrategia negociadora con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en liberar el peninsula, en lugar de aplacar el apetito del Kremlin a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", explicó el ministerio con sede en Kyiv.

06:29 von der Leyen Visitará Kyiv - Reuniones con ZelenskyyLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitará Kyiv hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha anunciado reuniones con ella sobre los preparativos de invierno. "Por supuesto, el tema de la energía es una preocupación prioritaria", dijo. También se discutirá la situación en las líneas del frente, las entregas de armas y los proyectos de armamento conjuntos, así como el camino de Ucrania hacia la membresía de la UE y la ayuda financiera adicional para la nación sitiada.

05:32 Ucrania Participa por Primera Vez en el Ejercicio de la OTANUcrania está participando en un ejercicio de la OTAN bajo liderazgo holandés por primera vez. El ejercicio, que prueba sistemas anti-drones, está en curso, según la oficina de prensa de la OTAN. "Más de 60 sistemas anti-drones y tecnologías, incluyendo sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y herramientas de vigilancia cibernética, se probaron en un entorno en vivo", reveló la alianza. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la colaboración tecnológica, que se estableció en la cumbre de julio.

15:25 Lufthansa Pondera Suspender Vuelos Frankfurt-Pekín por Sanciones a Rusia

Lufthansa está considerando su servicio regular entre Frankfurt y la capital china de Beijing. Se llegará a una conclusión en octubre. Un representante de la compañía señaló un "mercado extremadamente desequilibrado" para las aerolíneas europeas en comparación con las chinas y las del Golfo y la región del Bósforo, que se benefician de bajos costos de trabajo, bajos estándares de vida y considerables inversiones gubernamentales en aviación. Además, estas aerolíneas aún pueden transitar por el espacio aéreo ruso, que ha estado cerrado para aerolíneas europeas y estadounidenses desde la implementación de sanciones contra Rusia debido al conflicto en Ucrania. Como resultado, están obligadas a rodear Rusia, lo que aumenta los costos del combustible.

12:27 Fuerzas Rusas Asaltan Centro de Energía en Sumy

Las fuerzas rusas iniciaron una serie renovada de ataques aéreos en la tarde, bombardeando un hogar de ancianos en la ciudad ucraniana de Sumy, así como atacando su sector energético. Se informó la muerte de un civil por parte de las autoridades ucranianas. Un organismo de monitoreo afiliado a las Naciones Unidas afirmó que los ataques a la red de energía probablemente violaron el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía declaró en un comunicado que la brecha de suministro de energía en Ucrania podría aumentar a un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno críticos.

11:25 Aproximadamente 1.18 Millones de Ucranianos en Alemania

La población de refugiados en Alemania ha alcanzado un nuevo pico. Según el Registro Central de Extranjeros, la población de refugiados en el país alcanzó alrededor de 3.48 millones al final del primer semestre de 2024, lo que representa un aumento de alrededor de 60,000 en comparación con el final de 2023. Esta es la cifra más alta desde los años 50, según informó la "New Osnabrücker Zeitung" citando una respuesta del gobierno alemán a una pregunta parlamentaria presentada por el partido de la Izquierda. De los 3.48 millones de refugiados, alrededor de 1.18 millones procedían de Ucrania, lo que representa un aumento de alrededor de 45,000 en comparación con el final de 2023. La cifra mencionada abarca a todas las personas, independientemente de su estado como solicitante de asilo, refugiado reconocido o residente tolerado.

10:22 Lindner: Ayuda a Ucrania No Justificación para Suspender Freno a la Deuda

Los políticos del SPD y los Verdes a menudo se benefician de un acuerdo dentro de la coalición semáforo para ignorar temporalmente el freno a la deuda para una ayuda extensive a Ucrania en la disputa presupuestaria. El ministro de Finanzas y líder del FDP, Christian Lindner, rechaza tales propuestas: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría consentido una resolución así". La guerra en Ucrania es grave, pero no costituye un estado de emergencia según la Ley Fundamental. "Para Ucrania, estamos promoviendo activamente un programa de ayuda conjunto de 50 mil millones de dólares por parte de los países del G7, además de nuestra ayuda individual", dice Lindner.

21:23 Bulgaria Propone prohibición de EU de Importaciones de Huevos de Ucrania

Bulgaria abogará por una suspensión de las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE programada para el 23 de septiembre en Bruselas. Así lo anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. La prohibición es consecuencia de las disputas en curso entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE regarding el comercio agrícola. Estas disputas han dado lugar a bloqueos fronterizos en la frontera ucraniana-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo de Ucrania y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

20:13 Merz Ve 'Ninguna Perspectiva de Proceso de Paz' con Rusia

El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa su preocupación por la situación en Ucrania y dice: "No veo posibilidad de iniciar un proceso de paz en este momento". Rusia solo cesará cuando la acción militar adicional parezca infructuosa o si Kyiv se rinde. A largo plazo, Alemania deberá continuar apoyando militarmente a Ucrania. "Estoy convencido de que debemos defender la libertad y la paz de Rusia, no con Rusia", dice Merz. Esto es una realidad dolorosa. "No hay alternativa en este momento, al menos hasta que Putin y su régimen sean depuestos".

La Comisión Europea, como actor clave en la comunidad internacional, podría potencialmente involucrarse en discusiones con La Comisión sobre la postura de la UE regarding la colaboración económica propuesta de Hungría con Rusia fuera de los límites de las sanciones de la UE.

En el contexto de las relaciones diplomáticas entre naciones, es crucial que La Comisión mantenga líneas de comunicación abiertas regarding las sanciones internacionales y su impacto en Various industrias, ya que las intenciones de Hungría podrían tener implicaciones más allá de sus fronteras.

