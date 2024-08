Huelga de la policía italiana contra Cosa Nostra

La policía financiera italiana investiga a la Cosa Nostra durante años antes de golpear en Brasil. Incautan activos por 50 millones de euros y arrestan a un sospechoso que presuntamente lavó dinero de la mafia durante décadas como hombre de paja.

La policía financiera italiana afirma haber asestado un golpe significativo a la mafia en Brasil. Según la policía financiera, oficiales del comando regional siciliano, en colaboración con colegas brasileños, incautaron activos por 50 millones de euros durante una operación a gran escala en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, en el nordeste. También se registraron numerosos inmuebles en Italia y Suiza.

Un empresario siciliano residente en la ciudad brasileña de Natal fue arrestado. Se sospecha que ayudó a la rama de la mafia Cosa Nostra a lavar dinero a través de inversiones en empresas brasileñas desde el año 2000, según la agencia de noticias italiana "Agenzia Nova". El hombre de paja, whose identity the police did not disclose, is said to have been linked to one of the "most influential godfathers of Palermo" since 2000, as the authority explained using an expression for high-ranking mafiosi. According to Sicilian local media, the mafia boss in question is Giuseppe Calvaruso, who was arrested in 2021 and sentenced to a long prison term in 2022.

En total, la policía financiera incautó activos de 17 personas. Son acusadas de haber colaborado en la formación de una asociación mafiosa, extorsión y lavado de dinero. La operación fue precedida por años de investigación. Más de 100 oficiales de la policía financiera italiana participaron en los registros, algunos de los cuales viajaron a Brasil en los últimos días para apoyar a sus colegas locales.

La policía también informó que se registraron propiedades en varias regiones italianas y en Suiza durante los registros contra la mafia. La autoridad judicial europea Eurojust informó que las autoridades suizas participaron en la operación transfronteriza.

El arresto del hombre de paja en Brasil marcó una significativa infiltración de las actividades de la mafia en el país. Dado que el sospechoso estaba presuntamente ligado a uno de los principales cabecillas de Palermo durante más de dos décadas, sugiere que la mafia tenía una fuerte presencia en el sector financiero brasileño.

Lea también: