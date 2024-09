¿Hubo algún uso de sustancias que involucrara a Miley Cyrus y Bruno Mars?

En el verano de 2022, Miley Cyrus logró un éxito masivo con su tema "Flowers," que algunas fuentes sugieren es una indirecta hacia su antiguo esposo, el actor Liam Hemsworth. Sin embargo, las cosas dieron un giro negativo cuando Tempo Music Investments presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra la cantante. La empresa sostiene que "Flowers" toma elementos de la canción de Bruno Mars de 2012 "When I Was Your Man."

Los documentos judiciales obtenidos por la publicación estadounidense "TMZ" sugieren que "Flowers" comparte numerosas similitudes musicales con la balada de Mars. Tempo Music Investments, que afirma poseer una parte de los derechos de autor de "When I Was Your Man", alega que el estribillo, la armonía, la melodía, los progresiones de acordes y las letras de "Flowers" fueron plagiadas intencionalmente de Mars. La demanda argumenta además, "La combinación y las numerosas similitudes entre las dos grabaciones dejan claro que 'Flowers' no existiría sin 'When I Was Your Man'."

Indemnización exigida

Tempo Music Investments exige una indemnización monetaria a Miley Cyrus, así como la eliminación de "Flowers" de todas las versiones de su álbum de 2023 "Endless Summer Vacation". La empresa también quiere prohibir a Cyrus que interprete "Flowers" en el futuro.

Ambas canciones demostraron ser exitosas, llegando a la cima de la lista de singles Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" de Mars fue nominada a Mejor Interpretación Pop Solista en los Premios Grammy de 2014, mientras que "Flowers" superó a su predecesora con aún más éxito. La canción ganó el premio a Grabación del Año, que honra a los compositores, y Mejor Interpretación Pop Solista, una categoría en la que Mars una vez compitió. "Flowers" también fue nominada a Canción del Año, pero no ganó el premio.

A pesar del litigio legal en curso, la popularidad de ambas "Flowers" y su presunta fuente de inspiración, "When I Was Your Man" de Bruno Mars, continuó aumentando en la escena musical. De hecho, los amantes de la música pop a menudo notaron y apreciaron los elementos comparables entre las dos canciones número uno.

Lea también: