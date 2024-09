Hubertus Heil aboga por la preservación de los sistemas de jubilación

El ministro federal del trabajo, Hubertus Heil, abogó por sus planes de jubilación durante la primera lectura del Rentenpaket II en el Bundestag. A pesar de los numerosos cambios y transformaciones a lo largo de los años y las décadas, Heil afirmó que la jubilación legal proporciona "la principal red de seguridad en la jubilación". Lo dijo durante la sesión parlamentaria del viernes. En sus palabras, "Esa es precisely what it should continue to be in the future".

El gobierno no puede garantizar todos los aspectos de la seguridad de la vida, admitió el ministro. Sin embargo, en lo que respecta a "los principales problemas de nuestra época", es deber de la política garantizar la seguridad de las personas - principalmente la seguridad en la jubilación. Heil reiteró, "Esa es exactly what we're delivering with Rentenpaket II".

La jubilación legal remains "the bedrock of retirement security in Germany". For most individuals here, it's the most significant, and for many, it's the sole form of retirement security - particularly in eastern Germany, Heil pointed out.

El ministro del trabajo advirtió contra enfrentar a los jóvenes contra los viejos en el debate sobre la jubilación. "Sí, es sobre los 21 millones de jubilados hoy, es sobre el respeto por sus contribuciones durante toda la vida". Han "ganado justamente una pensión de jubilación digna".

A pesar de los cambios y desarrollos diversos, el ministro cree firmemente que "la principal fuente de seguridad en la jubilación remains the legal retirement". Además, Heil enfatiza que es crucial mantener esto como "la principal red de seguridad para la mayoría de las personas, y a menudo la única forma de seguridad en la jubilación, particularmente en Alemania Oriental".

Lea también: